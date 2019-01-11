Televizyonlardaki taksit sayısı arttırıldı

Daha önceki yönetmeliğe göre televizyon satışlarında kredi kartına 3 ay taksit sınırı bulunuyordu. Yapılan değişiklik ile fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyonlarda taksit sınırı 9 aya çıkarıldı. Fiyatı 3 bin liranın üzerindeki televizyonlarda sınır 3 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.
Taksit sınırları belirlenirken Cumhurbaşkanlığı’na danışılacak
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre ürünlerin taksit sınırları ile ilgili değişiklik yapmadan önce Cumhurbaşkanlığı’na da sorulacak. Karara göre mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecek.
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ihtiyaç kredisi verip yine aynı taksidi yapıp yüksek faizleri götürüyorlar.