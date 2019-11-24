Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı

Tesla’nın köşeli hatlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Cybertruck aracı gündemde kalmaya devam ediyor. Bu ilginin satışlara ne kadar yansıyacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz gün ön sipariş alımına başlayan Cybertruck için ilk rakamlar Elon Musk tarafından paylaşıldı. Şimdiden 146 bin Cybertruck ön siparişi verildi.

Başlangıç modeli fazla ilgi görmedi

Elon Musk ayrıca hangi seçeneğin en çok tercih edildiğini de açıkladı. 39 bin dolar başlangıç fiyatına sahip tek motorlu model, ön siparişlerin yalnızca yüzde 17’sini oluşturuyor. Yüzde 42’lik kısım çift motorlu modeli tercih ederken, geri kalan yüzde 41 üç motorlu versiyona yönelmiş.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Tesla Model 3, satışa çıktığı ilk gün 232 bin ön sipariş almayı başarmıştı. Ayrıca Model 3 için 1000 dolar ön sipariş ücreti alınırken, Cybertruck için 100 dolar ücret alınıyor. Model 3’ün fiyat odaklı bir model olması ve Cybertruck’ın özel bir kitleye hitap ettiğini düşündüğümüz zaman bu rakamlar yerine oturuyor diyebiliriz.

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Tabii ki bu ön siparişlerin hepsi satın almaya dönüşmeyebilir. Tesla’nın daha önce Model 3 ön sipariş edenlere geri ödeme yapma konusunda çekinmediğini biliyoruz. 100 dolar gibi düşük ücret de hesaba katıldığında, ön siparişlerin birçoğu satış rakamı olarak firmaya dönemeyecek.

https://www.engadget.com/2019/11/23/tesla-146000-cybertruck-deposits/