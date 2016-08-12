Tesla, Autopilot sistemine daha fazla sensör kazandıracak

Electrek'in yeni raporuna göre Tesla'nın yeni nesil Autopilot platformu daha çok radar ve kamera sensörüne sahip olacak. Yeni sistemin tam olarak ne zaman geleceği bilinmese de, Tesla CEO'su Elon Musk otonom sürüşün insanların düşündüğünden önce geleceğini belirtmişti.

Şu anki sistemde aracın ön iki köşesinde birer radar bulunurken yeni nesille birlikte sisteme 4 tane daha radar modülü eklenecek. Bunun yanısıra yalnızca bir adet bulunan ön yüz kamera sayısı da üçe çıkacak. Diğer otomobil üreticilerine göre otonom sürüş güvenliği açısından gerekli görülen LIDAR sensörlerinin ise Tesla'nın Autopilot sistemine eklenmeyeceği belirtiliyor.

Bağlantı kabloları ve üçlü kamera dizilimi için yuva gibi bazı parçaları şu anki Tesla araçlarında bulunan yeni sistemin ne zaman geleceği ise raporda yer almıyor.

https://electrek.co/2016/08/11/tesla-autopilot-2-0-next-gen-radar-triple-camera-production/