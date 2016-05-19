Tesla, Model 3 üretimine kaynak bulmak için hisselerini satıyor

Elektrikli otomobil alanına öncülük eden firmalardan biri olan Tesla Motors, geçtiğimiz aylarda yeni elektrikli otomobili Model 3'ü görücüye çıkardı. 35 bin dolarlık fiyatı ile diğer Tesla otomobillerine kıyasla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Model 3, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 2017'nin son aylarında teslimatlarına başlanması beklenen otomobil için şimdiden 370 binden fazla ön sipariş alınmış durumda.

Model 3'ün gördüğü bu yoğun ilgi Tesla Motors için son derece sevindirici bir haber olsa da, bu yoğun talep bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen mali toplantı sırasında Model 3 için talebin beklentilerini aştığını kabul eden Elon Musk, bu talebi karşılayabilmek için planlarını öne çektiklerini açıklamıştı. Daha önce 2020 yılına gelindiğinde yıllık 500 bin otomobil üretimine ulaşmayı planlayan şirket, bu planını 2018 olarak değiştirmek zorunda kaldı.

Elon Musk'ın bu açıklamaları sonrası akıllara gelen ilk soru ise şirketin bu önemli atılımı yapmak için gerekli finansmanı nasıl sağlayacağıydı. Bu soru, dün Tesla Motors cephesinden gelen açıklama ile cevap buldu. Tesla, hazırlık aşamasındaki Model 3'ün üretimi ve 2018 yılına kadar yıllık 500 bin otomobil planına ulaşmak için 2 milyar dolar tutarında hisse senedi satacaklarını duyurdu. Şirketin genişleme planlarını hayata geçirmesi için elden çıkarılacak bu hisselerin önemli bir kısmı Elon Musk'tan çıkacak. Musk'ın 600 milyon dolar değerindeki 2.78 milyon hissesini satacağı belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2016/05/18/tesla-sells-shares-to-build-model-3/?ncid=txtlnkusaolp00000595