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Temple Run: Oz The Great and Powerful, 27 Şubat'ta geliyor

6 yıl
1,2b
1
27
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Temple Run: Oz The Great and Powerful, 27 Şubat'ta geliyor
Imangi Studious ile ilk kez Brave filmi için iş birliğine giden Disney, tanıtım amaçlı Temple Run: Brave oyununun da yardımıyla bu animasyon yapımından beklentilerinin üzerinde bir gelir elde etmeyi başarmıştı. Kısa süre önce Temple Run 2'yi duyuran ve bu oyunuyla şimdiye kadar yayınlanmış tüm yazılımlar arasındaki en hızlı çıkışı gerçekleştirerek 50 milyon indirme barajını aşan Washington merkezli stüdyo, Disney ile olan ortaklığının ikinci ürününü mobil kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Disney Fransa temsilcisi Cecile Fouques tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamaya göre; Temple Run: Oz The Great and Powerful çok yakında uygulama mağazalarındaki yerini alacak.

Sam Raimi'nin yönettiği ve James Franco, Mila Kulis, Michelle Williams, Rachel Weisz gibi oyuncuları bünyesinde barındıran Oz: Muhteşem ve Kudretli filmi 8 Mart'ta gösterime girecek. Film sinemalara giriş yapmadan önce son dönemin en başarılı mobil oyunlarından Temple Run uyarlamasıyla oyuncular tarafından tecrübe edilecek. Temple Run: Oz The Great and Powerful'un filmden lisanslı karakterler ve hikaye ile alakalı bazı önemli detaylarla donatılacağı tahmin ediliyor. Henüz oynanış hususunda Imangi ve Disney'in nasıl ögelere yer vereceği bilinmezken, deneme çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor. Oyunun çıkış tarihi içinse 27 Şubat işaret ediliyor. 0.99$ civarında bir fiyatla satışa sunulması beklenen Temple Run: Oz The Great and Powerful, muhtemelen ilk olarak iOS, ardından Android işletim sisteminin kullanıcıları için erişilebilir olacak. Oyunun konu aldığı filmin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


http://www.vg247.com/2013/02/04/temple-run-oz-the-great-and-powerful-due-february-27/ Yorum Yaz
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eeevrim 6 yıl en beğenilen
Biz Mario oynayarak büyümüş bir neslin çocukları olarak Bu kadar koşuşturmanın sonunda bir yere varmak istiyoruz (Prensese) Bu sebeple böyle koş koş bir yere varmayan oyunlardan hiç hoşlanmıyorum.
Biz Mario oynayarak büyümüş bir neslin çocukları olarak Bu kadar koşuşturmanın sonunda bir yere varmak istiyoruz (Prensese) Bu sebeple böyle koş koş bir yere va...
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Sirrüs 6 yıl
Oyun çıkmış indirdim çok güzel olmuş.
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londoner23 6 yıl
appstore da bulamadım .:(
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zıplayanpırasa 6 yıl Sirrüs
golf_R

Oyun çıkmış indirdim çok güzel olmuş.

nerden
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strathmorea 6 yıl
Sonsuz koşu oyunlarından gına geldi, abi koş koş nereye kadar, insana daral geliyor ha düştüm ha çarpacam sonra hoop en başa dön. İnsanı geriyor oynarken. Tabii bunlar benim düşüncelerim. O yüzden telefonumda yoktur bu tür oyunlar.
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Umutcan 6 yıl
Temple run da angry birds'e döndü, aynı oyunu makyajla makyajla film temalı olarak piyasaya sür.
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MERCURY2000 6 yıl
Brave ilk çıktığında bir heves indirmiştim ama ne yazık ki oyun beklentilerimi hiç karşılayamadı. Temple run havası yok gibiydi oyunda, çok sevimsiz bir hal almıştı (bunlar benim düşüncem). Birkaç oynamadan sonra zaten bir daha yüzüne bakmadım. Umarım onun gibi olmaz keyifli bir oyun sunarlar.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Yeni bir facia daha
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cumur 6 yıl
angry bird a döndü buda iyice
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Vedpla 6 yıl
gerçekten güzel bir yapımın içine herneyse google play de 1 dolara yerini alır bayada satar buda işin acı boyutu.
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K.can.tas 6 yıl
Bekliyoruz
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eeevrim 6 yıl en beğenilen
Biz Mario oynayarak büyümüş bir neslin çocukları olarak Bu kadar koşuşturmanın sonunda bir yere varmak istiyoruz (Prensese) Bu sebeple böyle koş koş bir yere varmayan oyunlardan hiç hoşlanmıyorum.
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jackchilina 6 yıl
Biraz süre geçmesini bekleseler iyi olurdu.
Her ne kadar farklı konseptte olsa da bu kadar yakın zaman içinde iki Temple Run oyunu görmek serinin suyunu çıkarabilir.
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El Sonidito 6 yıl
Umarım Brave'e benzemez.Abi adı üstünde sınırsız koşu oyunu (endless run) daha buna ne ekliyeceksin ki.
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efe7182 6 yıl
hicte facia değil,farkli ogelerle zenginleştirilmiş eglenceli bir oyun.. brave öyleydi en azindan.
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SaatliBomba 6 yıl
inşallah oynatır kendini
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gFalcon 6 yıl
Her iyi yapımın suyu çıkıyor bir gün.
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NedenAllahım 6 yıl
Yeni bir Brave faciası mı?
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plutonus 6 yıl gFalcon
Grkm27

Her iyi yapımın suyu çıkıyor bir gün.

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