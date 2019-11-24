Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı

Başlangıç modeli fazla ilgi görmedi
Elon Musk ayrıca hangi seçeneğin en çok tercih edildiğini de açıkladı. 39 bin dolar başlangıç fiyatına sahip tek motorlu model, ön siparişlerin yalnızca yüzde 17’sini oluşturuyor. Yüzde 42’lik kısım çift motorlu modeli tercih ederken, geri kalan yüzde 41 üç motorlu versiyona yönelmiş.
Karşılaştırma yapmak gerekirse Tesla Model 3, satışa çıktığı ilk gün 232 bin ön sipariş almayı başarmıştı. Ayrıca Model 3 için 1000 dolar ön sipariş ücreti alınırken, Cybertruck için 100 dolar ücret alınıyor. Model 3’ün fiyat odaklı bir model olması ve Cybertruck’ın özel bir kitleye hitap ettiğini düşündüğümüz zaman bu rakamlar yerine oturuyor diyebiliriz.Ayrıca Bkz. "Hyundai, Seul’de otonom araç testlerine başlıyor"
Tabii ki bu ön siparişlerin hepsi satın almaya dönüşmeyebilir. Tesla’nın daha önce Model 3 ön sipariş edenlere geri ödeme yapma konusunda çekinmediğini biliyoruz. 100 dolar gibi düşük ücret de hesaba katıldığında, ön siparişlerin birçoğu satış rakamı olarak firmaya dönemeyecek.
https://www.engadget.com/2019/11/23/tesla-146000-cybertruck-deposits/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Endüstriyel tasarımcı gözüyle konuya açıklık getiriyorum. evet ilk başta gerçek mi yoksa şaka mı algılamak zor fakat neden böyle bir tasarım yaptıklarını ancak sunumu izleyince anlayabildim.
ford 5 150 - 56.000 dolarken cybertruck 39.000 dolardan başlıyor. söz konusu bakım masrafı çok daha az olan elektrikli bir araç olunca fiyat avantajı 2 ye katlanıyor. peki fiyat nasıl avantajlı? çünkü araçta 3 boyutlu bir eğri yok:)) yani parçalar lazer, yada su jetinde kesilip yalnızca caka da bükülmüş. kalıp kullanmadan araba yapmış adamlar ki bu sayede üretim maliyetinden çok büyük tassaruf etmişlerdir. şöyle bir örnek vereyim tesla'nın mevcut alüminyum gövdesini basan presler kuzey amerikanın en güçlü presleri bu da batan bir ford fabrikasından kalmış sanırım. herneyse makine ilk çalıştığında kaliforniyadaki deprem araştırma merkezi sismik hareket gözlemlemiş. araştırmak için bölgeye gittiklerinde anlamışlar durumu. yani sadece kalıp değil çok da enerji ve zaman gerekiyor üretim için.
bu tasarımı ilgi çekici yapmak için de akıllıca düşünüp sıra dışı bir sağlamlık (malzeme kalınlığı ile) eklemişler. teslanın en büyük problemi olan üretim hızı da bu araç için problem olmayacak. adamlar içerideki teknolojiye odaklanmış yani en güçlü oldukları alana çekmişler oyunu bkz. otonom sürüş, elekrikli araç vs.
elbette zamanla bu tasarım bir miktar değişebilir ama estetik bir tasarım olmasa da çok zekice bir tasarım olduğu kesin. gidip sanayide aynısını yaptırabilirsin. şimdi türkiye'de bu mantıkla konforlu ve güvenli ama daha uygun fiyatlı araç üretilse çok satılır, dışarıdan nasıl gözüktüğü herkes için çok da önemli olmayabilir.
edit; bilindiği üzere geleneksel otomobil tasarımında sağlam bir şasi ve onu örten daha az sağlam bir kaporta kullanılır. burada çok kalın bir kaporta kullanıldığı için strüktürü dış kabukla oluşturmak bile mümkün. elbette çok daha ağır olacak ama en azından ağır ve karmaşık bir şasiye de ihtiyaç olmayacaktır. gövdenin bu kadar kalın olmasının amacı da bu bence kurşun falan artistlik olsun diye:) yoksa menzil arttırmak için 1 kilonun hesabını yapan adamlar bunu düşünürdü."