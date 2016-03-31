Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3 için çadır kurup kamp yapmaya başladılar

Tesla'nın yeni elektrikli sedan otomobili Model 3, bugün resmi olarak tanıtılacak. Ön siparişe açılması beklenen araca sahip olmak isteyen müşteriler, mağaza önlerine çadır kurup kamp yapmaya başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Merakla beklenen Tesla Model 3 için ön siparişler yarın sadece Tesla bayilerinde geçerli olmak üzere açılacak. Bu nedenle 35 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla gelecek yeni elektrikli otomobile sahip olmak isteyen potansiyel Model 3 alıcıları şimdiden mağaza önünde sıraya girmiş ve hatta çadır kurarak kamp yapmaya başlamış durumdalar.
Tesla'nın her zaman için güçlü ve tutkulu bir hayran kitlesine sahip olduğu biliniyordu ancak görünen o ki bu bağlılık (ya da çılgınlık) her yıl lansman gününde yeni bir iPhone modelini ellerine almak için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturan Apple fanlarıyla aynı seviyeye ulaşmış durumda. Şirket, Model S'e kıyasla yaklaşık yüzde 20 ila 25 oranında daha küçük boyutlara sahip yeni elektrikli sedan otomobilini bu gece yani 31 Mart tarihinde resmi olarak tanıtacak.
Model 3'e sahip olmak isteyen alıcılar 1.000 dolar depozito ödeyerek rezervasyon yapabilecekler. Tesla CEO'su Elon Musk yeni otomobili ancak 2017 yılında yollarda görebileceğimiz söylüyor. Özellikle ABD ve Avustralya'da uzun kuyruklar oluşturan müşteriler tek şarjla yaklaşık 320 kilometre yol yapabilecek Model 3'ü ilk olarak sipariş verenler arasında olabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girmiş durumda. Yine de bu yarışta Avustralya'nın saat dilimi avantajıyla (Sydney, Kaliforniya'dan 18 saat önde) daha şanslı olduğu söylenebilir.

http://bgr.com/2016/03/30/tesla-model-3-lines-stores-pre-order/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eXteras 3 yıl en beğenilen
Reklam kokan haraketler.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 3 yıl
Reklam olduğu apaçık ortada. Birkaç insanı bekletmişler burada. Ne arabalar var kuyrukta beklenebilecek.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirkadyen 3 yıl ezimuse
ezimuse

Reklam olduğu apaçık ortada. Birkaç insanı bekletmişler burada. Ne arabalar var kuyrukta beklenebilecek.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Haberde koyulan fotoğraflardaki gibi üç beş kişi yok. Ayrıca dünya çapındaki mağazalarda kuyruklar oluşmaya başladı, sadece ABD'de felan değil kısacası.
ezimuseReklam olduğu apaçık ortada. Birkaç insanı bekletmişler burada. Ne arabalar var kuyrukta beklenebilecek.
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
koçari 3 yıl
Elektrikli otomobillere ilgi olmaz gÃ¼zel ama bu sergilenen davranÄ±ÅŸlarÄ±n gÃ¶rgÃ¼sÃ¼zlÃ¼k olduÄŸu gerÃ§eÄŸini deÄŸiÅŸtirmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
35 bin dolar Amerikalı ve Avrupalı mühendisler için bir maaş fiyatı bile değil asgari ücretli mülteciler için bile 1 yıllık ücret, yani alınabilir fiyata aslında. Bizi zaten sallamıyor kimse Avrupa'nın çöplüğüyüz ve daha da beter olacağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 3 yıl
enteresan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Apple'ın broları işte bu Tesla mesla hep
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper3333 3 yıl
Reklam falan diyin adamlar ön sipariş rekoru kırdı. Tam 115bin kişi bilmedikleri ve anca 2 sene sonra sahip olacakları bir araba için 1000 dolar kaporta verdi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnginAKB 3 yıl alper3333
alper3333
Reklam falan diyin adamlar ön sipariş rekoru kırdı. Tam 115bin kişi bilmedikleri ve anca 2 sene sonra sahip olacakları bir araba için 1000 dolar kaporta verdi.

Aracın kaportasını biz mi veriyoruz hocam imalat sürecinde, anlamadım.
Kaportayı çizmesinler sonra:)

Şaka bi yana, çok güzel bir pazarlama taktiği, seviyorum böyle işleri.
Tesla tıpkı Apple gibi, piyasaya bir girecek bana bişey olmaz yaww diyen, Nokia gibi Ericsson gibi moloz hantal yapıların tepesine indirecek.
Avrupa yavaş yavaş fosil yakıttan çekiliyor, herkes otonom sürüş bile vadeden insan odaklı bir firmaya mı yönelir, tek derdi söğüşlemek olan global üreticilerin kaşığın ucuyla minnet ederek verdiği yok ıvır donanımı, yok zıvır donanımına mı?

