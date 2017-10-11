Tesla, Autopilot 2.5 araçlarına güncelleme ile acil fren sistemini getirdi

Geçtiğimiz yaz döneminde Model 3 ile birlikte yeni araçlarında Autopilot 2.5 donanımını kullanmaya başlayan Tesla, böylelikle otonom sürüş için araçlarına daha fazla güç ve özellik katmıştı.

Şu zamana kadar kalibrasyon sürecinde olan bu yeni donanım nedeniyle bu araçlarda otomatik acil fren sistemi yer almıyordu, firma yeni bir güncelleme ile araçlarda bu özelliği aktif hale getirmeye başladı. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili konuşan Tesla, otomatik acil frenin araçlarda gölge modunda çalıştığını, normalde olması gerektiği gibi hesaplamalar yaptığını ancak herhangi bir aksiyon gerçekleştirmediğini söylerken, bu sürecin standart bir protokol olan kalibrasyon süreci olduğunu belirtmişti.

Tesla içi kaynaklardan gelen raporlara firma yeni bir yazılım güncellemesi ile otomatik acil freni aktif hale getirdi. Sistem şu an için 80 km/h hıza kadar aktif olarak çalışıyor. Nisan ayında yine bu tarz bir güncellemeyi Autopilot 2.0 araçları için yapan firma, o araçlarda ise sistemi 45 km/h hıza kadar sınırlandırmış, iki ay sonrasında ise hız sınırını kaldırmıştı. Şirketin Autopilot 2.5 için de aynı yolu izleyeceği düşünülüyor.