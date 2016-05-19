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Tesla, Model 3 üretimine kaynak bulmak için hisselerini satıyor

Şimdiden 370 binden fazla ön sipariş alan Model 3'ü zamanında yetiştirebilmek için üretim planlarını hızlandıran Tesla Motors, 2 milyar dolar değerinde hisse senedi satma kararı aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Elektrikli otomobil alanına öncülük eden firmalardan biri olan Tesla Motors, geçtiğimiz aylarda yeni elektrikli otomobili Model 3'ü görücüye çıkardı. 35 bin dolarlık fiyatı ile diğer Tesla otomobillerine kıyasla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Model 3, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 2017'nin son aylarında teslimatlarına başlanması beklenen otomobil için şimdiden 370 binden fazla ön sipariş alınmış durumda.
 Model 3'ün gördüğü bu yoğun ilgi Tesla Motors için son derece sevindirici bir haber olsa da, bu yoğun talep bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen mali toplantı sırasında Model 3 için talebin beklentilerini aştığını kabul eden Elon Musk, bu talebi karşılayabilmek için planlarını öne çektiklerini açıklamıştı. Daha önce 2020 yılına gelindiğinde yıllık 500 bin otomobil üretimine ulaşmayı planlayan şirket, bu planını 2018 olarak değiştirmek zorunda kaldı.
Elon Musk'ın bu açıklamaları sonrası akıllara gelen ilk soru ise şirketin bu önemli atılımı yapmak için gerekli finansmanı nasıl sağlayacağıydı. Bu soru, dün Tesla Motors cephesinden gelen açıklama ile cevap buldu. Tesla, hazırlık aşamasındaki Model 3'ün üretimi ve 2018 yılına kadar yıllık 500 bin otomobil planına ulaşmak için 2 milyar dolar tutarında hisse senedi satacaklarını duyurdu. Şirketin genişleme planlarını hayata geçirmesi için elden çıkarılacak bu hisselerin önemli bir kısmı Elon Musk'tan çıkacak. Musk'ın 600 milyon dolar değerindeki 2.78 milyon hissesini satacağı belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2016/05/18/tesla-sells-shares-to-build-model-3/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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adnan96 3 yıl en beğenilen
Ah bizim devletimiz de gidip şunlara gelin biz size arazi verelim belli avantajlar verelimde Avrupa'daki açacağınız fabrikayı burada kurun dese çok mu şey istemiş oluruz :) sonrada ikinci pil fabrikası buraya tamamdır:) hem bizim arabaya da yardımı dokunur gözünün önünde güzel bir örnek olması:)
Ah bizim devletimiz de gidip şunlara gelin biz size arazi verelim belli avantajlar verelimde Avrupa'daki açacağınız fabrikayı burada kurun dese çok mu şey istem...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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bykrm 3 yıl
Param olsaydı hiç düşünmeden alırdımda işte :/
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tahir40 3 yıl
Artık üretimden kalkmış 15 yıl öncesinin arabalarının haklarını satın almaya para harcayıp, bunlar yerli araba oldu demekten daha iyi ve karlı bi tercih olurdu. Bu adamın altından kalkamadığı şirket olmadı... Hem uydu ve uzay teknolojileri konusunda SpaceX ile de ortaklıklar, anlaşmalar yapılabilir.
Artık üretimden kalkmış 15 yıl öncesinin arabalarının haklarını satın almaya para harcayıp, bunlar yerli araba oldu demekten daha iyi ve karlı bi tercih olurdu....
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1 Yanıt Yanıtla +8
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AMDR 3 yıl
Satılacak hisselerin tamamını devlet olarak alabilseler yerli oto hayali yavaş yavaş gerçek olurdu.Birde bunun istihdam tarafı var.Binlerce kişiyi iş sahibi yaparlardı.
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AKTeknisyen 3 yıl
Cossie
adnan96Ah bizim devletimiz de gidip şunlara gelin biz size arazi verelim belli avantajlar verelimde Avrupadaki açacağınız fabrikayı burada kurun dese çok mu şey istemiş oluruz :) sonrada ikinci pil fabrikası buraya tamamdır:) hem bizim arabaya da yardımı dokunur gözünün önünde güzel bir örnek olması:)
Model 3 Çinde üretilecek deniliyordu.

