Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3, 0'dan 96 km/h hıza 5,6 saniyede çıkacak

Tesla'nın bütçe odaklı merakla beklenen elektrikli aracı Model 3'ün teknik detayları sızdırıldı. 2018 ortasında teslim edilecek olan araç 0-60 mph hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla'nın Temmuz ayında üretimine başlayacağı bütçe odaklı aracı Model 3'ün bazı teknik detayları internete sızdırıldı. Tesla Model 3 Owners isimli sayfada paylaşılan infografikte 35.000 dolar fiyatlı araç markanın daha pahalı aracı olan Model S ile karşılaştırılıyor.
Tabloda 0-60 mph (96 km/h) hızlanma verisi olarak 5,6 saniye gösterilirken, araç aynı hızlanmayı 6,5 saniyede yapan benzer fiyatlı Chevrolet Bolt'tan daha hızlı görünüyor. Bir Tesla sözcüsü tarafından da onaylanan tabloya göre 215+ mil (346+ km) menzile sahip olan Model 3, Bolt'un EPA onaylı 238 millik (383 km) menziline göre biraz geride görünüyor.
İlk iki gününde 252.000 adet ön sipariş alan Model 3 grafikte de gösterildiği üzere 2018 ortasında teslim edilmeye başlanacak.

http://www.roadandtrack.com/new-cars/future-cars/a9925321/tesla-model-3-0-60-in-56-seconds-more-than-215-miles-of-range/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sirkadyen 2 yıl HajHaj
Orijinalden alıntı: HajHaj
Resmi olarak satışa çıktığı an kapış kapış gider. ÖTV desen yüzde 3-15 arası, MTV yok. Merakla bekliyorum ülkemize gelmesini.

Ona da birşey uydururlar vergisi düşük otomobil sattırırlar mı bu ülkede. MTV yoksa elektrikli taşıt vergisi diye ETV koyarlar biz gene 30-40 milyar fazladan verip alırız.
Orijinalden alıntı: HajHajResmi olarak satışa çıktığı an kapış kapış gider. ÖTV desen yüzde 3-15 arası, MTV yok. Merakla bekliyorum ülkemize gelmesini....
Devamını Gör
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarahaten 2 yıl
Fikri ışık bunu beğenmedi.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 2 yıl
Kaçak elektrik kullananlar bunu beğendi! :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shifisitert 2 yıl
35 bın dolar resmen bmwye kafa tutuyor helal olsun. Şu batarya malıyetlerınıde dusururlerse ve gercekten kmye vurdugumuzda ucuza gelırse harıka olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaman06 2 yıl
Bu aracı alanların illaki bir uzun yol aracına ihtiyacı olacak. Bu sebeple 200-250 bin tl lik bir oyuncaktan öteye geçmeyecek. Menzil sıkıntılı. Model S gibi olmalıydı. Belli ki Tesla yıllar geçtikçe menzili artıracak. İlk alanlar kazığı yemiş olacak.
Supercharger'larda para ile dolum yapıldıktan sonra ben bir avantajını göremedim. Uzun yol işine zaten girmeyelim.
Hybrid modeller çok daha cazip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wol4onak 2 yıl
Bataryanin full dolum suresi nedir? Dolum istasyonlarinda dolum yapmak kac para
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Gümbür gümbür geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Çok merak ediyorum şu arabayı konforu falan nasıldır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl axaxa
xattorneyx
Çok merak ediyorum şu arabayı konforu falan nasıldır

Elektrikli araçların inanılmaz konforu var. Titreme, ses vs. olmayınca uçuyorsun gibi hissediyorsun (elektrikli otobüse bindim)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
100 km olsun 5.9 olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 2 yıl
Ben bu ülkenin ki kadar boş konuşan bir halk görmedim. Hemen hemen her haberde ülkedeki fiyatların ve vergilerin ne kadar yüksek olduğundan şikâyet eden yorumlar hep 1. sıralara yerleşiyor ama ne zaman seçim yaklaşsa hukümet verilen oylarla ödüllendirilmeye devam ediyor.
Herkes adaletten maaşlardan, vergilerden, eğitimden, çalışma saatlerinden, akla gelebilecek her şeyden şikâyetçi ama sıra oy vermeye gelince bunların hepsi unutuluyor.
Kusura bakmayın ama size her şey mübah.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl Lazeran
Lazeran
Ben bu ülkenin ki kadar boş konuşan bir halk görmedim. Hemen hemen her haberde ülkedeki fiyatların ve vergilerin ne kadar yüksek olduğundan şikâyet eden yorumlar hep 1. sıralara yerleşiyor ama ne zaman seçim yaklaşsa hukümet verilen oylarla ödüllendirilmeye devam ediyor.
Herkes adaletten maaşlardan, vergilerden, eğitimden, çalışma saatlerinden, akla gelebilecek her şeyden şikâyetçi ama sıra oy vermeye gelince bunların hepsi unutuluyor.
Kusura bakmayın ama size her şey mübah.

