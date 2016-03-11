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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın elektrikli otomobilleri yarış pistlerinde mücadele edecek

Formula E elektrikli araba yarışları ikinci sezonunu yarılamışken duyurulan yeni elektrikli otomobil şampiyonası "Electric GT World Series" heyecan yarattı. Seride Tesla'nın sedanları kapışacak...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni elektrikli otomobil yarışı serisi Tesla'nın sedanların dünyanın en ünlü yarış pistlerinde karşı karşıya getirecek. Electric GT Holdings isimli bir şirket tarafından düzenlenecek serinin ilk yarışının 2017 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Diğer küresel elektrikli yarış serisi olan Formula E'de ise ikinci sezonun ortasına gelinmiş durumda.
Electric GT World Series olarak adlandırılan yarış serisinde on takım yer alacak ve artık üretimi durdurulan Tesla Model S P85+ modeline yakın özelliklerle donatılmış araçlar yer alacak. Transport Evolved'a konuşan serinin teknik direktörü ve profesyonel bir sürücü olan Agustin Payá, otomobillere çok az modifikasyon yapılacağını söyledi. Model S P85+ üzerinde çok küçük değişiklikler olacağını belirten Payá, geliştirilmiş frenleme ve yüksek hızda kavramayı artırmak için aerodinamiği iyileştireceklerini ifade etti. Ayrıca süspansiyon güçlendirme, fren soğutma ve yönetiminin yanı sıra genel ağırlığı azaltmak gibi planlarının olduğunu da belirtti.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model S'de kullanılan hammaddeleri gösteren infografik yayınlandı"

Resmi yarış takvimi yıl ortasında duyurulacak

Tesla Model S'in performans odaklı varyantlarından biri olan P85+, arkadan çekişli motoru sayesinde 310 kilowatts güç ve 600 newton metre tork üretebiliyor. Otomobilde yer alan 85 kWh'lik batarya 400 kilometre yol yapabilmesini sağlayabilse de bu rakam yüksek performanslı yarış koşullarında önemli ölçüde değişecek gibi görünüyor.
Electric GT World Series arabalarının, 28 kWh'lik Formula E yarış arabalarından daha gelişmiş batarya içermesi, yarışların daha uzun pistlerde gerçekleşmesini gerekli hale getiriyor. Şu anda, Formula E yarışları sadece şehir merkezlerinde bulunan küçük pistlerde yapılıyor. Resmi yarış takvimi bu yıl ortasında açıklanacak ancak Electric GT Holdings serisi için Circuit de Barcelona-Catalunya, Donington Park ve hatta Nürburgring gibi ünlü pistlerle görüşmeler yapıldığı bildiriliyor.

http://www.theverge.com/2016/3/10/11193854/electric-racing-world-series-tesla-formula-e Yorum Yaz
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El Sonidito 3 yıl
Su formula e serisini haz etmeyen birtek ben mi varim? Forma dedigin zaman akla ses gelir ayni seyleri turbo motorlara (yanlis hatirliyor olabilirim v6 motorlarads gecis olabilir) o zamanda soylemistik
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emre1393 3 yıl
p90d yi kullansalar bile pil eklemek yerine ağırlık azaltmak daha yararlı olur menzil açısından.zaten kafadan 200km yapar yarış modunda.
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kadirirdem 3 yıl
adamlar yapmış bırakın da yarıştırsınlar...
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ufo 3 yıl
daha fazla pil ağırlık demek. O aracın altı komple pil.
Ayrıca haberde hata var p85 4x4 arkadan itiş değil.
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suslu76 3 yıl
pil miktarlari sanki biraz pazarlama stratejisi gibi, daha fazla pil koymamak icin bir sebep goremiyorum ben acikcasi
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MrKemal17 3 yıl suslu76
suslu76

pil miktarlari sanki biraz pazarlama stratejisi gibi, daha fazla pil koymamak icin bir sebep goremiyorum ben acikcasi

Daha fazla pil koymamak için ben sebep görüyorum. Pil arttıkça ağırlık ve maliyet artıyor.
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ufuk172 3 yıl
Gecenlerde 100kwlik bir s araci isaret eden guncellemeyi yanlislikla verdiklerini okumustum. Isin rengi anlasiliyor yavas yavas.
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tesla, elektrikli ve
5 etiket daha araba yarışı electric gt world series Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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