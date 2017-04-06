Tesla Model 3’den yeni görüntüler: Araç yeni sensörlerle mi gelecek?

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Geçen ay Elon Musk’ın üretilen ilk prototiplerden Model 3’lerden birinin videosunu paylaşmıştı. Bu videonun ardından çıkan yeni görüntülerde ise araç biraz daha detaylı bir biçimde görülebilmiş. Yeni görsellerde ise Hardware 2 donanımına dair ilgi çekici bir detay var.

Model S ve Model X’lerin yeni sürümlerinde kullanıcılar otomatik pilot donanımı satın aldıklarında daha fazla kamera ve sensörlerin yer almaya başladığını sizlere daha önceki yazımızda aktarmıştık. 8 kamera, 1 radar, 1 tane de ultrasonic sensöre sahip olan HW 2 donanımının yeni modellerde de bu şekilde kalması bekleniyordu ancak Model 3 bu noktada bir kafa karışıklığı yarattı.

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Görüntülerde aracın C sütununda 2 yeni sensörün daha olduğu ortaya çıkmış durumda. Bununla ilgili Tesla cephesinden gelmiş bir açıklama mevcut değildi ancak otonom özellikleri konusunda Elon Musk’ın çok daha iddialı olduğu Model 3’ün bir takım yeniliklerle gelmesi de ihtimalleri güçlendiriyor.

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Aracın C sütununda görülen yeni sensörlerin sadece Model 3’ün prototip aşamasındaki halinde mi yoksa nihai üretime geçmiş ve tüketicilere sunulacak modelde mi olacağı bilinmezliğini koruyor ancak otomatik pilotun sürüş yeteneklerini geliştirmek adına fark edilmiş bir eksikliği tamamlamak maksadıyla buna ihtiyaç duyulmuş da olabilir.