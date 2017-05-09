Tesla, MobilEye ortaklığının bozulmasının ardından çalışmalara hız verdi

Mart ayında Intel'in, otonom sürüş teknolojisinden faydalanmak için 15.3 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı MobilEye şirketi geçtiğimiz yılın eylül ayına kadar Tesla'yla birlikte çalışıyordu. Tesla ilk dönemlerinde kullandığı otonom teknolojisinde emeği çok olan MobilEye, iki şirket arasındaki ortaklığın son bulmasının nedeni olarak Tesla'nın güvenliğe yeterince önem vermemesini gösterirken Tesla ise MobilEy'ın daha fazla ödeme istediğini ve yeni teknolojileri oldukça yavaş bir şekilde kullanıma sunduğunu söylemişti.





Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarına göre ise Tesla; MobilEye ile ortaklığın son bulmasının ardından geliştirilen hizmet ve ürünleri araçlara bir an önce uygulama konusunda kendisini epey geliştirmiş gibi görünüyor. Ortaklığın bozulmasından sonra ürün geliştirme konusuna daha önce görülmemiş bir şekilde ağırlık veren şirket sadece birkaç hafta sonra ''Hardware 2.0'' adını verdiği otonom sürüş sistemi geliştirerek tamamen otonom yazılım yapma yolunda önemli bir gelişme kaydetti.





Bu gelişmelerin ardından şirket, Hardware 2.0 teknolojisini araç sahiplerine sunmaya başladı. Bazı söylentilere göre Hardware 2.0 özelliği, Hardware 1.0 özellikli araçlara kolay entegre olmasa da şirkete yakın kaynaklara göre Tesla, hızlı bir şekilde yeni güncellemeleri sunacak ve sorunların önüne geçecek.





Yıl Bitmeden Tamamen Otonom Hedefi

Tabi bunların hepsinin ötesinde Tesla'nın asıl amacı, Musk'ın da defalarca söylediği üzere bu yılın sonuna kadar Tesla araçlarının hiçbir müdahale olmadan, otonom bir şekilde Kaliforniya'daki bir otoparktan New Yorktaki bir otoparka ulaşım sağlayabilmesi. Bu amacın hedeflenen sürede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki aylarda göreceğiz ancak Tesla geliştirme çabalarını bu hızla sürdürürse 2017 bitmeden tamamen otonom bir Tesla otomobilini yollarda görebiliriz.

https://cleantechnica.com/2017/05/06/tesla-ceo-elon-musk-took-6-months-recreate-mobileye-chip-tech-elontalks/