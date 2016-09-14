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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Terörle mücadeleye yerli nanoteknolojik zırhlı araç desteği: KHAN.D

Savunma sanayine yönelik araçlarıyla adından söz ettiren Katmerciler, terörle mücadele için yerli imkanlarla geliştirilen yeni nanoteknolojik zırhlı aracı KHAN.D’yi görücüye çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Daha önce Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve KANGAL Nato Standartlarında Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) gibi araçların üretimini gerçekleştiren Katmerciler, ülkemizde terörle mücadele konusunda etkin görev üstlenen polis, asker ve jandarma için geliştirilen yeni zırhlı aracını tanıttı.
Şirket adına açıklamalarda bulunan İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, yaklaşık 21 yılda edindikleri tecrübeleri 2010 yılından itibaren savunma sanayinde kullanmak üzere çalışmalara başladıklarını ve bu alandaki ilk araçları olan TOMA'larla kısa sürede yüzde 70'lik pazar payına ulaştıklarını belirtti.

Bor kökenli nanoteknolojik malzeme ile mayınlara karşı dayanıklılık

Terörle mücadelede önemli rol oynayacak zırhlı araçlara bir yenisini eklediklerini söyleyen Katmerci, Toyota Land Cruiser üzerine yapılan KHAN.D isimli 4 x 4 zırhlı personel taşıyıcıyı görücüye çıkarttı. 8 kişi kapasiteli KHAN.D üzerinde BR7 seviyesinde zırh bulunuyor ve üzerindeki bor kökenli nanoteknolojik malzeme sayesinde mayınlara karşı direnç gösteren araç ayrıca üstün manevra kabiliyetine sahip. 
Terörle mücadeleye yerli nanoteknolojik zırhlı araç desteği: KHAN.D
 
Kullanılan nanoteknoloji sayesinde zırh seviyesini düşürmeden araçların boyutlarını küçültebileceklerini ifade eden Katmerci, "ekip otosu" boyutunda zırhlı araç yapılabileceğini açıkladı. Diğer taraftan ülkemizde yaklaşık 30 yıldır devam eden terörle mücadele ile asker ve polisin dünyadaki birliklere nazaran daha fazla birikime sahip olduğu, bu yüzden KHAN.D'nin -terzi gibi- kuvvetlerin istekleri doğrultusunda tasarlanarak üretildiği belirtildi.
Kasım ayında gerçekleştirilecek 3. High-Tech Port by MÜSİAD Fuarı’nda sergilenecek KHAN.D’nin Türk güvenlik kuvvetlerinden alınacak referanslarla dünyaya satışının yapılması hedefleniyor.

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Guhong01 3 yıl en beğenilen BekirTemel
BekirTemel
Terör Türkiye'nin sağlık,eğitim,sanayi gibi hayati alanlara akıtacağı milyarlarca doları silaha,araca yatırması ve haliyle gelişememesi için kurulmuş bir komplodur.Ne yazık ki görünüşe göre amacına fazlasıyla ulaşıyor.Umarız Türkiye'nin gelişimine en büyük ambargoyu koyan terörün sivil ve diğer kolları ile mücadele en etkili şekilde en önemlisi en kararlı şekilde yürütülür, kardeşimizi,gencimizi hayatının baharında toprağa vermemeliyiz.

Size katılmakla beraber bir fikrimi de belirtmek isterim, akıllı ülkeler hepsini bir arada yürütüyor, terör gelişmemizde engel olan %10 luk bir kısmı oluşturur ancak, zihniyetimizi geliştirmeliyiz öncelikle. Emin olun o "saray" bizim gelişmemize engel olan zihniyetin heykelidir
BekirTemelTerör Türkiye'nin sağlık,eğitim,sanayi gibi hayati alanlara akıtacağı milyarlarca doları silaha,araca yatırması ve haliyle gelişeme...
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5 Yanıt Yanıtla +43
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BekirTemel 3 yıl
Terör Türkiye'nin sağlık,eğitim,sanayi gibi hayati alanlara akıtacağı milyarlarca doları silaha,araca yatırması ve haliyle gelişememesi için kurulmuş bir komplodur.Ne yazık ki görünüşe göre amacına fazlasıyla ulaşıyor.Umarız Türkiye'nin gelişimine en büyük ambargoyu koyan terörün sivil ve diğer kolları ile mücadele en etkili şekilde en önemlisi en kararlı şekilde yürütülür, kardeşimizi,gencimizi hayatının baharında toprağa vermemeliyiz.
Terör Türkiye'nin sağlık,eğitim,sanayi gibi hayati alanlara akıtacağı milyarlarca doları silaha,araca yatırması ve haliyle gelişememesi için kurulmuş bir kompl...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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CodeMachine 3 yıl Guhong01
Guhong01


BekirTemel

Terör Türkiye'nin sağlık,eğitim,sanayi gibi hayati alanlara akıtacağı milyarlarca doları silaha,araca yatırması ve haliyle gelişememesi için kurulmuş bir komplodur.Ne yazık ki görünüşe göre amacına fazlasıyla ulaşıyor.Umarız Türkiye'nin gelişimine en büyük ambargoyu koyan terörün sivil ve diğer kolları ile mücadele en etkili şekilde en önemlisi en kararlı şekilde yürütülür, kardeşimizi,gencimizi hayatının baharında toprağa vermemeliyiz.

