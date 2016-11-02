Tesla Glass işinin başında Apple kökenli bir mühendis





Üzerinde büyük bir gizlilik ile çalışılan dolayısıyla da hakkında çok fazla bilgi paylaşılmayan Tesla Glass programı Elon Musk tarafından da yavaş yavaş dile getirilmeye başlandı. Çok sayıda farklı teknolojinin kullanıldığı alanda Tesla, kendi güvenlik standartları ve ihtiyaçları ölçeğinde cam teknolojileri geliştirmek istiyor.

Şirket içierisinde kurulan “Cam Teknolojiler Grubu” tarafından geliştirilen ilk ürün, Tesla Model 3’ün cam tavanında kullanılacak. Tesla Glass olarak adlandırılan yeni ürün için yapılan ilk konuşmalarda sağlamlığa dikkat çekiliyor. Üretilecek cam hacmi düşünüldüğünde böylesi bir çalışma yapmak şirkette maliyetleri düşürücü bir etki yaratmak adına da önem taşıyor.

İşin Başındaki İsim Apple’dan Transfer Edildi

Tesla Glass işinin başında ise Apple’dan transfer edilen bir isim, Mike Pilliod var. Bu ismi daha önce duymamış olabilirsiniz ancak kendisi malzeme mühendisi alanında bir çok patentin sahibi biri. Ayrıca Apple’ın materyallere dönük olarak sahip olduğu patentlerin çok büyük bir çoğunluğunda da tasarım gurusu Jonathan Ive ile birlikte onun da imzası bulunuyor. 2008 – 2014 yılları arasında Apple’da görev yapan Pilliod, özellikle iPhone’ların dış yüzeyinde kullanılan materyallerin geliştirilmesi sürecinde aktif rol oynamış bir isim.

Tesla otomobillerinde ferah bir iç ortam yaratmayı seviyor. Tesla Model S’ten bu yana cam yüzeylerin hakimiyeti azalmadan artmaya devam ediyor. Özellikle Model X bu noktada en geniş cam alanına sahip araçlardan olmuştu. Ayrıca Tesla Model 3’te ön camdan arka bagaj kaputuna kadar uzayan kesintisiz cam tavan seçeneği de bulunacak.