Çin Tesla için şu anda ABD'den sonra en büyük ikinci pazar şu anda.Potansiyelini trtışmıyorum bile.Pekin gibi bir yerde hava kirliliğinden kışın maske ile dolaşmak zorunda kalıyorlarken elektrikli bir araç onlar için çok mnatıklı.
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AKTeknisyen 3 yıl
zingfth
Sirkadyen
zingfth Yurtdışını bilmem ama şu arabaya ülkemizde 180bin euro verenin aklından şüphe ediyorum.Y0ok neymiş elektrikliymiş.Ulan 180bin euro verdikten sonra yakııtı kim düşünür..Bildiğin normal sedan bir araba ..
Performans opsiyonlusu 123.000 euro, menzil(range) opsiyonlusu 90.000 küsür eurodan satılıyor. Model 3 ise 35.000 dolardan başlayacak. Ne 180.000 i ?
Tesla Model S Türkiye fiyatları da seçilen opsiyonlara göre 95,000€ ile 180,000€ arası değişebilmekte. Aracınızı buradan tasarlayıp vergisiz fiyatını keşfedebilirsiniz. Bu tesla nın kendi fiyat ı.VERGİSİZZZZ. sahibinden.com/... Cahile söz anlatmak, köre renk tarifi gibidir..

Sahibinden comda satılan Teslalar teknik olarak ikinci eldir.Tesla bayi üzerinden satış yapmadığı için yutr dışından alıp getirenler kendi adlarına alıp getiriyor sonrada satıyorlar dolayısı ilede istedikleri fiyatlar kendi belirledikleri keyfi ve kar amaçlı fiyatlar.
Tesla araçlar Türkiye'de ne zaman şirketi aktif edip satmaya başlarlar işte o zaman gerçek fiyatından alırsınız yada yurt dışından alıp kendiniz ithal edersiniz.Bunun haricinde sahibinden com gibi yerlerde satılan Tesla araçların gerçek fiyatı ile uzaktan yakından alakası yok.İkinci el sahibinin istediği fiyat oradakiler.
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ilkerT06 3 yıl
hisseleri nasıl satın alabiliriz ki acaba ????
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zingfth 3 yıl
Yurtdışını bilmem ama şu arabaya ülkemizde 180bin euro verenin aklından şüphe ediyorum.Y0ok neymiş elektrikliymiş.Ulan 180bin euro verdikten sonra yakııtı kim düşünür..Bildiğin normal sedan bir araba ..
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Sirkadyen 3 yıl zingfth
zingfth
Yurtdışını bilmem ama şu arabaya ülkemizde 180bin euro verenin aklından şüphe ediyorum.Y0ok neymiş elektrikliymiş.Ulan 180bin euro verdikten sonra yakııtı kim düşünür..Bildiğin normal sedan bir araba ..

Performans opsiyonlusu 123.000 euro, menzil(range) opsiyonlusu 90.000 küsür eurodan satılıyor.

Model 3 ise 35.000 dolardan başlayacak.

Ne 180.000 i ?
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kadirirdem 3 yıl
Adnan96 haklı çok iyi olur öyle yaparlarsa
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The Balance 3 yıl
Elon Musk geçenlerde hisse satın almamış mıydı
. Geri mi satıyor yoksa hisselerini?
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e_capkan 3 yıl
hisse değeri yüksekken satıyorlar :)
%2 artmış bugün
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The Balance 3 yıl
nanoona
15 20 sene sonra, dunyanin en buyuk otomobil ureticisi olacaklar.. Bu yazilan haberleride bir gun cocuklarimiz, torunlarimi Teslanin nasil Tesla oldugunu anlamak icin bu haberleri okuyacaklar.. Bugunum cogu firmasi, elektrikli arac uretmede cekingen kalan tum firmalar, tarihte tozlu raflarda yerlerini ufak bir sirket olarak alacaklar..

En büyük biraz hayale kaçtı bence. Büyürler fakat o kadar da abartmaya gerek yok.
Sadece Apple gibi büyürler. Otomobilin Apple kanadı dahi olabilirler diye bir korku yok değil bende.
Diğer firmaların Tesla karşında ezileceğini de asla düşünmüyorum,rakibi varsa ona göre şekillenirler. Fakat asla alt firma kadar düşmezler. Zaten bir sürü alıcıları var. Ve arkalarında güçlü hükümetler de var. Asla piyasayı sadece tek firmaya bırakmazlar.
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nanoona 3 yıl
15 20 sene sonra, dunyanin en buyuk otomobil ureticisi olacaklar..

Bu yazilan haberleride bir gun cocuklarimiz, torunlarimi Teslanin nasil Tesla oldugunu anlamak icin bu haberleri okuyacaklar..

Bugunum cogu firmasi, elektrikli arac uretmede cekingen kalan tum firmalar, tarihte tozlu raflarda yerlerini ufak bir sirket olarak alacaklar..

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tahir40 3 yıl
Artık üretimden kalkmış 15 yıl öncesinin arabalarının haklarını satın almaya para harcayıp, bunlar yerli araba oldu demekten daha iyi ve karlı bi tercih olurdu. Bu adamın altından kalkamadığı şirket olmadı... Hem uydu ve uzay teknolojileri konusunda SpaceX ile de ortaklıklar, anlaşmalar yapılabilir.
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Pi 3 yıl tahir40
Olur mu canim oyle sey? Bakan acikladi ya? Tesladan daha verimli olacak arabamız. Türkiye sahlaniyor vuhuu!!!!
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