Bu ülkede böyle. Herkes şikayet eder, ama kimse çözüm üretmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fullflavor1977 2 yıl
$ 35,000 Baz fiyati ise, diyelim $ 50,000 versiyonu, sanirim suanki mevcut kosullarda. vergileri, evrak isleri, gumruk isleri, ve aracin hollandadan teslim isleri yaklasik fiyati 250,000-275,000 TL civari olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dukkha 2 yıl fullflavor1977
fullflavor1977
$ 35,000 Baz fiyati ise, diyelim $ 50,000 versiyonu, sanirim suanki mevcut kosullarda. vergileri, evrak isleri, gumruk isleri, ve aracin hollandadan teslim isleri yaklasik fiyati 250,000-275,000 TL civari olur.

Vergi düşük hocam maks yüzde 15. Ben 130-160 bandında gelir diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hector_1990 2 yıl
bizim ülkede fiyatı 200000 tl yakın fiyattan satılır illa bir vergi çeşidi bulunur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3712 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, model 3 ve
7 etiket daha tesla model 3 elektrikli araçlar chevrolet bolt Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Asus ZenBook Pro: Sınıfının en iyisi 2 yıl Asus’tan ilginç tasarıma sahip router 2 yıl Asus ZenBook Flip S: En ince melez dizüstü 2 yıl Felçli hastaların zihinle kontrol edebileceği robotik kol 2 yıl ARM Cortex A75, Cortex A55 ve Mali G72: Şov başlıyor 2 yıl Mercedes, BMW i3'e rakip bir model hazırlıyor 2 yıl LG K8 2017 incelemesi "Türk Telekom'a özel telefon" 2 yıl 10 dakika içinde uyuma garantisi veren akıllı gözlük 2 yıl Yeni Megane RS'in detayları netleşmeye başladı 2 yıl Nvidia GeForce MX150 mobil ekran kartı tanıtıldı 2 yıl ABD ordusu ve Boeing’den hipersonik uzay aracı 2 yıl Oppo R11’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı 2 yıl Dünyanın en büyük optik teleskobunun yapımına başlandı 2 yıl İşte karşınızda Samsung Galaxy J7 ve Galaxy J5 (2017) 2 yıl Razer Music, Grammy adayı Anderson .Paak ile büyüyor 2 yıl Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’den Evrensel Temel Gelir çağrısı 2 yıl Elektronik kağıt ekranlarda piksel yoğunluğu rekoru 2 yıl İngiltere'de güvenlik tartışmaları artıyor: Uçtan uca şifreleme kaldırılabilir 2 yıl Apple, yapay zeka için özel bir yonga geliştiriyor 2 yıl Netflix'in yeni dizilerinden ilk fragmanlar 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model 3, 0'dan 96 km/h hıza 5,6 saniyede çıkacak Sonraki Tesla toplu taşıma aracı hazırlığında olabilir 2 yıl BMW 45 binden fazla otomobilini geri çağırdı 2 yıl Nintendo Switch ile şirket hisseleri rekor seviyede 2 yıl LG V30’un ilk tasarımı ortaya çıktı 2 yıl Disney hacklendikleri yönündeki iddiaları yalanladı 2 yıl Xiaomi nihayet MIUI 8'e bölünmüş ekran özelliğini getiriyor 2 yıl DeepMind, AlphaGo’yu farklı alanlarda kullanmaya başlayacak 2 yıl Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus resmiyet kazandı 2 yıl USB Tip-C girişli ilk ekran kartı MSI’dan geliyor 2 yıl Pokemon hayranlarına yeni oyun 2 yıl Nokia 9 için 8GB RAM iddiası 2 yıl 2si1: DJI Spark, Far Cry 5 ve AMD Ryzen'dan haberler ve dahası... 2 yıl Samsung, esnek ekran prototipini sergiledi 2 yıl Google’ın kurucusunun zeplini dünyanın en büyük hava aracı olacak 2 yıl Powerbank arayanlara Oukitel K10000 Pro akıllı telefon 2 yıl Sürücüsüz otomobiller için çok daha hızlı sonuç veren test geliştirildi 2 yıl Intel Core i9-7900X benchmark sonuçları sızdırıldı 2 yıl Yapay zeka öğrencilerin dikkatini tespit edecek 2 yıl Kan testi ile kansere erken teşhis! 2 yıl Maliye Bakanlığı'ndan Google’a 300 milyon TL ceza Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim