Temple Run 2 güncellendi

Game Center üzerinden arkadaşlarınıza meydan okuma (iOS)



Daha fazla bedava jeton sahibi olabilme fırsatları

Ücretsiz jeton ya da cevher kazanabilmek için günlük ve haftalık yarışmalar

Güç veren öğeler artık aktif güçlerin süresini uzatmakta

Bazı öğelerin takılı kalmasına ya da alınmamasına sebep olan sorunun giderilmesi

Popüler oyunun uygulama mağazalarındaki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:



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170 milyondan fazla yüklenerek mobil platformların vazgeçilmezleri arasına giren Temple Run'ın halefi Temple Run 2 yeni özelliklerle güncellendi.Yayınlanmasından sonra iki hafta gibi kısa bir sürede 50 milyonluk yüklenme sınırını geçen Temple Run 2'nin son sürümündeki yenilikler kısaca şöyle: