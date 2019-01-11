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Televizyonlardaki taksit sayısı arttırıldı

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre televizyon satışlarındaki taksit sayısı sınırı arttırıldı. Fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyonlardaki 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarıldı.
4 ay
9,1b
1
150
Televizyonlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), televizyon satışlarındaki taksit sayısında düzenleme yaptı. Fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyonların taksit sayısı arttırıldı.

Daha önceki yönetmeliğe göre televizyon satışlarında kredi kartına 3 ay taksit sınırı bulunuyordu. Yapılan değişiklik ile fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyonlarda taksit sınırı 9 aya çıkarıldı. Fiyatı 3 bin liranın üzerindeki televizyonlarda sınır 3 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.

Ayrıca Bkz. "Yeni Toyota Supra'nın yanlışlıkla resmi tanıtım videosu paylaşıldı"

Taksit sınırları belirlenirken Cumhurbaşkanlığı’na danışılacak

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre ürünlerin taksit sınırları ile ilgili değişiklik yapmadan önce Cumhurbaşkanlığı’na da sorulacak. Karara göre mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecek.


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profecco 4 ay en beğenilen
Cumhurbaşkanlığı maaşına zam yapılırken vatandaşa sordular mı da taksit yapacakken Cumhurbaşkanlığı'na soruluyor!
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Musty3535123 4 ay
fiyatı 3 bin tl nin altında televizyon mu var la :D
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Umutcan 4 ay
Taksit engeli bence sadece bankalara yaradı, eskiden kredi kartına 12 ay peşin fiyatına taksite bölüyorlardı anlaşmayla. Şimdi ise anlaşmalı teknoloji marketlerde
ihtiyaç kredisi verip yine aynı taksidi yapıp yüksek faizleri götürüyorlar.
Taksit engeli bence sadece bankalara yaradı, eskiden kredi kartına 12 ay peşin fiyatına taksite bölüyorlardı anlaşmayla. Şimdi ise anlaşmalı teknoloji marketle...
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EYUP88 4 ay
Adam gibi bir TV 4000, 5000 TL'den başlıyor ki!
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06keskin06 4 ay EYUP88
Yane devletimiz iş yapıyor arçelik beko satılsın diye cabalıyor:)
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DH Misafiri 4 ay
SSK nin başınada şimdi kim var .kim takar ssk başında ki adamı ne yetkisi var .ssk yıllara göre ne kadar zarar etmiş bi bak bakalım A haber izlerseniz böyle beyniniz yıkanır
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ilkerinanç 4 ay
Taksit sayısı artırılsa itiraz ediyorsunuz azaltılsa itiraz ediyorsunuz iki şey aynı anda doğru olamaz mantıksız dedim arkadaş buraya hetirdi.Eskiyi de biliyorum halbuki,kime anlatıyorsa artık.
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06keskin06 4 ay
Beyler konu nrden nereye gelmiş ne gerek var?
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ilkerinanç 4 ay
Arkadaş ben mi anlatamıyorum siz mi anlamıyorsunuz.Adam demişki benim söylediğim başkaydı.
Yahu benim söylediğim zaten kafadan başka birşeydi siz taşıdınız mevzuyu buraya.Ne dedim adamlar taksit sayısını indirse eleştiriyorsunuz artırsa eleştiriyorsunuz ikisi birden aynı anda olmaz.
Yahu tabiki herşey güllük gülistanlık değil bunu söylersen ya safsındır ya da gözü gerçeği görmeyen yalaka falan.Çünkü sadece sende sıkıntı yokki dünya şu anda bir çıkmazın, açmazın içinde.Amerika sağa sola saldırıyor,Rusya kendine yer edinmeye çalışıyor,Çin süper güç olma çabasında 1.5 milyar nufusla üretim yaparak ucuz iş gücü ile işi kotarmaya çalışıyor.Almanya eski rahatlığı yok şu an altyapı için acilen 150 milyar Eurodan fazla para lazım.Yunanistan batmış,İspanya,İtalya,Portekiz uzatmaları oynuyro ekonomileri yerlerde sadece sende sıkıntı yokki.Ama herşey yanmış batnış gibi göstermeye çalışmanın da bir manası yok aramızdaki iç çekişmeleri bırakıp ülkeye odaklansak herşeye çözüm bulacağız ama sırf siyasi ve ideolojik farklılığımız yüzünden birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışıyoruz.Gitsin de ne olursa olsun.Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın bu kadar saçmalığı kendimize engel gene kendimiziz.Batı öyle güllük gülistanlık değil artık.O büyük savaşlardan,dünya savaşlarından önceki buhranlar tekrarlanıyor şu an,sonu da savaş zaten .Ha savaşın şekli nasıl olacak o muamma.
Bir örnek vereyim elinizin altında internet var eski kurlara bakın.2003 senesinde dolar 1.6-1.8 civarında onca olaya rağmen 17 senede artış 3 kat.Ben size birşey söyleyeyim çoğunuzun haberi bile yok bundan çünkü başka şeye odaklandığınız için araştırmak soruşturmak aklınıza gelmiyor sırf 1996 dan 2002 ye kadar dolar ne kadar artmış biliyor musunuz? 1996 da 73000 lira yani bu günün parasıyla 7,3 kuruşmuş(7.3 lira değil 7.3 kuruş, 6 sıfırı silin) dolar sadece 6 senede 1.600.000 liraya yükselmiş küsüratı da var.yani bugünün sıfırı atılmış haliyle 1.6 lira.Aradaki fark 22 katın üzerinde.17 senede 3 kat artmasna engel olamamış adam başarısız ama sadece 6 senede 22 katın üzerinde artmasına sebep olmuş adamlar başarılı öyle mi?Bırakın Allahaşkına ya.Komik olmayın artık.
Kime ne anlatıyorumki bu arada nasıl olsa gene o sabit fikriniz devam edecek bende sizin gibiydim 5-6 sene öncesine kadar herşeyi biliyorum sanıyordum dümdüz bakıyordum olaylara ama sonradan algım değişti kimin ne yaptığını yapmadığını gördükten sonra.İçim de rahat.
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MiLLETiNVEKiLi 4 ay ilkerinanç
ilkerinanç

