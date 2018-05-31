Telegram CEO'su açıkladı: Apple uygulama güncellemelerimizi engelliyor

Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere Rusya, Telegram uygulamasının şifreleme anahtarlarını Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmayı reddetmesi sebebiyle ülkede popüler mesajlaşma uygulamasının kullanımını yasaklamıştı. Apple'a başvuran Rus yetkililer uygulamanın App Store'dan da kaldırılmasını istediklerini açıklamışlardı. Konuyla ilgili olarak Telegram CEO'sundan açıklamalar geldi.

Apple, Telegram'ı dolaylı olarak engelliyor

Telegram CEO'su Pavel Durov uygulamada yer alan kanalında, Apple'ın Nisan ayından bu yana Telegram uygulamasının güncellemelerini engellediğini açıkladı. Rus devletinin App Store'dan Telegram'ın kaldırılmasını istemesinden bu yana uygulamanın global olarak güncellenmelerinde sorunlar yaşandığını belirten Durov, Telegram'ın piyasaya yeni sürülen iOS 11.4'te düzgün çalışmadığını ifade etti.

"Rusya'daki güvenlik kurumlarına kullanıcılarımızın iletişim bilgileri ve şifre çözme anahtarlarını vermeyi reddettik. Kullanıcılarımızın sorunlu bir ülkedeki mahremiyet haklarını koruyarak mümkün olan en iyi şeyi yaptığımıza inanıyoruz." şekline bir açıklama yapan Durov, Rusya'daki kullanıcıların Telegram kullanıcı tabanının sadece %7'sini oluşturduğunu belirtirken dünyadaki tüm kullanıcılarına, bu rahatsız edici durumun çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

https://t.me/durov/87