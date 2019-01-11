Televizyonlardaki taksit sayısı arttırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), televizyon satışlarındaki taksit sayısında düzenleme yaptı. Fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyonların taksit sayısı arttırıldı.

Daha önceki yönetmeliğe göre televizyon satışlarında kredi kartına 3 ay taksit sınırı bulunuyordu. Yapılan değişiklik ile fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyonlarda taksit sınırı 9 aya çıkarıldı. Fiyatı 3 bin liranın üzerindeki televizyonlarda sınır 3 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre ürünlerin taksit sınırları ile ilgili değişiklik yapmadan önce Cumhurbaşkanlığı’na da sorulacak. Karara göre mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecek.