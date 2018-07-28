Telegram ICO'lar için kimlik doğrulama hizmeti sunuyor

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Popüler mesajlaşma platformu Telegram, kripto paralarla ilgilenen hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip. Kripto para toplulukları, borsaların destek hesapları ve kripto para projelerine ait kanallar gibi kripto para dünyasından pek çok oluşuma ev sahipliği yapan Telegram şimdi doğrudan kripto paralarla ilgilenen kullanıcıları ilgilendiren bir hizmet geliştiriyor. Uygulama ICO'lar için doğrulama hizmeti sunmaya başladı.





Veriler ''merkezi olmayan bulutta'' depolanacak

Kripto paralar ile finansman sağlanan ICO projelerine kullanıcılar Ether, Bitcoin veya farklı bir kripto para birimini göndererek yatırım yapabiliyor ancak yatırım öncesinde ICO'lara katılmak için kimlik doğrulama sürecini aşmak gerekiyor. Bunun içinse kullanıcılar genellikle; kimlik belgelerini(pasaport, ehliyet vs), fotoğraflarını ve konumlarını doğrulayacak bir belgeyi(fatura veya kredi kartı ekstresi gibi) ICO'nun web sitesi üzerinden paylaşıyor. ICO projelerinin yatırımcılarını tanımak ve ilerleyen dönemlerde(ICO'lara hukuki bir statü tanınması halinde) yetkili makamlara açıklama yapabilmek adına önem verdiği bu süreç çeşitli tehlikeleri ve kimlik hırsızlığı vakalarını da beraberinde getiriyor.





İşte bu noktada devreye giren Telegram Passport isimli çözüm, kullanıcıların isim, soyisim, doğum tarihi ve vatandaşlık gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra pasaport veya diğer kimlik belgelerini de tarayıp Telegram'ın bulut ağında depolanmasını sağlıyor. Bütün bu verilerin uçtan uca şifreleme ile güvenle saklandığını belirten Telegram ayrıca merkezi olmayan bir bulut yapısı kullanıyor. Telegram'ın son sürümünü kullanan kullanıcılar epayments.com üzerinden başvuruda bulunarak Telegram Passport hizmetini test edebiliyor.





Tabi Telegram söz konusu hizmetin sadece ICO'lar için değil farklı web siteleri için de doğrulama amacıyla kullanılabileceğini söylese de hizmetin ana faaliyet alanı şüphesiz ICO'lar olacaktır. Halihazırda TON(Telegram Open Network) projesi için ICO süreci yürüten şirket, Telegram Passport hizmeti ile kimlik doğrulama üzerine kurulu blockchain projelerinden Civic ve Thekey'e rakip olacak gibi görünüyor.

https://telegram.org/blog/passport