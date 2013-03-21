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Temple Run 2 güncellendi

6 yıl
2b
1
20
Oyunlar
Shady
Haber Editörü
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Temple Run 2 güncellendi
170 milyondan fazla yüklenerek mobil platformların vazgeçilmezleri arasına giren Temple Run'ın halefi Temple Run 2 yeni özelliklerle güncellendi.

Yayınlanmasından sonra iki hafta gibi kısa bir sürede 50 milyonluk yüklenme sınırını geçen Temple Run 2'nin son sürümündeki yenilikler kısaca şöyle:

  • Game Center üzerinden arkadaşlarınıza meydan okuma (iOS)
  • Daha fazla bedava jeton sahibi olabilme fırsatları
  • Ücretsiz jeton ya da cevher kazanabilmek için günlük ve haftalık yarışmalar
  • Güç veren öğeler artık aktif güçlerin süresini uzatmakta
  • Bazı öğelerin takılı kalmasına ya da alınmamasına sebep olan sorunun giderilmesi

Popüler oyunun uygulama mağazalarındaki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

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Hsnyksr 6 yıl
İpadde daha zevkli oluyor
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Holy Templar 6 yıl Hsnyksr
Hsnyksr

İpadde daha zevkli oluyor


aynen
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wolf silver 6 yıl
Bunu sildim temple run öz yükledim. Bu pek fazla eğlenceli değil temple run öz daha güzel.
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Nerevarine 6 yıl
Temple Run 1 indirmiştim telefonu aldığım zaman o gün de silmiştim. Şu, Temple Run'ı sevmeyen tek benim sanırım.
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Bytekno 6 yıl
çok eğlencelide tablette bi değişik oluyor
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Smile75 6 yıl
Belli bi rekora ulaşınca insan sıkılıyor. Çünkü bir kere oluyor.
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3D'ne BANDIM 6 yıl
güzel
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Dreiunddreißig 6 yıl Smile75
Smile75

Belli bi rekora ulaşınca insan sıkılıyor. Çünkü bir kere oluyor.

+1 15milyon yaptım bıraktım hocam.ama ara sıra gene iyi gidiyor
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pilot32 6 yıl
Bu iyi oldu :)
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inzu 6 yıl
28milyon yaptım artık elime almıyorum.
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Redunay 6 yıl
Hassasiyet sorunu düzeltildi mi?
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