Size katılmakla beraber bir fikrimi de belirtmek isterim, akıllı ülkeler hepsini bir arada yürütüyor, terör gelişmemizde engel olan %10 luk bir kısmı oluşturur ancak, zihniyetimizi geliştirmeliyiz öncelikle. Emin olun o "saray" bizim gelişmemize engel olan zihniyetin heykelidir

O sarayın temsil ettiği zihniyet sayesinde bu günlere geldik. yoksa yine kendi kendimizle boğuşan %100 enflasyonlu kimsenin takmadığı ezik ülke olarak devam edecektik.
Guhong01BekirTemelTerör Türkiye'nin sağlık,eğitim,sanayi gibi hayati alanlara akıtacağı milyarlarca do...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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fuujitsu 3 yıl
Erdoğan ekonomi konusunda çok beceriksiz . Tamam lider kişiliğiyle birçok reform yaptı, bir miktar yükselmeyi sağladı ama artık şu ekonomiye adam akıllı el atacak adamların gelmesi lazım başa, böyle yürümez bu iş. Para artmadıkça anca böyle Toyota ların üzerine zırh koyup dururuz. Bunlar da yeterli gelmez bir süre sonra.
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Hubalahubhub 3 yıl
Milyonlarca kisi taban? Batidan boyle hazirlayip haberlerde feyslerde bu boyle lanse edilebilir. Ama bingolun elazign gaziantepin erzincanin vs pkk tarafindan hainlik ile suçlandığını biliyor muydunuz? Bingol uzerinden diyarbakira gitmenizi tavsiye ederim eger ki zazaca bilmiyorsaniz kurmanci konusyorsaniz istisnasiz indirir icinizden birini vururlar. Hangi taban hangi destekten bahsediyrsunuz.?
Tuncelili bir muhtar koyde kimse yasamadigi halde 137 oyu hdpye nasil atabiliyor arastirin calikagil koyu.
Bilip bilmeden yazmayin orada dagdakilerin ailelerinin yarisi sempati duyuyor o da tas catlasin yarim milyonu bulmaz. Hainlik ile suclanmayan sozde taban sayilanlarin yarisi pkknin eline itilmis durumda.
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DH Misafiri 3 yıl
Milyonlarca kişilik tabanı destekçisi bulunan terör örgütünü yenmek mümkün değil acı ama gerçek bu.40 yıldır devlet terörü yok etmeyi başaramadı. Ak Parti hükümeti anaların ağlamamasının çaresinin siyasi çözümde olduğunu gördü. Bunun adına baldıran zehri içmek denildi.maalesef bu zehri içmeye mecburuz. Eğitim bilim sanayi adalet çevre teknoloji ülke imajı yerlerde.hayatının baharında gencecik insanları ve bir ülkenin rızkını nereye kadar silaha yatıracağız.terorden silah ticaretinden maddi ve manevi rant devsirenleri lanetliyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
doğuda terörle mucadele eden özel harekat polislerinde zaten kirpi-akrep-ejder var. bundan daha iyiler. heleki emniyet genel müdürlüğü'nün ilgili birimleri olan ve doğrudan emniyet genel müdürüne bağlı olan en güzide ve özel eğitimli birimler olan özel harekat daire başkanlığı ve terörle mucadele daire başkanlığının envanterine bu yıl girdiler. ejder varken bu çok gereksiz olmuş
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Hubalahubhub 3 yıl
Bir konu daha siyasete bulasti. Herseyi siyasete nasil bulastirabiliyorsunuz hayretle dehsetle izliyor ve guluyorum. Allah akil fikir versin.
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kadirirdem 3 yıl
bunlar güzel projeler. :)
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Nostromo- 3 yıl
Ulan silah üreten bir firmasın, insan biraz bilim kurgu çağrışımı yapan ya da en azından hürmeti heybeti olan bir isim koyar. ''Katmerciler'' diye isimmi olur, köşe başındaki yufkacı dükkanı gibi
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Portraitclub 3 yıl
Yani bu zırh ne kadar dayanıklı o kadar zırhlı araç var, ama roket bomba gibi unsurlara karşı hala zayıf
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interwap 3 yıl
GanDi diye mi okuyacağız?
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WB 3 yıl
Boru nihayet kullanmaya basladik demek.:
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sis651 3 yıl WB
Çamaşır suyu ya da deterjan bile üretiyorduk bordan yav. :)
Bu gelişmeler iyi de ne yazık ki ne kadar dayanıklı araçlar olsalar da yeterli değiller. Terör sorunu bitmedikçe de yeterli olmayacaklar. Biz araca zırh koydukça adamlar da daha fazla patlayıcı koyuyor hendeğe.
Youtube'taki PKK kanallarına bakın. Ne kadar yığınak yapmışsa şerefsizler, üzerinden geçen Kirpi'yi toz duman edebiliyor.
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DeistSuat 3 yıl WB
WB

Boru nihayet kullanmaya basladik demek.:

Bor elementi her zaman kullanıyoruz zaten. Kısıtlama yok ki.
Sadece medya sayesinde yalan bilgileri doğru olarak bilgilendiriliyoruz.
Ve bunu araştırmadan kabulleniyoruz.

Bor elementinin madenciliğini devlet tekelinde tutmaktadır.

Zaten devlet tekelinin ne anlama geldiğini biliyorsundur.
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