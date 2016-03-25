Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Terör olayları alışverişleri e-ticaret sitelerine kaydırdı

Ülkemizde ve hatta dünya genelinde yaşanan terör olayları, ekonomik ölçekte de dengeleri etkiledi. Sanal alışveriş son bir ayda deyim yerindeyse zirve yaptı. İşte rakamlar:
3 yıl
3b
1
10
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Terör olayları alışverişleri e-ticaret sitelerine kaydırdı
Tam Boyutta Gör
Ankara’da Kızılay, İstanbul’da da İstiklal Caddesi’nde kısa aralıklarla yaşanan terör olayları ekonomiyi derinden etkiledi. AVM’lerde ziyaretçi sayısı ile cirolar yüzde 50-60 oranında azalırken, yemek katlarında  bu oranın yüzde 80’lere ulaştığı görüldü. AVM’lerin yanı sıra İstanbul ve Ankara’da ticaretin kalbi durumundaki İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Kızılay, Ulus gibi merkezlerden de uzak duran vatandaşlar, ihtiyaçlarını sanal pazarlardan karşılama yoluna gitti.

300’ü aşkın yerli ve yabancı alışveriş sitesini tek çatı altında toplayan Türkiye’nin ilk cash- back shopping (para iadeli alışveriş) sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, son bir ay içinde Avantajix üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi oranlarda artış gözlemlediklerini belirtti.

Online alışverişlerin gıdada yüzde 40, kitapta yüzde 26, giyimde yüzde 20, kozmetikte yüzde 10, elektronikte ise yüzde 7 arttığını kaydeden Kayral, şunları söyledi:

“Türkiye’de online alışveriş zaten çıkıştaydı, yaşanan son olaylar bu çıkışı tetikledi. Online alışveriş sitelerinin ciroları ciddi miktarlarda arttı. İnsanlar bu dönemde online alışverişin avantajlarını, konforunu da keşfettiler. Avantajix gibi para iadeli alışveriş sitelerinin varlığını öğrendiler. Sadece bir fazla tıkla hiç hesapta olmayan nakit paralar kazandılar. 5-10 litrelik su bidonlarını, meşrubatını, ununu, şekerini, kilo kilo deterjanı marketten alarak kan ter içinde eve taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtmenin keyfini tattılar. Bu yüzden online alışverişe ilginin, terör korkusunun sona ermesinin ardından da süreceğine inanıyoruz.”

Terör olayları alışverişleri e-ticaret sitelerine kaydırdı
Tam Boyutta Gör

Avantajix’de nakit para olarak müşterilerin hesabına yatan komisyon miktarlarının gıdada yüzde 4.5 - yüzde 9, dergi ve kitapta yüzde 3 – yüzde 20, giyimde yüzde 2.80 – yüzde 11, kozmetikte yüzde 3 – yüzde 9, elektronikte ise yüzde 1- yüzde 12 arasında değişiyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ciroer 3 yıl en beğenilen
REKLAMMMMMMLAAAAARRRR
Yanıtla +61
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaskas123 3 yıl
Bu ne biçim başlık.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dark Territory 3 yıl
Beruby varken avantajixe bakmam bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
Bademler yüzünden ortadoğu ülkesine döndü memleket.fıtrat diye bir kelime girdi lugatımıza
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fromhellhound 3 yıl
Avantajix reklamı
(Bkz:istifa eden sekreter ceren)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpaceSSS 3 yıl
Haber ayağına reklam yapıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
Reklamlarrrrr
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 3 yıl
Avrupa birliğindeki ortak para birimi misali fiziksel para zamanla ortadan kalkacak,bunun yerini bitcoin gibi sistemler alacaktır.Bu türk değişimler her platformda kendini gösterecektir,sonuçta ''değişim kaçınılmaz''.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem650 3 yıl
dışarı çıkmayın evden alış veriş yapın uyarısı... sanki millet dışarı alış veriş için çıkıyordu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaskas123 3 yıl
Bu ne biçim başlık.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 3 yıl
güvenilir internet alışveriş siteleri verdikleri hizmetin karşılığını alacaklar artık ben bir süredir elektronik markette inceleyip netten spariş veriyorum bir kaç kez kötü tecrübe yaşadım hemde en bilinen hepsi burada nın sitesinde gel gelelim diğer güvendiğim alışveriş sitelerinden endişe etmeden spariş geçiyorum çevremdede artık insanlar internet üzerinden alışveriş yapmaya başladı sanırım gelecek sanal alışveriş işinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ciroer 3 yıl en beğenilen
REKLAMMMMMMLAAAAARRRR
Yanıtla +61
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3001 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
e-ticaret, avantajix ve
3 etiket daha Web Siteleri Internet Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Batman'in malikanesini Google Street View ile keşfedin 3 yıl GDDR5X örneklemesi başlıyor 3 yıl MSI, 3 ve 4 yollu SLI köprülerini duyurdu 3 yıl Oppo R9 ve R9 Plus ilk günde 180 binden fazla sattı 3 yıl 12.9 inç iPad Pro USB Type C kablo ile %64 daha hızlı şarj oluyor 3 yıl İşte 'Ay Köyü'nün tüm detayları 3 yıl McAfee: iPhone şifre çözme yöntemini Apple hiç sevmeyecek 3 yıl 2si1 "Korsan" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl AMD Radeon 400 serisi detaylanıyor 3 yıl General Mobile E-Tab 5 yeni yazılım güncellemesinden sonra açılmaz hale geliyor [GÜNCELLENDİ] 3 yıl Galaxy S7 Edge'nin Snapdragon 820 ve Exynos 8890 versiyonları karşı karşıya 3 yıl Korku unsurları ile bezeli Türk yapımı yeni bir RPG oyunu 3 yıl Google 150 dolarlık Nik Collection fotoğraf düzenleme araçlarını bedava yaptı 3 yıl Apple'ın yeni geri dönüşüm programı nasıl işleyecek? 3 yıl iOS 9.3 güncellemesi, önceki nesil cihazlar için durduruldu 3 yıl Oculus final sürüm Rift gözlüklerin dağıtımına başladı 3 yıl OnePlus 3'ün çıkış tarihi ve donanım özellikleri sızdırıldı 3 yıl Huawei P9 Lite sızdırıldı 3 yıl Google, e-posta servisi Gmail'deki güvenlik uyarılarını arttırıyor 3 yıl Razer, BlackWidow serisini uygun fiyatlı yeni klavyelerle büyütüyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Terör olayları alışverişleri e-ticaret sitelerine kaydırdı Sonraki Çin, geleceğin yarı iletken devi olmak için harekete geçti 3 yıl Samsung’dan Polaris kontrolcülü yüksek hızda SSD ürünleri 3 yıl Sadece 99 dolara akıllı telefonunuzu 3D yazıcıya çevirin 3 yıl Mesajlaşma uygulaması Line, Japonya'da GSM operatörü oluyor 3 yıl Fiber optik kablolar ile veri aktarım hız rekoru kırıldı: 57Gbps! 3 yıl Güneş'ten 100 trilyon kat daha parlak galaksiler 3 yıl Windows Phone akıllı telefonların yarısı Windows 10 güncellemesine hazır 3 yıl HTC 10 benchmark sonuçlarında Galaxy S7'yi geride bırakıyor 3 yıl Samsung, yeni bir katlanabilir ekranlı akıllı telefonun patentini aldı 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonu kitaplardan çok farklı olacak 3 yıl PlayStation 4.5 iddiaları güçleniyor 3 yıl Apple kendi güvenli sunucularını kurmaya hazırlanıyor 3 yıl ZyXEL Armor Z1 AC2350 "Hızlı ve Donanımlı" router incelemesi 3 yıl Kendi kendisini temizleyen elbiseler mi geliyor? 3 yıl Google'dan Periscope ve Facebook Live rakibi YouTube Connect 3 yıl Site adresini yanlış girdiğinizde neler oluyor? 3 yıl World of Tanks Blitz OS X platformuna geldi 3 yıl Xiaomi, 65 inçlik kavisli yeni televizyonunu duyurdu 3 yıl Samsung Galaxy S7 Active için ilk işaretler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim