VW CEO'su Tesla'yı milyonlarca dolar kaybetmesi ve düşük araç satışları için eleştirdi

"Uluslararası anlayış için forum" betimlemesiyle geride bıraktığımız günlerde Passau, Almanya'da gerçekleşen “Menschen in Europe” etkinliği iş dünyasından politikaya, sanattan kültüre pek çok farklı konuya sahiplik yaptı. Otomobil dünyası da etkinlikteki konulardan birisi olurken, Volkswagen CEO'su Matthias Müller de davetliler arasında yer aldı.

Etkinlik kapsamında konuşan Müller, Tesla'ya bazı eleştriler yöneltti. Verdiği demeç esnasında Tesla hakkında da konuşmak istediğini söyleyen CEO, üstü kapalı şekilde Tesla'ya işaret ederek yılda 80 bin araç satışı gerçekleştiren şirketlerin olduğunu ve bunun yanında Volkswagen gibi bu yıl 11 milyon araç satışı yapan ve 13-14 milyar euro kâr gerçekleştiren şirketlerin olduğunu belirtmiş. Sözlerine bilgilendirildiği üzere Tesla'nın her çeyrekte üç rakamlı milyonlarca doları yok ettiğini belirterek devam eden Müller, bu durumun neticesinde de şirketin işçilerini acımasızca kovduğunu söylemiş. Bu durumun sosyal sorumluluğuna dikkat çeken CEO, elma ile armutun karşılaştırılmaması gerektiğini belirtmiş.

Tesla'nın geçtiğimiz günlerde yüzlerce çalışanını işten kovduğunu göz önüne alırsak sosyal sorumluluk kısmında CEO'ya hak verebiliriz. Ancak VW Grubunun yaşadığı oldukça önemli olan emisyon skandalını da düşünürsek, yöneticinin sözlerinde biraz fazla cesur olduğunu belirtmek gerekir.