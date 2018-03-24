Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telegram aylık 200 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Rakiplerine göre daha yeni bir mesajlaşma platformu olan Telegram, gizlilik ve bot yönetimi gibi öne çıkan özellikleriyle ilgi görüyor. Uygulama 200 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.
1 yıl
2,6b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gizliliği koruma parolasıyla mobil dünyaya adım atan Telegram, uçtan uca şifreleme teknolojileriyle pazarda dikkat çekti ve rakiplerine de pek çok noktada referans oldu. Mesajlaşma uygulaması bu hafta önemli bir adımı geride bıraktı.

Telegram toplam kullanıcı sayısı kaç?

Firmadan yapılan duyuruda aylık aktif kullanıcı sayısının 200 milyona ulaştığı açıklandı. 2013 yılında yayın hayatına başlayan platform böylece 5 yılda önemli bir büyüme sağlamış oldu.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Gizliliği ön planda tutan uygulama uçtan uca şifreleme yapısını açık kaynak olarak kullanıma sunan ilk platform olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda geliştiricilere tamamen açık yazılım geliştirme araçları sunan da ilk platform durumunda. Geçtiğimiz yıllarda Fransa’da yaşanan kanlı terör saldırısında teröristlerin gizli bir şekilde Telegram üzerinden iletişim kurduklarının ortaya çıkması oldukça ses getirmişti.

Herhangi bir yatırımcısı veya reklam vereni olmayan Telegram daha çok yapılan bağışlarla ayakta duruyor. WhatsApp gibi rakiplerinin aksine kanal ve grup yönetiminde daha iyi olan uygulama böylece biraz daha sosyal ağ tadı verebiliyor. Ayrıca kripto para madenciliğinde sanal botlar da büyük ilgi görüyor.

 

https://telegram.org/blog/200-million Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
.PanxeR. 1 yıl en beğenilen
Whatsapp a göre çok daha iyi bir pc clienti bile yeter telegramı seçmek için. Bip ve telegramda uzun zamandır olan özellikler daha yeni yeni geliyor whatsapp a
Whatsapp a göre çok daha iyi bir pc clienti bile yeter telegramı seçmek için. Bip ve telegramda uzun zamandır olan özellikler daha yeni yeni geliyor whatsapp a...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 yıl
Whatsapp US hükümetine bilgi sağlıyor, telegram rus hükümetine. Milli mesajlaşma kullanalım
(Ironi yaptım linç etmeyin)
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
astegon 1 yıl Türkçesever
Hocam ilk çıktığı zamandan beri böyle. Pavel Durov haybeye yapmadı bu uygulamayı . Yandex de boşuna ücretsiz vermiyor hizmetlerini.
Bilgi çok çok çok büyük bir güç
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 1 yıl
Masaüstü uygulaması harika. Sırf masaüstü uygulaması için kullanıyorum desem yeridir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl
Masaüstü appi sanki pcden pcye dosya göndeirp alabilirmişçesine takılma. cloud olarak kullanabilmesi yeter artar. görüntülü görüşme henüz yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 yıl
Whatsapp US hükümetine bilgi sağlıyor, telegram rus hükümetine. Milli mesajlaşma kullanalım
(Ironi yaptım linç etmeyin)
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkçesever 1 yıl astegon
Galiba Telegram'ı bundan sonra gizliliğiyle anmak pek mümkün olamayacak:
webtekno.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALKaraca 1 yıl
Teröristlerin Telegram hesapları silinip, yeni terörist hesapları da anında imha edilebilse ve Whatsapp yerine Telegram kullanılsa çok iyi olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.PanxeR. 1 yıl en beğenilen
Whatsapp a göre çok daha iyi bir pc clienti bile yeter telegramı seçmek için. Bip ve telegramda uzun zamandır olan özellikler daha yeni yeni geliyor whatsapp a
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket #1] 1 yıl Tesla Model X kaza yaptı: 1 ölü 1 yıl Çinli içerik üreticileri artık ''daha ciddi'' içerikler üretecek 1 yıl Dikkat! Nvidia GeForce MX150 daha düşük bir versiyona daha sahip 1 yıl Yurt dışı çıkış harcı bilet fiyatlarına dahil olabilir 1 yıl Nimbus’tan 3.5 inçte rekor SSD kapasitesi 1 yıl MİT için üretilen ANKA teslim edildi 1 yıl Street Fighter dizisi için hazırlıklara başlandı 1 yıl Makyajlı Renault Kadjar ilk kez göründü 1 yıl Türkiye'nin milli savaş gemisi TCG Anadolu, 2019'un ilk çeyreğinde suya inecek 1 yıl Kiliseler, Google ve Apple Pay ile bağış alacak 1 yıl Samsung Galaxy Note 9, 5G bağlantı desteğiyle gelebilir 1 yıl Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi 1 yıl Coincheck'ten çalınan 530 milyon dolarlık kripto para kayıplara karıştı 1 yıl AMD Radeon ekran kartları oyuncu markaları tarafından boykot mu ediliyor? 1 yıl Samsung Galaxy J7 Prime 2 tanıtıldı! Galaxy J7 Prime 2 özellikleri: 1 yıl Seagate hard disk sürücülerde 480MB/s transfer hızına ulaştı 1 yıl Galaxy S9 serisinin ekranları sorunlu mu? Samsung'dan açıklama geldi 1 yıl İranlı hackerlar ''31 terabaytlık'' veri çalmakla suçlanıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Telegram aylık 200 milyon aktif kullanıcıya ulaştı Sonraki ABD'li öğrenciler öğrenim kredisi ile kripto para satın alıyor 1 yıl Üst seviyeye Exynos 9610 gücü 1 yıl OnePlus 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı 1 yıl AMD: Yeni ortaya çıkan açıklar gerçek fakat endişelendirecek boyutta değiller 1 yıl Battlefield 1 botları artık kendi öğrenecek 1 yıl Instagram yeni gönderileri en üste taşıyor 1 yıl 2018 Toyota Auris'in kabin görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Malta'ya taşınıyor 1 yıl Facebook'u silin kampanyasına Elon Musk'tan büyük destek! 1 yıl MIT'de geliştirilen robot balık ile okyanus canlıları incelenecek 1 yıl Samsung Display sonunda parmak izi sensörünü ekrana gömmeyi başardı 1 yıl Katlanabilir iPhone 2020 yılında gelebilir 1 yıl Bitcoin'de düşüş ne kadar sürecek? | Kripto Para Günlüğü Bölüm:1 1 yıl Google'ın dosya yöneticisi Files Go artık daha akıllı 1 yıl ODTÜ'de çalışıp Türkçe öğrenen ünlü matematikçi, "Matematiğin Nobelini" kazandı 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 için Oreo güncellemesi Türkiye’de yayınlandı 1 yıl 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları açıklandı [Galeri] 1 yıl Facebook kullanıcısı, veri güvenliğini ihlal eden şirkete dava açtı 1 yıl 2018 Volkswagen Touareg tanıtıldı, işte tasarımı ve özellikleri 1 yıl NSA Bitcoin kullanıcılarını takip edebiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim