Temple Run 2 güncellendi

Haber Editörü
Yayınlanmasından sonra iki hafta gibi kısa bir sürede 50 milyonluk yüklenme sınırını geçen Temple Run 2'nin son sürümündeki yenilikler kısaca şöyle:
- Game Center üzerinden arkadaşlarınıza meydan okuma (iOS)
- Daha fazla bedava jeton sahibi olabilme fırsatları
- Ücretsiz jeton ya da cevher kazanabilmek için günlük ve haftalık yarışmalar
- Güç veren öğeler artık aktif güçlerin süresini uzatmakta
- Bazı öğelerin takılı kalmasına ya da alınmamasına sebep olan sorunun giderilmesi
Popüler oyunun uygulama mağazalarındaki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
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aynen
+1 15milyon yaptım bıraktım hocam.ama ara sıra gene iyi gidiyor