Arkadaş ben mi anlatamıyorum siz mi anlamıyorsunuz.Adam demişki benim söylediğim başkaydı.
Yahu benim söylediğim zaten kafadan başka birşeydi siz taşıdınız mevzuyu buraya.Ne dedim adamlar taksit sayısını indirse eleştiriyorsunuz artırsa eleştiriyorsunuz ikisi birden aynı anda olmaz.
Yahu tabiki herşey güllük gülistanlık değil bunu söylersen ya safsındır ya da gözü gerçeği görmeyen yalaka falan.Çünkü sadece sende sıkıntı yokki dünya şu anda bir çıkmazın, açmazın içinde.Amerika sağa sola saldırıyor,Rusya kendine yer edinmeye çalışıyor,Çin süper güç olma çabasında 1.5 milyar nufusla üretim yaparak ucuz iş gücü ile işi kotarmaya çalışıyor.Almanya eski rahatlığı yok şu an altyapı için acilen 150 milyar Eurodan fazla para lazım.Yunanistan batmış,İspanya,İtalya,Portekiz uzatmaları oynuyro ekonomileri yerlerde sadece sende sıkıntı yokki.Ama herşey yanmış batnış gibi göstermeye çalışmanın da bir manası yok aramızdaki iç çekişmeleri bırakıp ülkeye odaklansak herşeye çözüm bulacağız ama sırf siyasi ve ideolojik farklılığımız yüzünden birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışıyoruz.Gitsin de ne olursa olsun.Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın bu kadar saçmalığı kendimize engel gene kendimiziz.Batı öyle güllük gülistanlık değil artık.O büyük savaşlardan,dünya savaşlarından önceki buhranlar tekrarlanıyor şu an,sonu da savaş zaten .Ha savaşın şekli nasıl olacak o muamma.

Bir örnek vereyim elinizin altında internet var eski kurlara bakın.2003 senesinde dolar 1.6-1.8 civarında onca olaya rağmen 17 senede artış 3 kat.Ben size birşey söyleyeyim çoğunuzun haberi bile yok bundan çünkü başka şeye odaklandığınız için araştırmak soruşturmak aklınıza gelmiyor sırf 1996 dan 2002 ye kadar dolar ne kadar artmış biliyor musunuz? 1996 da 73000 lira yani bu günün parasıyla 7,3 kuruşmuş(7.3 lira değil 7.3 kuruş, 6 sıfırı silin) dolar sadece 6 senede 1.600.000 liraya yükselmiş küsüratı da var.yani bugünün sıfırı atılmış haliyle 1.6 lira.Aradaki fark 22 katın üzerinde.17 senede 3 kat artmasna engel olamamış adam başarısız ama sadece 6 senede 22 katın üzerinde artmasına sebep olmuş adamlar başarılı öyle mi?Bırakın Allahaşkına ya.Komik olmayın artık.
Kime ne anlatıyorumki bu arada nasıl olsa gene o sabit fikriniz devam edecek bende sizin gibiydim 5-6 sene öncesine kadar herşeyi biliyorum sanıyordum dümdüz bakıyordum olaylara ama sonradan algım değişti kimin ne yaptığını yapmadığını gördükten sonra.İçim de rahat.

cari açık nedir enflasyon nedir biliyor musun? dolar artışı yada düşüklüğüyle ekonomi tahlili milleti kandırmanın en kolay yolu .Türkiye'deki her şeyi satarsan dolar düşük olur tabii. Ecevit satmadı oyları %1e çakıldı

sana bir ekonomik veri sunacağım ne kadar şaşıracaksın, büyük ihtimalle de inanamayacaksın veya kavrayamayacaksın

Türkiye ortalama maaş ne kadar? 1798 lira m.donanimhaber.com/...

peki cari açık ne kadar? dünyadan ne kadar borçlanarak mal almışız 47.1 milyar dolar ntv.com.tr/...

Peki Türkiyede kaç hane var 22 milyon haberler.com/...

hane başına cari borçlanma ne kadar? 2140 dolar doları 3.8 den hesaplasak (2017 yılı için ) 8135tl borç, aylık ne ediyor 678 tl ... Yani hane (çalışan) başına 1798-678 1120 lira etmektedir

Ne tesadüf ki 22 milyon hane ile çalışan sayısı aynı o yüzden fazla matematik gerekmiyor... sadece emekli maaşı sosyal yardım ve özürlü maaşı yok bu hesapta... YANİ 22 MİLYON HANE (ÇALIŞAN ) 1120 LİRA İLE GEÇİNİYOR.BÖYLE OLDUĞUNUN FARKINDA BİLE DEĞİL ÇÜNKÜ AMERİKA'DAN FAİZ LOBİSİNDEN PARA GELİYOR GELECEK İPOTEK ALTINA ALINIYOR ... Emekli olmak isteyenler salonlara sığmıyor 9 aylık iş için stadyumda kura yapılıyor... ARTIK SATACAK BİRŞEYDE KALMADI BORÇ VERMELER DE AZALACAK 1120 LİRA İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞACAKLAR (294 dolar ) Türkiye'de ortalama çalışan maaşı 294 dolardır buna göre geçmişle kıyaslayabilirsin ayrıca %2 civarı dolar enflasyonuda var yani 20 yıl önceki belki 150 dolara denk gelebilir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




EK: TAKSİT SAYISI İNDİRİLSE-ÇIKARTILSA ELEŞTİRİYORSUNUZ DENİLMİŞ. ÇIKARTILINCA KİM ELEŞTİRİYOR Kİ? ARTIK MANASI KALMADI DİYORUZ .OYUNCAK GİBİ OYNAMANIZDAN BIKTIK DİYORUZ
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upliftingsky 4 ay
pahali tabi arttirirlar
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eteksen 4 ay
Demin gezerken yukko.com 'da gördüm 9 taksit. Ama tabi faizini alıyor.
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fredydexter 4 ay
43 inç grundig smart tv aldım. malum 25 senelik televizyon renki gidip geliyordu onun markasıda grundigdi 25 senelik telvizyonumu evimden atmayacam ilerde ne olur ne olmaz kalsın garanti olarak...
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eteksen 4 ay
Var mı 9 taksit yapan site.
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