Terör olayları alışverişleri e-ticaret sitelerine kaydırdı

Tam Boyutta Gör Ankara’da Kızılay, İstanbul’da da İstiklal Caddesi’nde kısa aralıklarla yaşanan terör olayları ekonomiyi derinden etkiledi. AVM’lerde ziyaretçi sayısı ile cirolar yüzde 50-60 oranında azalırken, yemek katlarında bu oranın yüzde 80’lere ulaştığı görüldü. AVM’lerin yanı sıra İstanbul ve Ankara’da ticaretin kalbi durumundaki İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Kızılay, Ulus gibi merkezlerden de uzak duran vatandaşlar, ihtiyaçlarını sanal pazarlardan karşılama yoluna gitti.

300’ü aşkın yerli ve yabancı alışveriş sitesini tek çatı altında toplayan Türkiye’nin ilk cash- back shopping (para iadeli alışveriş) sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, son bir ay içinde Avantajix üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi oranlarda artış gözlemlediklerini belirtti.

Online alışverişlerin gıdada yüzde 40, kitapta yüzde 26, giyimde yüzde 20, kozmetikte yüzde 10, elektronikte ise yüzde 7 arttığını kaydeden Kayral, şunları söyledi:

“Türkiye’de online alışveriş zaten çıkıştaydı, yaşanan son olaylar bu çıkışı tetikledi. Online alışveriş sitelerinin ciroları ciddi miktarlarda arttı. İnsanlar bu dönemde online alışverişin avantajlarını, konforunu da keşfettiler. Avantajix gibi para iadeli alışveriş sitelerinin varlığını öğrendiler. Sadece bir fazla tıkla hiç hesapta olmayan nakit paralar kazandılar. 5-10 litrelik su bidonlarını, meşrubatını, ununu, şekerini, kilo kilo deterjanı marketten alarak kan ter içinde eve taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtmenin keyfini tattılar. Bu yüzden online alışverişe ilginin, terör korkusunun sona ermesinin ardından da süreceğine inanıyoruz.”

Tam Boyutta Gör



Avantajix’de nakit para olarak müşterilerin hesabına yatan komisyon miktarlarının gıdada yüzde 4.5 - yüzde 9, dergi ve kitapta yüzde 3 – yüzde 20, giyimde yüzde 2.80 – yüzde 11, kozmetikte yüzde 3 – yüzde 9, elektronikte ise yüzde 1- yüzde 12 arasında değişiyor.