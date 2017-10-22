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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VW CEO'su Tesla'yı milyonlarca dolar kaybetmesi ve düşük araç satışları için eleştirdi

Almanya'daki bir etkinlik esnasında konuşan Volkswagen CEO'su Matthias Müller, düşük araç satışları yapan ve yüzlerce işçisini kovan Tesla'ya eleştirilerde bulundu.
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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"Uluslararası anlayış için forum" betimlemesiyle geride bıraktığımız günlerde Passau, Almanya'da gerçekleşen “Menschen in Europe” etkinliği iş dünyasından politikaya, sanattan kültüre pek çok farklı konuya sahiplik yaptı. Otomobil dünyası da etkinlikteki konulardan birisi olurken, Volkswagen CEO'su Matthias Müller de davetliler arasında yer aldı.
Etkinlik kapsamında konuşan Müller, Tesla'ya bazı eleştriler yöneltti. Verdiği demeç esnasında Tesla hakkında da konuşmak istediğini söyleyen CEO, üstü kapalı şekilde Tesla'ya işaret ederek yılda 80 bin araç satışı gerçekleştiren şirketlerin olduğunu ve bunun yanında Volkswagen gibi bu yıl 11 milyon araç satışı yapan ve 13-14 milyar euro kâr gerçekleştiren şirketlerin olduğunu belirtmiş. Sözlerine bilgilendirildiği üzere Tesla'nın her çeyrekte üç rakamlı milyonlarca doları yok ettiğini belirterek devam eden Müller, bu durumun neticesinde de şirketin işçilerini acımasızca kovduğunu söylemiş. Bu durumun sosyal sorumluluğuna dikkat çeken CEO, elma ile armutun karşılaştırılmaması gerektiğini belirtmiş.
Tesla'nın geçtiğimiz günlerde yüzlerce çalışanını işten kovduğunu göz önüne alırsak sosyal sorumluluk kısmında CEO'ya hak verebiliriz. Ancak VW Grubunun yaşadığı oldukça önemli olan emisyon skandalını da düşünürsek, yöneticinin sözlerinde biraz fazla cesur olduğunu belirtmek gerekir.

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AlicanNalbat 1 yıl en beğenilen
En azından adamlar yenilik peşinde sizin gibi aynı kasa arabayı senelerce insanlara yeni araba diye yutturmuyor. :) :) :)
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cancan_burak 1 yıl
Şimdi sakin ol ve o emisyon yazılımını yere bırak dostum
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dr20mouse 1 yıl
Siz önce millete attığınız kazığa, çevreye dolaylı yoldan verdiğiniz zarara bakıp utanın şerefsizler.
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elcas 1 yıl
demek ki vw tüketicileri 13 milyar dolar zarar yapmış.
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mavizaman 1 yıl
türk müşterileri sağolsun adamı konuşturuyor.
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Huseyin-ZST 1 yıl
Otomobil firmaları otomobilin gelecekte cep telefonu gibi olacağını anladılar. Fena rahatsızlar. VW CEO'sunun haklı olduğu konu Tesla'nın milyonlarca dolar kaybederken yola devam etmesi... Tesla hisseleri talep gördüğü için şirket para kaybetse de, gelecekte yaratılacak değeri olduğundan yüksek gösterilip, yüksek olan hisse talebi ile hisse fiyatları korunuyor. Bir gün bu balon sönecek. Bu balon sönmeden Tesla'nın para kazanmaya başlaması lazım. Bu yapılan aslında çok etik de değil. Ancak içten içe tüm yatırımcılar durumun bu olduğunu biliyor. Bilerek hisseyi alıyor. Bu döngü zarar eden bir teknoloji firmasının otomobil sektörünü değiştirmenin önünü açıyor. Bu da VW grubunu rahatsız ediyor.
Çünkü bu gelecekte bizi cep telefonu gibi araçlar bekliyor. Bu da VW gibi klasik üretim firmalarını aşırı rahatsız ediyor. Ancak yıllar içinde rekabetin doğal koşulları içinde, bütün sektör el ele verip, otomobilleri yavaş yavaş "kullan-at"a çeviren sizdiniz. Bir gün bunun geleceği belliydi. Altlığını siz hazırladınız. Şimdi, hantal yapıları ile bu yeni nesil otomobil üretimine ayak uydurmaları çok sancılı olacak. Zamanı gelince onlar da kendi işçilerine kıyacak. Tesisler kapanacak. Üretimler kayacak ve birkaç bölgeye odaklanacak. O yüzden işçi haklarından bahsetmeleri de garip. Aynı duruma sen girdiğinde sen de yapacaksın. Siz de farklı olarak işte, gördük, Fransa'da işten çıkarılan havayolu çalışanları CEO ve CFO'nun ağzını burnunu kırdı. İşler biraz daha işçiyi koruyan bir yerde. Ama sonuç değişmiyor. Hepiniz kötüsünüz demek istemiyorum...
Kapitalizmin doğası gereği, sermaye-emek ikileminde siz sermaye kolundasınız. Her zaman işçiniz ile bir çetin çatışma içinde olacaksınız. Günü geldiğinde, mecbur kaldığınızda siz de işçinize kıyacaksınız özetle. Sanki aynı konuma düştüğünde, işçinin %3'lük maliyetini kısmak, yönetim kurulu toplantısındaki bir "pie chart" ile gösterilip, 5000 kişinin ilişik kesmesine bir prjeksiyon neticesinde %3'ü kurtarmak için oy birliği ile karar vermeyeceksiniz... Geçiniz hacı. Geçiniz.
Tüm bu değişime ön ayak olduğu için Tesla'nın eleştirilmesi doğaldır. Ancak Tesla da sütten çıkma ak kaşık değil yani, biliniz.

Bu işin sonunda tüketici ufak ufak sık sık para verir hale gelecek. Daha çok tüketecek. Toplamda da cebinden daha çok para çıkacak. Geçmişten bugüne bakarsanız, otomobil için cebinizden gitgide daha çok para çıktığını görürsünüz. Bu Türkiye'de vergiden ötürü çok ağır gözüküyor da, dünyada da farklı değil. Aldığı arabayı 20 yıl kullanan deden ile senin yılda arabaya harcadığınız para yıllık bazda ciddi derecede farklı. Arabalar daha ulaşılabilir hale gelmiş de olsa, gelire oranla da daha çok harcıyoruz. Kapiş? Nereye kadar? Kendi kendini kullanan arabalar SÜRÜCÜSÜZ gezmeye başlayana kadar. O zaman geldiğinde otomobil çok ucuzlayacak. Çünkü otomobil sahibi olmanız gerekmeyecek. Bir sistemde üyelik sahibi olacaksınız. Sizi bırakan araba sistemdeki başka kişiyi almaya gidecek falan... O noktada otomobil sektörü çok küçülecek. Bu yeniliğe adapte olamayan tüm firmalar da göçecek.
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sedatkuran 1 yıl
Tesla otomobiln geleceği, Birim maliyetin 20.000$ altına çetiğinde ve sürüş menzilini 800km ve ötesine taşıdığında. o depolarınızdaki ilkel içten yanmalı motorlarınıza oturup kıçınızı ısıtırsınız...
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sedatkuran 1 yıl
WW NEDİR açıklayayım. Önce arabayı yapar 5liradan satar, sonra ona dört teker takar 6 lira ister, sonra onda koltuk takar 7lira ister, arabalıran ekran takar10 lira ister ekrana navigasyon ekler 15 lira ister. Teknolojiyi gıdım gıdım veren şirkede ww ve diğer alman şirketleri denir.
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St Batuhan 1 yıl
Sosyal kısmını düşünüyorsa o kişileri işe alsın. Madem o kadar kar elde ediyorlar radikal karar alıp emisyon skandalına karşılık bundan sonra elektrikli araç üretip satacağız desin. Eleştirmek kolaydır ama icraat zordur. Oysaki bunlar için icraat de kolay çünkü eleştirileri para ve satış rakamları üzerine. Hadi altyapı hazır değil o zaman 2 sene sonra sattığım araçların yarısı elektrikli olacak ve 3 sene sonra tamamen elektrikli satış yapacağım. Yeni ar-ge departmanları kurup pek çok ülkede istihdam yaratacağım falan de bari.
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Father Torque 1 yıl
Normal şartlarda VW gibi büyük ve köklü bir firmanın, yeni kurulmuş ve üretim hacmi kendisiyle karşılaştırılmayacak kadar küçük bir firmayı kaale bile almayıp hakkında en ufak bir yorum bile yapmaması gerekir. Ama artık Tesla bunları bu haliyle bile nasıl korkuttuysa, adamların iki lafından biri Tesla...
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kadirirdem 1 yıl
Kedi uzanamadığı ciğere mındar dermiş,buda öyle olmuş.Siz gidinde Emisyon'unuza bakın!
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loutrec_ 1 yıl
Günümüz dünyasında çok para kazanan iyi, kazanamayan kötü diye sınıflandırılıyor. Oysa artık insanlar akıllandı, kaliteyi ucuza almak istiyor. Bu VW'de hiçbir zaman olmayacak malesef.
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Nikomer 1 yıl
Yazmıştım yine yazıyorum, Tesla bazı insanların ve firmaların canını feci sıkmış durumda. General Motor' dan Scott Millerdı galiba o da böyle boş açıklamalar yapmıştı Tesla'yı kötülemek adına.
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