Elbette insan odaklı olana.
Sonra bu yoqqq yawwcı tipler, herkesten daha fazla sahip çıkıp statü meselesi yaparlar tıpkı ıphone denen alette yaptıkları, getirdikleri seviye gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sebati06 3 yıl
Siparisimizi verdik 2 yillik bekleyis basladi.

Bir de whatsapp grubu kurduk katilmak isteyen olursa haber etsin.
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GT_500 3 yıl
Bize yakisan bu
Lpg forever :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 3 yıl
Cadiri kurduk bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 3 yıl
Tesladan da soguyacaz anlasildi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sebati06 3 yıl haberelectro
Siz golften baska herseyden sogursunuz hocam varolus gayeniz bu


Astra ve megane kotulemek yetmedi teslaya mi merak sardiniz hayirli olsun bol sans
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
sanki reklam kokuyor burada...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3208 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, tesla ve
6 etiket daha model 3 elektrikli kamp Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Cortana yakında Android bildirimlerini de takip edecek 3 yıl MIT'den Wi-Fi şifre sorununu çözecek yeni bir çalışma 3 yıl Samsung’dan yeni amiral gemi modellerine kilit ekranı 3 yıl LG Innotek, 3 kat hızlı kablosuz şarj adaptörü geliştirdi 3 yıl 4.5G hizmete girdi, DonanımHaber forumlarında hız testleri paylaşılıyor 3 yıl Jüpiter'de yaşanan çarpışma, amatör gökbilimciler tarafından görüntülendi 3 yıl Yeni iPhone 7 sızıntısı kenardan kenara ekran tasarımını gösteriyor 3 yıl Camı unutun, İşte şeffaf tahtalar 3 yıl AMD’den çift Fiji çekirdekli yeni bir ekran kartı daha 3 yıl 4.5G hakkında merak edilen tüm detaylar 3 yıl 4.5G'nin şirketlere sunacağı fırsatlar 3 yıl Mars'ta sanal bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? 3 yıl Akıllı telefon çipleri Güney Kore sanayisinin toparlanmasını sağladı 3 yıl Acer oyuncu projeksiyon cihazı satışa çıkıyor 3 yıl Foxconn, Sharp’ı resmen bünyesine kattı 3 yıl Google şimdi de sanal sabit telefon işine giriyor 3 yıl Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü 3 yıl Microsoft ve Canonical Linux Bash kabuğunu Windows 10'a getiriyor 3 yıl 4.5G başlıyor: İşte operatör tarifeleri 3 yıl Toyota'dan arabaların ön camları için arttırılmış gerçeklik patenti 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model 3 için çadır kurup kamp yapmaya başladılar Sonraki FBI başka iPhone'ların şifresinin kırılmasına da yardımcı oluyor 3 yıl Pasaportlar akıllı telefonlarda dijital olarak taşınabilecek 3 yıl Windows 10 oyunları yakında FreeSync, G-Sync ve mod desteği sunacak 3 yıl Google Play Filmler ülkemizde kullanıma açıldı 3 yıl 270 Milyon kullanıcıya ulaşan Windows 10'un büyük güncellemesi yaz aylarında yayınlanacak 3 yıl İlk kurulumdan sonra mutlaka yüklemeniz gereken uygulamalar ve çözümler 3 yıl Yeni nesil Gear VR'ın Türkiye satışı başlıyor 3 yıl Japonya'nın kaybolan uydusundan umut var mı? 3 yıl İklim değişikliği: Buzul seviyesi rekor düzeylere geriledi 3 yıl Skype'a HoloLens ve Cortana desteği ekleniyor 3 yıl Oculus Rift tamir edilebilirlik konusunda sınıfı geçti 3 yıl Cortana artık günlük önerilerde bulunabilecek 3 yıl NASA, Dünya benzeri gezegenler bulmak için yeni bir gözlem aracı geliştiriyor 3 yıl Apple iPhone SE, AnTuTu tablosunda iPhone 6S'i geride bırakıyor 3 yıl Microsoft'un HoloLens'i geliştiricilere dağıtılmaya başlandı 3 yıl Batman v Superman gişede 500 milyon dolara ulaştı 3 yıl Toshiba, global tüketici dizüstü pazarından çekiliyor 3 yıl Gigabyte 990FX-Gaming "Hızaşırtma ve oyun severlere" anakart incelemesi 3 yıl Microsoft Office 365’in popülaritesini Slack tehdit ediyor 3 yıl GeForce GTX 1080 ekran kartının önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim