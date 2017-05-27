Tesla Model 3, 0'dan 96 km/h hıza 5,6 saniyede çıkacak

Tesla'nın Temmuz ayında üretimine başlayacağı bütçe odaklı aracı Model 3'ün bazı teknik detayları internete sızdırıldı. Tesla Model 3 Owners isimli sayfada paylaşılan infografikte 35.000 dolar fiyatlı araç markanın daha pahalı aracı olan Model S ile karşılaştırılıyor.

Tabloda 0-60 mph (96 km/h) hızlanma verisi olarak 5,6 saniye gösterilirken, araç aynı hızlanmayı 6,5 saniyede yapan benzer fiyatlı Chevrolet Bolt'tan daha hızlı görünüyor. Bir Tesla sözcüsü tarafından da onaylanan tabloya göre 215+ mil (346+ km) menzile sahip olan Model 3, Bolt'un EPA onaylı 238 millik (383 km) menziline göre biraz geride görünüyor.

İlk iki gününde 252.000 adet ön sipariş alan Model 3 grafikte de gösterildiği üzere 2018 ortasında teslim edilmeye başlanacak.

http://www.roadandtrack.com/new-cars/future-cars/a9925321/tesla-model-3-0-60-in-56-seconds-more-than-215-miles-of-range/