Tesla Çin'de ''tamamına sahip olduğu'' bir fabrika açacak

Yerel Bir Şirketle Ortaklık Kurmayacak
Üretim maliyetlerini kısmak için pek çok otomobil üreticisinin fabrika açmayı tercih ettiği Çin yönetimi, ülkesinde otomobil üretmek isteyen yabancı şirketlere birtakım şartlar sunuyordu. Bu şartlardan en önemlisini de fabrika açmak için yerel bir şirketle ortaklık kurmak ve fabrikanın getirdiği kazancı ile fabrikadaki teknolojiyi yerel şirketle paylaşmak oluşturuyordu. WSJ'ın raporuna göre ise Tesla, Şanghay'ın serbest ticaret bölgesinde fabrika kuracak. Bu sayede herhangi bir yerel şirketle ortaklık kurmadan Çin'de fabrika açan ilk otomobil üreticisi olması beklenen Tesla, üretim maliyetlerini düşürmeyi planlıyor ancak Tesla'nın ülkede üretim yapması halinde yüzde 25 oranında ithalat vergisi ödeyebileceği düşünülüyor.
Tabi fabrikanın sadece batarya üretimine yönelik mi olacağı ya da aynı zamanda otomobil üretiminin de yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Rapora göre yıl sonuna kadar anlaşma kesinleşecek ve bu süre içerisinde Tesla'nın resmi bir duyuru yapması bekleniyor. Halihazırda Model 3 üretiminde ciddi bir darboğaz sorunu yaşayan Tesla, hedeflediği üretim adetlerinin oldukça uzağında kalmıştı. Şirketin Çin'de büyük bir fabrika kurması otomobil üretim sürecini hızlandırmasına katkı sağlayabilir.
https://techcrunch.com/2017/10/22/tesla-made-a-deal-to-open-a-manufacturing-facility-in-shanghai/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şaka bir yana, normal karşılıyorum bu durumu da, işçilerin durumuna çok dikkat etmeleri gerekecek. Tüm firmalar dört dönecektir fabrikanın etrafında. İşçinin alışık olmadığı düzende işçi çalıştırmak da zor iştir. Bizim fabrikada oturttuğumuz güvenlik standardına işçileri uyar hale getirmemiz yıllarımızı aldı. İşçi alışık olmadığında zor yani... Gerçi modern otomobil üretiminde işçi işçi değil. Operatör aslında. O yüzden daha teknik adam. O yüzden alışık olmadığı güvenlik standartları ve çalışma koşullarına daha kolay adapte olur muhtemelen.