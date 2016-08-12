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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Autopilot sistemine daha fazla sensör kazandıracak

Tesla'nın geliştirmeye devam ettiği otonom sürüş sistemi Autopilot yeni versiyonuyla birlikte daha fazla radar modülü ve kamera sensörüne sahip olacak. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Electrek'in yeni raporuna göre Tesla'nın yeni nesil Autopilot platformu daha çok radar ve kamera sensörüne sahip olacak. Yeni sistemin tam olarak ne zaman geleceği bilinmese de, Tesla CEO'su Elon Musk otonom sürüşün insanların düşündüğünden önce geleceğini belirtmişti.
Şu anki sistemde aracın ön iki köşesinde birer radar bulunurken yeni nesille birlikte sisteme 4 tane daha radar modülü eklenecek. Bunun yanısıra yalnızca bir adet bulunan ön yüz kamera sayısı da üçe çıkacak. Diğer otomobil üreticilerine göre otonom sürüş güvenliği açısından gerekli görülen LIDAR sensörlerinin ise Tesla'nın Autopilot sistemine eklenmeyeceği belirtiliyor.
Bağlantı kabloları ve üçlü kamera dizilimi için yuva gibi bazı parçaları şu anki Tesla araçlarında bulunan yeni sistemin ne zaman geleceği ise raporda yer almıyor.

https://electrek.co/2016/08/11/tesla-autopilot-2-0-next-gen-radar-triple-camera-production/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl en beğenilen Cossie
Cossie

Körlerin tek başına yasal olarak trafiğe çıkabileceği kadar güvenilir hale geldiği günleri görürüz umarım. Buna en çok körlerin ihtiyacı var.

Sanırım "kör " değilde "Görme engelli " deseniz daha doğru olur.
CossieKörlerin tek başına yasal olarak trafiğe çıkabileceği kadar güvenilir hale geldiği günleri görürüz umarım. Buna en çok körlerin ih...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Cossie 3 yıl
Körlerin tek başına yasal olarak trafiğe çıkabileceği kadar güvenilir hale geldiği günleri görürüz umarım. Buna en çok körlerin ihtiyacı var.
2 Yanıt Yanıtla +5
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Parallel Killer 3 yıl
arkadaş yer gök tesla diye inliyor
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kadirirdem 3 yıl
bu kazaları daha aza indirecektir.İyi olur.
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likeablex 3 yıl
Birde seri üretime geçip ekonomik olunca tadından yenmez.
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H34RTL3SS 3 yıl
lidar daha güvenli değilmi neden ısrar ediyorlar getirmemekte maliyeti çok mu yükseltiyor
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cangunner 3 yıl H34RTL3SS
H34RTL3SS

lidar daha güvenli değilmi neden ısrar ediyorlar getirmemekte maliyeti çok mu yükseltiyor

Lidar çok başarılı ve gelişmiş bir sistem. AR-GE amaçlı kullanılır fakat günlük kullanımda sıkıntılı. Çünkü takılan araçta estetik ve fiziksel olarak bir engel oluşturuyor.

Kim arabasında böyle bir çıkıntı görmek ister ki :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Buda şimdi kullanılan radar;
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Cossie 3 yıl
Körlerin tek başına yasal olarak trafiğe çıkabileceği kadar güvenilir hale geldiği günleri görürüz umarım. Buna en çok körlerin ihtiyacı var.
2 Yanıt Yanıtla +5
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kadirirdem 3 yıl Cossie
Cossie

Körlerin tek başına yasal olarak trafiğe çıkabileceği kadar güvenilir hale geldiği günleri görürüz umarım. Buna en çok körlerin ihtiyacı var.

Sanırım "kör " değilde "Görme engelli " deseniz daha doğru olur.
1 Yanıt Yanıtla +9
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odyssa 3 yıl Cossie
Cossie
Körlerin tek başına yasal olarak trafiğe çıkabileceği kadar güvenilir hale geldiği günleri görürüz umarım. Buna en çok körlerin ihtiyacı var.

bir arkadaşımla hayalimiz.
türkiyede 2030 yılında tamamen otonom bir araçla sürüş yapabilmeyi çok istiyoruz. başka ülkelerde çok daha erken gelebilir ama teslanın türkiye trafiğine uyum sağlaması ne kadar zaman alır bilmiyoruz.
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