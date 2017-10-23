Tesla Çin'de ''tamamına sahip olduğu'' bir fabrika açacak

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Tesla'nın, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de fabrika açmaya yönelik çalışmalar sürdürdüğü uzun bir süredir konuşuluyordu. Şirket CEO'su Elon Musk, bölgede yeni bir Gigafactory'nin açılabileceğini dile getirmiş ve haziran ayında ortaya çıkan Bloomberg'ün raporu Tesla'nın yerel bir şirketle ortaklık kurarak Çin'de üretime başlayacağını iddia etmişti. Wall Street Journal'ın haberine göre ise Tesla, Çin'de üretim tesisi açmak için Şanghay yönetimi ile anlaşmaya vardı. Açılacak fabrikanın ''tamamının Tesla'ya ait olması'' ise ülkede bir ilk niteliği taşıyor.





Yerel Bir Şirketle Ortaklık Kurmayacak

Üretim maliyetlerini kısmak için pek çok otomobil üreticisinin fabrika açmayı tercih ettiği Çin yönetimi, ülkesinde otomobil üretmek isteyen yabancı şirketlere birtakım şartlar sunuyordu. Bu şartlardan en önemlisini de fabrika açmak için yerel bir şirketle ortaklık kurmak ve fabrikanın getirdiği kazancı ile fabrikadaki teknolojiyi yerel şirketle paylaşmak oluşturuyordu. WSJ'ın raporuna göre ise Tesla, Şanghay'ın serbest ticaret bölgesinde fabrika kuracak. Bu sayede herhangi bir yerel şirketle ortaklık kurmadan Çin'de fabrika açan ilk otomobil üreticisi olması beklenen Tesla, üretim maliyetlerini düşürmeyi planlıyor ancak Tesla'nın ülkede üretim yapması halinde yüzde 25 oranında ithalat vergisi ödeyebileceği düşünülüyor.





Tabi fabrikanın sadece batarya üretimine yönelik mi olacağı ya da aynı zamanda otomobil üretiminin de yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Rapora göre yıl sonuna kadar anlaşma kesinleşecek ve bu süre içerisinde Tesla'nın resmi bir duyuru yapması bekleniyor. Halihazırda Model 3 üretiminde ciddi bir darboğaz sorunu yaşayan Tesla, hedeflediği üretim adetlerinin oldukça uzağında kalmıştı. Şirketin Çin'de büyük bir fabrika kurması otomobil üretim sürecini hızlandırmasına katkı sağlayabilir.

https://techcrunch.com/2017/10/22/tesla-made-a-deal-to-open-a-manufacturing-facility-in-shanghai/