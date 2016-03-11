Tesla'nın elektrikli otomobilleri yarış pistlerinde mücadele edecek

Yeni elektrikli otomobil yarışı serisi Tesla'nın sedanların dünyanın en ünlü yarış pistlerinde karşı karşıya getirecek. Electric GT Holdings isimli bir şirket tarafından düzenlenecek serinin ilk yarışının 2017 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Diğer küresel elektrikli yarış serisi olan Formula E'de ise ikinci sezonun ortasına gelinmiş durumda.

Electric GT World Series olarak adlandırılan yarış serisinde on takım yer alacak ve artık üretimi durdurulan Tesla Model S P85+ modeline yakın özelliklerle donatılmış araçlar yer alacak. Transport Evolved'a konuşan serinin teknik direktörü ve profesyonel bir sürücü olan Agustin Payá, otomobillere çok az modifikasyon yapılacağını söyledi. Model S P85+ üzerinde çok küçük değişiklikler olacağını belirten Payá, geliştirilmiş frenleme ve yüksek hızda kavramayı artırmak için aerodinamiği iyileştireceklerini ifade etti. Ayrıca süspansiyon güçlendirme, fren soğutma ve yönetiminin yanı sıra genel ağırlığı azaltmak gibi planlarının olduğunu da belirtti.

Ayrıca Bkz.

"Tesla Model S'de kullanılan hammaddeleri gösteren infografik yayınlandı"

Resmi yarış takvimi yıl ortasında duyurulacak

Tesla Model S'in performans odaklı varyantlarından biri olan P85+, arkadan çekişli motoru sayesinde 310 kilowatts güç ve 600 newton metre tork üretebiliyor. Otomobilde yer alan 85 kWh'lik batarya 400 kilometre yol yapabilmesini sağlayabilse de bu rakam yüksek performanslı yarış koşullarında önemli ölçüde değişecek gibi görünüyor.

Electric GT World Series arabalarının, 28 kWh'lik Formula E yarış arabalarından daha gelişmiş batarya içermesi, yarışların daha uzun pistlerde gerçekleşmesini gerekli hale getiriyor. Şu anda, Formula E yarışları sadece şehir merkezlerinde bulunan küçük pistlerde yapılıyor. Resmi yarış takvimi bu yıl ortasında açıklanacak ancak Electric GT Holdings serisi için Circuit de Barcelona-Catalunya, Donington Park ve hatta Nürburgring gibi ünlü pistlerle görüşmeler yapıldığı bildiriliyor.

http://www.theverge.com/2016/3/10/11193854/electric-racing-world-series-tesla-formula-e