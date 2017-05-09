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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, MobilEye ortaklığının bozulmasının ardından çalışmalara hız verdi

Elon Musk açıklamasına göre Tesla; eski ortağı MobilEye şirketinin ağır ilerleyen geliştirme çabalarına karşın ortaklık bozulduktan sonra istediği yenilikleri tek başına yaptı.
2 yıl
2,3b
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla, MobilEye ortaklığının bozulmasının ardından çalışmalara hız verdi
 

Mart ayında Intel'in, otonom sürüş teknolojisinden faydalanmak için 15.3 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı MobilEye şirketi geçtiğimiz yılın eylül ayına kadar Tesla'yla birlikte çalışıyordu. Tesla ilk dönemlerinde kullandığı otonom teknolojisinde emeği çok olan MobilEye, iki şirket arasındaki ortaklığın son bulmasının nedeni olarak Tesla'nın güvenliğe yeterince önem vermemesini gösterirken Tesla ise MobilEy'ın daha fazla ödeme istediğini ve yeni teknolojileri oldukça yavaş bir şekilde kullanıma sunduğunu söylemişti. 


Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarına göre ise Tesla; MobilEye ile ortaklığın son bulmasının ardından geliştirilen hizmet ve ürünleri araçlara bir an önce uygulama konusunda kendisini epey geliştirmiş gibi görünüyor. Ortaklığın bozulmasından sonra ürün geliştirme konusuna daha önce görülmemiş bir şekilde ağırlık veren şirket sadece birkaç hafta sonra ''Hardware 2.0''  adını verdiği otonom sürüş sistemi geliştirerek tamamen otonom yazılım yapma yolunda önemli bir gelişme kaydetti.


Bu gelişmelerin ardından şirket, Hardware 2.0 teknolojisini araç sahiplerine sunmaya başladı. Bazı söylentilere göre Hardware 2.0 özelliği, Hardware 1.0 özellikli araçlara kolay entegre olmasa da şirkete yakın kaynaklara göre Tesla, hızlı bir şekilde yeni güncellemeleri sunacak ve sorunların önüne geçecek.


Yıl Bitmeden Tamamen Otonom Hedefi 

Tabi bunların hepsinin ötesinde Tesla'nın asıl amacı, Musk'ın da defalarca söylediği üzere bu yılın sonuna kadar Tesla araçlarının hiçbir müdahale olmadan, otonom bir şekilde Kaliforniya'daki bir otoparktan New Yorktaki bir otoparka ulaşım sağlayabilmesi. Bu amacın hedeflenen sürede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki aylarda göreceğiz ancak Tesla geliştirme çabalarını bu hızla sürdürürse 2017 bitmeden tamamen otonom bir Tesla otomobilini yollarda görebiliriz. 

https://cleantechnica.com/2017/05/06/tesla-ceo-elon-musk-took-6-months-recreate-mobileye-chip-tech-elontalks/ Yorum Yaz
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erdem552 2 yıl
Mart ayında Intel'in, otonom sürüş teknolojisinden faydalanmak için 15.3 milyar dolar karşılığında bünyesine MobilEye şirketi geçtiğimiz yılın eylül ayına kadar Tesla'yla birlikte çalışıyordu.
Ciddi bir anlatım bozukluğu var. Bünyesine kattığı diye düzeltilirse iyi olur.
2 Yanıt Yanıtla +1
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H34RTL3SS 2 yıl erdem552
erdem552

Mart ayında Intel'in, otonom sürüş teknolojisinden faydalanmak için 15.3 milyar dolar karşılığında bünyesine MobilEye şirketi geçtiğimiz yılın eylül ayına kadar Tesla'yla birlikte çalışıyordu.

Ciddi bir anlatım bozukluğu var. Bünyesine kattığı diye düzeltilirse iyi olur.

bünyesine katmak da ayrı bir anlam bozukluğu oluşturuyor tamamen satın alınmamış ortaklık kurulmuş
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BlindGuardianNN 2 yıl erdem552
sence önemli olan bu mu, bu yazıda?
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