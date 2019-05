Temple Run: Oz The Great and Powerful, 27 Şubat'ta geliyor

Imangi Studious ile ilk kez Brave filmi için iş birliğine giden Disney, tanıtım amaçlı Temple Run: Brave oyununun da yardımıyla bu animasyon yapımından beklentilerinin üzerinde bir gelir elde etmeyi başarmıştı. Kısa süre önce Temple Run 2'yi duyuran ve bu oyunuyla şimdiye kadar yayınlanmış tüm yazılımlar arasındaki en hızlı çıkışı gerçekleştirerek 50 milyon indirme barajını aşan Washington merkezli stüdyo, Disney ile olan ortaklığının ikinci ürününü mobil kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Disney Fransa temsilcisi Cecile Fouques tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamaya göre; Temple Run: Oz The Great and Powerful çok yakında uygulama mağazalarındaki yerini alacak.





Sam Raimi'nin yönettiği ve James Franco, Mila Kulis, Michelle Williams, Rachel Weisz gibi oyuncuları bünyesinde barındıran Oz: Muhteşem ve Kudretli filmi 8 Mart'ta gösterime girecek. Film sinemalara giriş yapmadan önce son dönemin en başarılı mobil oyunlarından Temple Run uyarlamasıyla oyuncular tarafından tecrübe edilecek. Temple Run: Oz The Great and Powerful'un filmden lisanslı karakterler ve hikaye ile alakalı bazı önemli detaylarla donatılacağı tahmin ediliyor. Henüz oynanış hususunda Imangi ve Disney'in nasıl ögelere yer vereceği bilinmezken, deneme çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor. Oyunun çıkış tarihi içinse 27 Şubat işaret ediliyor. 0.99$ civarında bir fiyatla satışa sunulması beklenen Temple Run: Oz The Great and Powerful, muhtemelen ilk olarak iOS, ardından Android işletim sisteminin kullanıcıları için erişilebilir olacak. Oyunun konu aldığı filmin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





http://www.vg247.com/2013/02/04/temple-run-oz-the-great-and-powerful-due-february-27/