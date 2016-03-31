Tesla Model 3 için çadır kurup kamp yapmaya başladılar

Merakla beklenen Tesla Model 3 için ön siparişler yarın sadece Tesla bayilerinde geçerli olmak üzere açılacak. Bu nedenle 35 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla gelecek yeni elektrikli otomobile sahip olmak isteyen potansiyel Model 3 alıcıları şimdiden mağaza önünde sıraya girmiş ve hatta çadır kurarak kamp yapmaya başlamış durumdalar.

Tesla'nın her zaman için güçlü ve tutkulu bir hayran kitlesine sahip olduğu biliniyordu ancak görünen o ki bu bağlılık (ya da çılgınlık) her yıl lansman gününde yeni bir iPhone modelini ellerine almak için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturan Apple fanlarıyla aynı seviyeye ulaşmış durumda. Şirket, Model S'e kıyasla yaklaşık yüzde 20 ila 25 oranında daha küçük boyutlara sahip yeni elektrikli sedan otomobilini bu gece yani 31 Mart tarihinde resmi olarak tanıtacak.

Model 3'e sahip olmak isteyen alıcılar 1.000 dolar depozito ödeyerek rezervasyon yapabilecekler. Tesla CEO'su Elon Musk yeni otomobili ancak 2017 yılında yollarda görebileceğimiz söylüyor. Özellikle ABD ve Avustralya'da uzun kuyruklar oluşturan müşteriler tek şarjla yaklaşık 320 kilometre yol yapabilecek Model 3'ü ilk olarak sipariş verenler arasında olabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girmiş durumda. Yine de bu yarışta Avustralya'nın saat dilimi avantajıyla (Sydney, Kaliforniya'dan 18 saat önde) daha şanslı olduğu söylenebilir.

http://bgr.com/2016/03/30/tesla-model-3-lines-stores-pre-order/