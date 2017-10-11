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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Autopilot 2.5 araçlarına güncelleme ile acil fren sistemini getirdi

Tesla, daha güçlü ve daha fazla sensöre sahip olan Autopilot 2.5 donanımına sahip araçlarına verdiği yazılım güncellemesi ise otomatik acil fren sistemini aktif hale getirdi.
1 yıl
2,3b
1
2
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yaz döneminde Model 3 ile birlikte yeni araçlarında Autopilot 2.5 donanımını kullanmaya başlayan Tesla, böylelikle otonom sürüş için araçlarına daha fazla güç ve özellik katmıştı.
Şu zamana kadar kalibrasyon sürecinde olan bu yeni donanım nedeniyle bu araçlarda otomatik acil fren sistemi yer almıyordu, firma yeni bir güncelleme ile araçlarda bu özelliği aktif hale getirmeye başladı. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili konuşan Tesla, otomatik acil frenin araçlarda gölge modunda çalıştığını, normalde olması gerektiği gibi hesaplamalar yaptığını ancak herhangi bir aksiyon gerçekleştirmediğini söylerken, bu sürecin standart bir protokol olan kalibrasyon süreci olduğunu belirtmişti.
Tesla içi kaynaklardan gelen raporlara firma yeni bir yazılım güncellemesi ile otomatik acil freni aktif hale getirdi. Sistem şu an için 80 km/h hıza kadar aktif olarak çalışıyor. Nisan ayında yine bu tarz bir güncellemeyi Autopilot 2.0 araçları için yapan firma, o araçlarda ise sistemi 45 km/h hıza kadar sınırlandırmış, iki ay sonrasında ise hız sınırını kaldırmıştı. Şirketin Autopilot 2.5 için de aynı yolu izleyeceği düşünülüyor.

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1ses1 1 yıl en beğenilen karakabus_
karakabus_

Artık günde bir tesla haberi yeterli gelmiyor sanırım...

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Donanım haber bakın kimseyi tatmin edemiyorsunuz lütfen vip üyelik açın.


Yada kolayı var okuma . Çok enteresan bu şekilde o haberi yapma bunu çok yaptın. Bıktık apple haberi yapmanızdan. Ne yapsın adamlar. Sen beğenmiyorsun ama ben tesla haberlerini bayalıyorum mesela.

Yoksa Dünya sizin etrafınızdamı dönüyor bizim haberimiz yok. :D
karakabus_Artık günde bir tesla haberi yeterli gelmiyor sanırım...Donanımhaber Vip üyelik çıkarsın . Vip üyelere istedi...
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karakabus_ 1 yıl
Artık günde bir tesla haberi yeterli gelmiyor sanırım...
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1ses1 1 yıl karakabus_
karakabus_

Artık günde bir tesla haberi yeterli gelmiyor sanırım...

Donanımhaber Vip üyelik çıkarsın . Vip üyelere istediği haberler gönderilsin.

Donanım haber bakın kimseyi tatmin edemiyorsunuz lütfen vip üyelik açın.


Yada kolayı var okuma . Çok enteresan bu şekilde o haberi yapma bunu çok yaptın. Bıktık apple haberi yapmanızdan. Ne yapsın adamlar. Sen beğenmiyorsun ama ben tesla haberlerini bayalıyorum mesela.

Yoksa Dünya sizin etrafınızdamı dönüyor bizim haberimiz yok. :D
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