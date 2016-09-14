Terörle mücadeleye yerli nanoteknolojik zırhlı araç desteği: KHAN.D

Daha önce Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve KANGAL Nato Standartlarında Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) gibi araçların üretimini gerçekleştiren Katmerciler, ülkemizde terörle mücadele konusunda etkin görev üstlenen polis, asker ve jandarma için geliştirilen yeni zırhlı aracını tanıttı.

Şirket adına açıklamalarda bulunan İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, yaklaşık 21 yılda edindikleri tecrübeleri 2010 yılından itibaren savunma sanayinde kullanmak üzere çalışmalara başladıklarını ve bu alandaki ilk araçları olan TOMA'larla kısa sürede yüzde 70'lik pazar payına ulaştıklarını belirtti.

Bor kökenli nanoteknolojik malzeme ile mayınlara karşı dayanıklılık

Terörle mücadelede önemli rol oynayacak zırhlı araçlara bir yenisini eklediklerini söyleyen Katmerci, Toyota Land Cruiser üzerine yapılan KHAN.D isimli 4 x 4 zırhlı personel taşıyıcıyı görücüye çıkarttı. 8 kişi kapasiteli KHAN.D üzerinde BR7 seviyesinde zırh bulunuyor ve üzerindeki bor kökenli nanoteknolojik malzeme sayesinde mayınlara karşı direnç gösteren araç ayrıca üstün manevra kabiliyetine sahip.

Kullanılan nanoteknoloji sayesinde zırh seviyesini düşürmeden araçların boyutlarını küçültebileceklerini ifade eden Katmerci, "ekip otosu" boyutunda zırhlı araç yapılabileceğini açıkladı. Diğer taraftan ülkemizde yaklaşık 30 yıldır devam eden terörle mücadele ile asker ve polisin dünyadaki birliklere nazaran daha fazla birikime sahip olduğu, bu yüzden KHAN.D'nin -terzi gibi- kuvvetlerin istekleri doğrultusunda tasarlanarak üretildiği belirtildi.

Kasım ayında gerçekleştirilecek 3. High-Tech Port by MÜSİAD Fuarı’nda sergilenecek KHAN.D’nin Türk güvenlik kuvvetlerinden alınacak referanslarla dünyaya satışının yapılması hedefleniyor.