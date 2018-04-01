Telegram kripto parası 2 milyar dolara yakın yatırım topladı

Kripto para piyasası son günlerde büyük düşüşler yaşasa da yapılan yatırımlar giderek artıyor. Bir süredir kripto parası için gizli bir şekilde ICO süreci yürüten Telegram önemli bir yatırım elde etti.

Telegram coin fırtınası

Gelir anlamında bağışlarla ayakta duran Telegram, belki de reklam verse bile bu kadar kazanamayacağı bir rakama imza atmış durumda. İlk dağıtımda 850 milyon dolar civarında satış yapan Telegram ikinci dağıtımda da aynı miktarı toplamayı başardı. Böylece 1.7 milyar dolar yatırıma ulaştı.

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Uzmanlar coin satışında bugüne kadar elde edilen en büyük rakamlardan birisi olduğunu ifade ederken Telegram’ın bir satış daha yapacağı ifade ediliyor. Bunda da rakamın yine benzer seviyelerde olması bekleniyor. Yani toplamda 2.5 milyar dolar civarında bir yatırım almış olacak.

Telegram coin satışına katılabilmek için en az 1 milyon dolarlık yatırım yapılması gerektiği ifade ediliyor. Tek bir Telegram coin ne kadar olacak ve hangi borsalarda boy gösterecek belli değil ancak elde edilen yatırım kripto para piyasasının ilk beş ismini zorlayacağını gösteriyor.

Firma elde ettiği yatırımı Telegram açık kaynak blok zincirini - TON geliştirmek için kullanacak. TON zinciri dosya paylaşımından mobil ödemelere kadar pek çok iletişimi merkezi olmayan bir ağa yerleştirmeyi planlıyor.