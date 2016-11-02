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Tesla Glass işinin başında Apple kökenli bir mühendis

Tesla, otomobillerinde kullandığı camlar için yeni bir üretim programı üzerinde çalışıyor. Tesla Glass ile ilk olarak Model 3’te kullanılacak camlar, Tesla tarafından geliştirilecek.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Üzerinde büyük bir gizlilik ile çalışılan dolayısıyla da hakkında çok fazla bilgi paylaşılmayan Tesla Glass programı Elon Musk tarafından da yavaş yavaş dile getirilmeye başlandı. Çok sayıda farklı teknolojinin kullanıldığı alanda Tesla, kendi güvenlik standartları ve ihtiyaçları ölçeğinde cam teknolojileri geliştirmek istiyor.

Şirket içierisinde kurulan “Cam Teknolojiler Grubu” tarafından geliştirilen ilk ürün, Tesla Model 3’ün cam tavanında kullanılacak. Tesla Glass olarak adlandırılan yeni ürün için yapılan ilk konuşmalarda sağlamlığa dikkat çekiliyor. Üretilecek cam hacmi düşünüldüğünde böylesi bir çalışma yapmak şirkette maliyetleri düşürücü bir etki yaratmak adına da önem taşıyor.

İşin Başındaki İsim Apple’dan Transfer Edildi 

Tesla Glass işinin başında ise Apple’dan transfer edilen bir isim, Mike Pilliod var. Bu ismi daha önce duymamış olabilirsiniz ancak kendisi malzeme mühendisi alanında bir çok patentin sahibi biri. Ayrıca Apple’ın materyallere dönük olarak sahip olduğu patentlerin çok büyük bir çoğunluğunda da tasarım gurusu Jonathan Ive ile birlikte onun da imzası bulunuyor. 2008 – 2014 yılları arasında Apple’da görev yapan Pilliod, özellikle iPhone’ların dış yüzeyinde kullanılan materyallerin geliştirilmesi sürecinde aktif rol oynamış bir isim.

Tesla otomobillerinde ferah bir iç ortam yaratmayı seviyor. Tesla Model S’ten bu yana cam yüzeylerin hakimiyeti azalmadan artmaya devam ediyor. Özellikle Model X bu noktada en geniş cam alanına sahip araçlardan olmuştu. Ayrıca Tesla Model 3’te ön camdan arka bagaj kaputuna kadar uzayan kesintisiz cam tavan seçeneği de bulunacak.


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StaatSanWalt 2 yıl en beğenilen
Sitenin yüzde 99.9'unun hiçbir zaman sahip olamayacağı şeyler hakkında öyle çok haber yapılıyor ki :)
3 Yanıt Yanıtla +34
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sniper23 2 yıl StaatSanWalt
StaatSanWalt

Sitenin yüzde 99.9'unun hiçbir zaman sahip olamayacağı şeyler hakkında öyle çok haber yapılıyor ki :)

Öyle deme, en azından masaüstü teması oluyor.
StaatSanWaltSitenin yüzde 99.9'unun hiçbir zaman sahip olamayacağı şeyler hakkında öyle çok haber yapılıyor ki :)Öyle d...
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DeepNote 2 yıl
Bu sadece konvansiyonel güçlü cam üretmek için yapılmış bir yatırım değildir tahminim. Cam üzerine entegre görüntüleme teknolojisi konulacaktır. Adamlar teknoloji gurusu, sadece cam olmaz yani o
Bu sitede de bir çok kez paylaşıldı, camın hayatımızda kaplayacağı büyük alanla ilgili videolar, ama izlemeyen vardır diye paylaşıyorum
youtube.com/...
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StaatSanWalt 2 yıl en beğenilen
Sitenin yüzde 99.9'unun hiçbir zaman sahip olamayacağı şeyler hakkında öyle çok haber yapılıyor ki :)
3 Yanıt Yanıtla +34
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sniper23 2 yıl StaatSanWalt
StaatSanWalt

Sitenin yüzde 99.9'unun hiçbir zaman sahip olamayacağı şeyler hakkında öyle çok haber yapılıyor ki :)

Öyle deme, en azından masaüstü teması oluyor.
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Barni Moloztaş 2 yıl StaatSanWalt
StaatSanWalt
Sitenin yüzde 99.9'unun hiçbir zaman sahip olamayacağı şeyler hakkında öyle çok haber yapılıyor ki :)


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esmerbuyucu 2 yıl StaatSanWalt
StaatSanWalt

Sitenin yüzde 99.9'unun hiçbir zaman sahip olamayacağı şeyler hakkında öyle çok haber yapılıyor ki :)

Haberlere fiyat sınırlaması mı getirsinler yani?
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