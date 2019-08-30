Telegram kendi para birimini başlatıyor: Gram

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını yükseltiyor ve WhatsApp platformunun en ciddi rakibi konumuna yükselmiş durumda. Şirket gelişimini sürdürüyor ve Facebook'un izinden giderek kripto para birimini çıkarmaya hazırlanıyor.

Facebook'un izinden gidiyor

New York Times'ın haberine göre tıpkı Facebook'un dijital parası Libra'da olduğu gibi bir takım engellemelerle karşılaşması muhtemel olacak Telegram'ın kripto parası Gram olarak adlandırılacak. Mesajlaşma uygulamasına entegre edilecek bir cüzdan özelliği ile Gram'ın 200 ila 300 milyon global kullanıcıya ulaşacağı tahmin ediliyor. Telegram kripto parası için 1.7 milyar dolarlık yatırım almış durumda.

https://www.nytimes.com/2019/08/27/technology/telegram-cryptocurrency-gram.html

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Muhtemelen en çok bilinen dijital para birimi olangibi Gram da merkezi olmayan bir altyapı tarafından desteklenecek.sunulan belgelerde Telegram'ın uygulama içinde tamamen yeni bir pazar yaratacağı ve burada dijital para ile ödeme yapmanın mümkün olacağı belirtilmiş.yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceği şüphesi, devlet kurumlarını bu teknolojiye karşı ön yargılı yapmış durumda. Gram'ın ise bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceğini isegöreceğiz.