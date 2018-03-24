Telegram aylık 200 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Gizliliği koruma parolasıyla mobil dünyaya adım atan Telegram, uçtan uca şifreleme teknolojileriyle pazarda dikkat çekti ve rakiplerine de pek çok noktada referans oldu. Mesajlaşma uygulaması bu hafta önemli bir adımı geride bıraktı.

Telegram toplam kullanıcı sayısı kaç?

Firmadan yapılan duyuruda aylık aktif kullanıcı sayısının 200 milyona ulaştığı açıklandı. 2013 yılında yayın hayatına başlayan platform böylece 5 yılda önemli bir büyüme sağlamış oldu.

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Gizliliği ön planda tutan uygulama uçtan uca şifreleme yapısını açık kaynak olarak kullanıma sunan ilk platform olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda geliştiricilere tamamen açık yazılım geliştirme araçları sunan da ilk platform durumunda. Geçtiğimiz yıllarda Fransa’da yaşanan kanlı terör saldırısında teröristlerin gizli bir şekilde Telegram üzerinden iletişim kurduklarının ortaya çıkması oldukça ses getirmişti.

Herhangi bir yatırımcısı veya reklam vereni olmayan Telegram daha çok yapılan bağışlarla ayakta duruyor. WhatsApp gibi rakiplerinin aksine kanal ve grup yönetiminde daha iyi olan uygulama böylece biraz daha sosyal ağ tadı verebiliyor. Ayrıca kripto para madenciliğinde sanal botlar da büyük ilgi görüyor.