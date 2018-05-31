Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telegram CEO'su açıkladı: Apple uygulama güncellemelerimizi engelliyor

Rusya'da engellenen Telegram uygulamasının bir süredi App Store'dan kaldırılması da isteniyordu. Şirketin CEO'su yaptığı açıklamada Apple tarafından dolaylı olarak engellendiklerini açıkladı.
11 ay
1,9b
1
4
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere Rusya, Telegram uygulamasının şifreleme anahtarlarını Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmayı reddetmesi sebebiyle ülkede popüler mesajlaşma uygulamasının kullanımını yasaklamıştı. Apple'a başvuran Rus yetkililer uygulamanın App Store'dan da kaldırılmasını istediklerini açıklamışlardı. Konuyla ilgili olarak Telegram CEO'sundan açıklamalar geldi.

Apple, Telegram'ı dolaylı olarak engelliyor

Telegram CEO'su Pavel Durov uygulamada yer alan kanalında, Apple'ın Nisan ayından bu yana Telegram uygulamasının güncellemelerini engellediğini açıkladı. Rus devletinin App Store'dan Telegram'ın kaldırılmasını istemesinden bu yana uygulamanın global olarak güncellenmelerinde sorunlar yaşandığını belirten Durov, Telegram'ın piyasaya yeni sürülen iOS 11.4'te düzgün çalışmadığını ifade etti.
"Rusya'daki güvenlik kurumlarına kullanıcılarımızın iletişim bilgileri ve şifre çözme anahtarlarını vermeyi reddettik. Kullanıcılarımızın sorunlu bir ülkedeki mahremiyet haklarını koruyarak mümkün olan en iyi şeyi yaptığımıza inanıyoruz." şekline bir açıklama yapan Durov, Rusya'daki kullanıcıların Telegram kullanıcı tabanının sadece %7'sini oluşturduğunu belirtirken dünyadaki tüm kullanıcılarına, bu rahatsız edici durumun çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

https://t.me/durov/87 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gizanagi 11 ay
Telegram en doğru kararı aldı ve şimdi doğruyu yaptığı için cezalandırılıyor. Yıllardır Telegram kullanıcısıyım ve çok da memnunum, elimde olsa sadece Telegram kullanırım ama insanları alışkanlıklarından vazgeçirmek çok zor. Umarım bu konuda Apple yediği haltı temizler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 11 ay
rus devleti amerikan şirketinden rus uygulamasını engellemesini istiyor.
temel fıkrası gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-C192699FC 11 ay
Pislik abd devleti bb de böyle yok etti kişisel mahremiyete hiç saygısı yok tüm vatandaşlarına potansiyel terörist gözüyle bakan barbar bir devlet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trcambo 11 ay
Yazıklar olsun @Apple adam değilsiniz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Uber'e bir uyarı da İBB Başkanı'ndan geldi 11 ay Uganda'da sosyal medya kullananlardan vergi alınacak 11 ay Audi RS3, elektrikli motorla 1180 beygirlik canavara dönüştü 11 ay VK’nin sahibi Mail.Ru, Türkiye pazarına girmek için Turkcell ile görüşmelere başladı 11 ay Toyota RAV4 dizel versiyonunun üretimine son verildi 11 ay Huawei Watch 2 2018 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Nvidia Turing ekran kartları ne zaman tanıtılacak? 11 ay Türk mühendislerden melez İHA 11 ay Asus’dan ödüllü mini PC modelleri 11 ay 2019 Hyundai Ioniq, ses tanıma teknolojisiyle satışa çıkacak 11 ay Asus'un ROG markalı oyuncu telefonunun özellikleri sızdırıldı 11 ay Bittrex, dolar ile kripto para ticaretine izin verecek 11 ay Xiaomi, Mi VR Standalone isimli bağımsız sanal gerçeklik başlığını tanıttı 11 ay En güçlü grafik hızlandırıcı şimdi daha hızlı 11 ay Lenovo Z5'in yeni görseli, renk geçişli bir arka panele sahip olacağını gösteriyor 11 ay Dünyanın ilk 3D baskı insan korneası geliştirildi 11 ay Xiaomi, sadece 11.4 mm kalınlığında 75 inçlik Mi TV 4'ü duyurdu 11 ay Tesla Model 3'ten tek şarjla 965 km'lik menzil rekoru 11 ay BTCTurk, 7/24 canlı destek hizmetini kullanıma sundu 11 ay Google'dan komşuluk uygulaması Neighbourly 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Telegram CEO'su açıkladı: Apple uygulama güncellemelerimizi engelliyor Sonraki Xiaomi Mi8 hakkında her şey: Amiral gemisi katili 11 ay Xiaomi Mi 8’in DxOMark puanı ve kamera özellikleri analizi 11 ay Microsoft, Google'ı geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu 11 ay Jaguar Land Rover, sürücüsüz araçlara off-road yeteneği kazandıracak 11 ay Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek 11 ay Elektrikli araç sayısı dünya genelinde 3 milyonu aştı 11 ay Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu 11 ay Uber sürücüsüz araç teknolojisi için Waymo ile görüşüyor 11 ay ABD'li sanatçı, Google Asistan'a silahla atış yapmayı öğretti(video) 11 ay Facebook'tan yeşil enerjiye geçme yolunda dev adım 11 ay Audi'nin elektrikli SUV modeli E-Tron'da sanal yan aynalar bulunacak 11 ay Xiaomi Mi Band 3 tanıtıldı! Ekranı büyüdü, tasarımı yenilendi 11 ay Xiaomi Mi 8 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify 1 milyar dolar değere ulaştı 11 ay LG'den çentiksiz amiral gemisi: LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı 11 ay Organik güneş pillerinde verimlilik rekoru kırıldı 11 ay Bilim insanları hızlı şarj için yeni bir yöntem keşfetti 11 ay HMD Global açıkladı: Nokia telefonların hepsi Androd P güncellemesi alacak 11 ay Microsoft, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne adres çubuğu ekledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim