VW CEO'su Tesla'yı milyonlarca dolar kaybetmesi ve düşük araç satışları için eleştirdi

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"Uluslararası anlayış için forum" betimlemesiyle geride bıraktığımız günlerde Passau, Almanya'da gerçekleşen “Menschen in Europe” etkinliği iş dünyasından politikaya, sanattan kültüre pek çok farklı konuya sahiplik yaptı. Otomobil dünyası da etkinlikteki konulardan birisi olurken, Volkswagen CEO'su Matthias Müller de davetliler arasında yer aldı.
Etkinlik kapsamında konuşan Müller, Tesla'ya bazı eleştriler yöneltti. Verdiği demeç esnasında Tesla hakkında da konuşmak istediğini söyleyen CEO, üstü kapalı şekilde Tesla'ya işaret ederek yılda 80 bin araç satışı gerçekleştiren şirketlerin olduğunu ve bunun yanında Volkswagen gibi bu yıl 11 milyon araç satışı yapan ve 13-14 milyar euro kâr gerçekleştiren şirketlerin olduğunu belirtmiş. Sözlerine bilgilendirildiği üzere Tesla'nın her çeyrekte üç rakamlı milyonlarca doları yok ettiğini belirterek devam eden Müller, bu durumun neticesinde de şirketin işçilerini acımasızca kovduğunu söylemiş. Bu durumun sosyal sorumluluğuna dikkat çeken CEO, elma ile armutun karşılaştırılmaması gerektiğini belirtmiş.
Tesla'nın geçtiğimiz günlerde yüzlerce çalışanını işten kovduğunu göz önüne alırsak sosyal sorumluluk kısmında CEO'ya hak verebiliriz. Ancak VW Grubunun yaşadığı oldukça önemli olan emisyon skandalını da düşünürsek, yöneticinin sözlerinde biraz fazla cesur olduğunu belirtmek gerekir.
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Çünkü bu gelecekte bizi cep telefonu gibi araçlar bekliyor. Bu da VW gibi klasik üretim firmalarını aşırı rahatsız ediyor. Ancak yıllar içinde rekabetin doğal koşulları içinde, bütün sektör el ele verip, otomobilleri yavaş yavaş "kullan-at"a çeviren sizdiniz. Bir gün bunun geleceği belliydi. Altlığını siz hazırladınız. Şimdi, hantal yapıları ile bu yeni nesil otomobil üretimine ayak uydurmaları çok sancılı olacak. Zamanı gelince onlar da kendi işçilerine kıyacak. Tesisler kapanacak. Üretimler kayacak ve birkaç bölgeye odaklanacak. O yüzden işçi haklarından bahsetmeleri de garip. Aynı duruma sen girdiğinde sen de yapacaksın. Siz de farklı olarak işte, gördük, Fransa'da işten çıkarılan havayolu çalışanları CEO ve CFO'nun ağzını burnunu kırdı. İşler biraz daha işçiyi koruyan bir yerde. Ama sonuç değişmiyor. Hepiniz kötüsünüz demek istemiyorum... Kapitalizmin doğası gereği, sermaye-emek ikileminde siz sermaye kolundasınız. Her zaman işçiniz ile bir çetin çatışma içinde olacaksınız. Günü geldiğinde, mecbur kaldığınızda siz de işçinize kıyacaksınız özetle. Sanki aynı konuma düştüğünde, işçinin %3'lük maliyetini kısmak, yönetim kurulu toplantısındaki bir "pie chart" ile gösterilip, 5000 kişinin ilişik kesmesine bir prjeksiyon neticesinde %3'ü kurtarmak için oy birliği ile karar vermeyeceksiniz... Geçiniz hacı. Geçiniz.
Tüm bu değişime ön ayak olduğu için Tesla'nın eleştirilmesi doğaldır. Ancak Tesla da sütten çıkma ak kaşık değil yani, biliniz.
Bu işin sonunda tüketici ufak ufak sık sık para verir hale gelecek. Daha çok tüketecek. Toplamda da cebinden daha çok para çıkacak. Geçmişten bugüne bakarsanız, otomobil için cebinizden gitgide daha çok para çıktığını görürsünüz. Bu Türkiye'de vergiden ötürü çok ağır gözüküyor da, dünyada da farklı değil. Aldığı arabayı 20 yıl kullanan deden ile senin yılda arabaya harcadığınız para yıllık bazda ciddi derecede farklı. Arabalar daha ulaşılabilir hale gelmiş de olsa, gelire oranla da daha çok harcıyoruz. Kapiş? Nereye kadar? Kendi kendini kullanan arabalar SÜRÜCÜSÜZ gezmeye başlayana kadar. O zaman geldiğinde otomobil çok ucuzlayacak. Çünkü otomobil sahibi olmanız gerekmeyecek. Bir sistemde üyelik sahibi olacaksınız. Sizi bırakan araba sistemdeki başka kişiyi almaya gidecek falan... O noktada otomobil sektörü çok küçülecek. Bu yeniliğe adapte olamayan tüm firmalar da göçecek.
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