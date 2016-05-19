Tesla, Model 3 üretimine kaynak bulmak için hisselerini satıyor

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Elektrikli otomobil alanına öncülük eden firmalardan biri olan Tesla Motors, geçtiğimiz aylarda yeni elektrikli otomobili Model 3'ü görücüye çıkardı. 35 bin dolarlık fiyatı ile diğer Tesla otomobillerine kıyasla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Model 3, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 2017'nin son aylarında teslimatlarına başlanması beklenen otomobil için şimdiden 370 binden fazla ön sipariş alınmış durumda.
Model 3'ün gördüğü bu yoğun ilgi Tesla Motors için son derece sevindirici bir haber olsa da, bu yoğun talep bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen mali toplantı sırasında Model 3 için talebin beklentilerini aştığını kabul eden Elon Musk, bu talebi karşılayabilmek için planlarını öne çektiklerini açıklamıştı. Daha önce 2020 yılına gelindiğinde yıllık 500 bin otomobil üretimine ulaşmayı planlayan şirket, bu planını 2018 olarak değiştirmek zorunda kaldı.
Elon Musk'ın bu açıklamaları sonrası akıllara gelen ilk soru ise şirketin bu önemli atılımı yapmak için gerekli finansmanı nasıl sağlayacağıydı. Bu soru, dün Tesla Motors cephesinden gelen açıklama ile cevap buldu. Tesla, hazırlık aşamasındaki Model 3'ün üretimi ve 2018 yılına kadar yıllık 500 bin otomobil planına ulaşmak için 2 milyar dolar tutarında hisse senedi satacaklarını duyurdu. Şirketin genişleme planlarını hayata geçirmesi için elden çıkarılacak bu hisselerin önemli bir kısmı Elon Musk'tan çıkacak. Musk'ın 600 milyon dolar değerindeki 2.78 milyon hissesini satacağı belirtiliyor.
http://www.engadget.com/2016/05/18/tesla-sells-shares-to-build-model-3/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çin Tesla için şu anda ABD'den sonra en büyük ikinci pazar şu anda.Potansiyelini trtışmıyorum bile.Pekin gibi bir yerde hava kirliliğinden kışın maske ile dolaşmak zorunda kalıyorlarken elektrikli bir araç onlar için çok mnatıklı.
Sahibinden comda satılan Teslalar teknik olarak ikinci eldir.Tesla bayi üzerinden satış yapmadığı için yutr dışından alıp getirenler kendi adlarına alıp getiriyor sonrada satıyorlar dolayısı ilede istedikleri fiyatlar kendi belirledikleri keyfi ve kar amaçlı fiyatlar.
Tesla araçlar Türkiye'de ne zaman şirketi aktif edip satmaya başlarlar işte o zaman gerçek fiyatından alırsınız yada yurt dışından alıp kendiniz ithal edersiniz.Bunun haricinde sahibinden com gibi yerlerde satılan Tesla araçların gerçek fiyatı ile uzaktan yakından alakası yok.İkinci el sahibinin istediği fiyat oradakiler.
Performans opsiyonlusu 123.000 euro, menzil(range) opsiyonlusu 90.000 küsür eurodan satılıyor.
Model 3 ise 35.000 dolardan başlayacak.
Ne 180.000 i ?
%2 artmış bugün
En büyük biraz hayale kaçtı bence. Büyürler fakat o kadar da abartmaya gerek yok.
Sadece Apple gibi büyürler. Otomobilin Apple kanadı dahi olabilirler diye bir korku yok değil bende.
Diğer firmaların Tesla karşında ezileceğini de asla düşünmüyorum,rakibi varsa ona göre şekillenirler. Fakat asla alt firma kadar düşmezler. Zaten bir sürü alıcıları var. Ve arkalarında güçlü hükümetler de var. Asla piyasayı sadece tek firmaya bırakmazlar.
Bu yazilan haberleride bir gun cocuklarimiz, torunlarimi Teslanin nasil Tesla oldugunu anlamak icin bu haberleri okuyacaklar..
Bugunum cogu firmasi, elektrikli arac uretmede cekingen kalan tum firmalar, tarihte tozlu raflarda yerlerini ufak bir sirket olarak alacaklar..
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