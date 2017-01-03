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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, "Gelişmiş Autopilot" sürümünü yayınlamaya başladı

Tesla, "Gelişmiş Autopilot" ismiyle otonom sürüş özelliğinin yeni bir versiyonunu yayınlayacağını söylüyordu. Şimdilik az sayıda sürücüye verilen sürümün ayrıntıları ve sürüm notları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,7b
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3
Otomobil Teknolojileri
Alper Çakan
Yazar
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Tesla, daha önce yaptığı duyurularda yeni Autopilot sürümünü yayınlayacağını duyurmuştu. Tesla CEO'su Elon Musk da Twitter'da kişisel hesabı üzerinden, Hardware 2.0 araçlara (ekimden sonra üretilen Tesla araçlar) gelecek olan yeni Autopilot sürümünün aralık ayı bitmeden yayınlanacağını duyurmuştu. Şirket bu sözünü son anda da olsa tuttu ve ABD saatiyle 1 Ocak'ın ilk saatlerinden itibaren güncelleme yayınlanmaya başladı.
Gelen bilgilere göre ve daha önce Twitter'dan Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre bu güncelleme ilk aşamada 1000 adet kullanıcıya verildi. Bu küçük dağıtımdan sonra hiçbir sorun olmadığı görülürse sonraki haftadan itibaren geriye kalan kullanıcılara verilecek.
Bu yeni sürümde Trafiğe Dayalı Cruise Control, Ön Çarpışma Uyarısı ve Otomatik Direksiyon İdaresi özellikleri geliyor. Şirket, bu yeni özelliklerin sadece bir başlangıç olduğunu dile getiriyor. Yani ileride çok daha çeşitli özellikler verilecek. Ayrıca Otomatik Direksiyon İdaresi özelliğinin şimdilik beta seviyesinde olduğunu ve sadece düşük hızlarda aktive edilebildiğini hatırlatalım. 
CEO Elon Musk'ın açıklamalarına göre Tesla, her birkaç ayda bir yeni özellikler ekleyerek yılın sonuna doğru "tamamen otonom sürüş" özelliğine ulaşmayı hedefliyor. Şimdiye kadar verdikleri sözleri pek geciktirmedikleri göz önüne alınırsa bu açıklamalar da ciddiye alınabilir.
Trafiğe Dayalı Cruise Control: Bu özellik aktive edildiğinde, Tesla, öndeki araca göre hızını otomatik olarak ayarlıyor.
Ön Çarpışma Uyarısı: Bu özellik aktifken,Tesla'nın önüne bir nesne, yaya vs. çıkarsa ya da hareketli bir nesneyle (mesela başka bir otomobil) çarpışma gerçekleşeceği hesaplanırsa, Tesla sürücüyü uyarıyor.
Otomatik Direksiyon İdaresi: Bu özellik şimdilik sadece düşük hızda ve izin verilen otoyollarda aktive edilebiliyor. Aktifken, aracınızın aynı şeritten devam etmesi gibi çeşit konularda sürücüye yardımcı oluyor.

https://electrek.co/2017/01/01/tesla-enhanced-autopilot-release-notes/ Yorum Yaz
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Vizontele filmindeki bir sahneyi anımsadım. Belediye başkanı konuşma yaparken "Gazeteler buraya 2 gün sonra geliyor, biz bir habere şaşırdığımızda büyükşehirdeki insanlar çoktan unutmuş oluyor." diyordu. Ülkece o durumdayız. Adamlar teslayla otomatik gitmeye başladı, diğer traftan lucid motors, faraday future falan yardırmaya başladı. Biz de seyrediyoruz. 10 seneye falan gelir buralara öyle şeyler herhalde.
Vizontele filmindeki bir sahneyi anımsadım. Belediye başkanı konuşma yaparken "Gazeteler buraya 2 gün sonra geliyor, biz bir habere şaşırdığımızda büyükşehirdek...
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Vizontele filmindeki bir sahneyi anımsadım. Belediye başkanı konuşma yaparken "Gazeteler buraya 2 gün sonra geliyor, biz bir habere şaşırdığımızda büyükşehirdeki insanlar çoktan unutmuş oluyor." diyordu. Ülkece o durumdayız. Adamlar teslayla otomatik gitmeye başladı, diğer traftan lucid motors, faraday future falan yardırmaya başladı. Biz de seyrediyoruz. 10 seneye falan gelir buralara öyle şeyler herhalde.
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kadirirdem 2 yıl ozmenakif
ozmenakif

Vizontele filmindeki bir sahneyi anımsadım. Belediye başkanı konuşma yaparken "Gazeteler buraya 2 gün sonra geliyor, biz bir habere şaşırdığımızda büyükşehirdeki insanlar çoktan unutmuş oluyor." diyordu. Ülkece o durumdayız. Adamlar teslayla otomatik gitmeye başladı, diğer traftan lucid motors, faraday future falan yardırmaya başladı. Biz de seyrediyoruz. 10 seneye falan gelir buralara öyle şeyler herhalde.

katılıyorum,Maalesef...
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V4LKyR 2 yıl ozmenakif
ozmenakif

Vizontele filmindeki bir sahneyi anımsadım. Belediye başkanı konuşma yaparken "Gazeteler buraya 2 gün sonra geliyor, biz bir habere şaşırdığımızda büyükşehirdeki insanlar çoktan unutmuş oluyor." diyordu. Ülkece o durumdayız. Adamlar teslayla otomatik gitmeye başladı, diğer traftan lucid motors, faraday future falan yardırmaya başladı. Biz de seyrediyoruz. 10 seneye falan gelir buralara öyle şeyler herhalde.

10 sene mi? Çok iyimser konuştun.



Türkiye'de insanlığın ve medeniyetin iyice oturması için bi 50 seneye ihtiyaç var. 2-3 nesil değişmesi lazım.
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