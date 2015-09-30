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Telegram, Windows Phone tarafında "Channels" özelliği kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
809
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Telegram, Windows Phone tarafında
 
iOS ve Android'de 50 milyon kullanıcı sayısına ulaşan güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram, 2014 yılında giriş yaptığı Windows Phone tarafında önemli bir özellikle güncellendi.

Uçtan uca bir güvenli iletişim sağladığı için popüler olan mesajlaşma uygulaması Telegram, bulut altyapısı üzerinden mesajları şifreliyor ve hiçbir şekilde kaydını tutmuyor. Kullanıcılarına metin yanında 1GB'a kadar video ve fotoğraf gönderme desteği de veren uygulama, Gizli Sohbet özelliğiyle her iki tarafın cihazındaki konuşmaları silebiliyor ve 200 kişiye kadar gruplar oluşturabiliyor.
Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise yayın listelerinin yerini alan yeni "Channels" yani kanallar özelliğine kavuşuyor. Bu özellik ile kişilerin mesajlarını tüm dünyaya ulaştırmasına aracılık eden uygulama, oluşturulan her kanala sabit bir URL veriyor ve her mesajın yanında görüntüleme sayısı yer alıyor. Herhangi bir kanala yeni katılan kişiler kanalın geçmiş bütün mesajlarına bakabiliyor ve etkileşim kurmaya başlayabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/telegram-adds-new-channels-feature-latest-update Yorum Yaz
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