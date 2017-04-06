Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3’den yeni görüntüler: Araç yeni sensörlerle mi gelecek?

Tesla’nın üretim için geri sayıma geçtiği Model 3, geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın paylaştığı videonun ardından bu kez yakından görüntülendi. Görüntülerde ise ilginç bir detay var.
2 yıl
4b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla Model 3’den yeni görüntüler: Araç yeni sensörlerle mi gelecek?
Tam Boyutta Gör

Geçen ay Elon Musk’ın üretilen ilk prototiplerden Model 3’lerden birinin videosunu paylaşmıştı. Bu videonun ardından çıkan yeni görüntülerde ise araç biraz daha detaylı bir biçimde görülebilmiş. Yeni görsellerde ise Hardware 2 donanımına dair ilgi çekici bir detay var.

Model S ve Model X’lerin yeni sürümlerinde kullanıcılar otomatik pilot donanımı satın aldıklarında daha fazla kamera ve sensörlerin yer almaya başladığını sizlere daha önceki yazımızda aktarmıştık. 8 kamera, 1 radar, 1 tane de ultrasonic sensöre sahip olan HW 2 donanımının yeni modellerde de bu şekilde kalması bekleniyordu ancak Model 3 bu noktada bir kafa karışıklığı yarattı.

Tesla Model 3’den yeni görüntüler: Araç yeni sensörlerle mi gelecek?
Tam Boyutta Gör
 

Görüntülerde aracın C sütununda 2 yeni sensörün daha olduğu ortaya çıkmış durumda. Bununla ilgili Tesla cephesinden gelmiş bir açıklama mevcut değildi ancak otonom özellikleri konusunda Elon Musk’ın çok daha iddialı olduğu Model 3’ün bir takım yeniliklerle gelmesi de ihtimalleri güçlendiriyor.

Ayrıca Bkz. "Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında önemli bir düşüş yaşandı"

Aracın C sütununda görülen yeni sensörlerin sadece Model 3’ün prototip aşamasındaki halinde mi yoksa nihai üretime geçmiş ve tüketicilere sunulacak modelde mi olacağı bilinmezliğini koruyor ancak otomatik pilotun sürüş yeteneklerini geliştirmek adına fark edilmiş bir eksikliği tamamlamak maksadıyla buna ihtiyaç duyulmuş da olabilir.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whisper 2 yıl
Tesla aşağı tesla yukarı..
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Tesla hakkında çıkan her türlü haberden son derece memnunum.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Tesla şuan bir tekel resmen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
O değilde şu aracın Türkiye' de satıldığını düşünüyorum. Bir sensörü bozulsa ölücü servisler e paralar alır be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
şu sitede her gün hayallerimi görüyorum :D ancak şu model 3'ün hız göstergesi vs yok diyorlardı tam belli değilmiş lakin hız göstergesiz çok kötü görünüyor içerisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Var dh ile bi anlaşma sanırım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 2 yıl
kapitalizmin tarihi en fazla 500 yıla dayanır.
otomobillerin tarihi 100 yıllık bişey
cep telefonlarının tarihi ise 20 yıl
insanlar 20 yıl önce cep telefonu ihtiyacında değildiler.cep telefonsuz gayet güzel yaşanıyordu.şimdi ise akıllı telefonsuz yaşanamaz algısı yaratıldı birileri tarafından.
daha yüz yıl önce ulaşım araçları atlardı.
haliyle insanlığın asli araçlarını tekrardan gündeme alması gayet olanaklı bir durum.gelecekte.çünkü kapitalizmin insanlığa bela getirdiğini artık net olarak görüyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 2 yıl
umarım 100 yıl sonra ulaşım araçlarımız AT lar ve GEMİ ler olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl 3arbar
3arbar
umarım 100 yıl sonra ulaşım araçlarımız AT lar ve GEMİ ler olur.


bro her konuya bu mesajı atıyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Tesla hakkında çıkan her türlü haberden son derece memnunum.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onkuba 2 yıl
Yahu ilgilenmiyorsaniz girip okumayin. Ben tesla haberlerini ilgiyle takip ediyorum.
Azicik sayginiz olsun.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fullflavor1977 2 yıl onkuba
Valla bende ilgiyle takip ediyorum. Bugunkude yani elestirilecek haber degil. Hem yollarda gorulen model 3 hem c sutunundaki gorulmemis sensorler. Ama iste bos insanlar var hemde cok bos.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 2 yıl
Tıklanmasa haberi yapılmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 2 yıl
Otomotiv haberi yapacaksanız adam gibi yapın sektör Tesladan ibaret değil. Amerikan basını pohpohladıkça yerel sitelere yansıyor saçma sapan Apple haberleri gibi...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3976 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, model 3 ve
8 etiket daha otomatik pilot hw2 hardware 2 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl ABD, 50 milyon dolarlık füzeleri ateşledi, Suriye’de işler karıştı 2 yıl Nvidia Titan Xp: Dünyanın en güçlü ekran kartı ile tanışın 2 yıl Twitter, ABD hükümetine dava açtı 2 yıl Huawei P10 ilk izlenim videosu: Çift Kamea, Kirin 960 işlemci 2 yıl Apple’ın yeni uygulaması Clips bugün itibariyle indirilebilir oldu 2 yıl DJI Spark sızdırıldı 2 yıl YouTube'da önemli düzenleme: Para kazanmak artık daha zor 2 yıl Boyner, popüler online alışveriş sitesi Morhipo'yu satıyor 2 yıl Bitcoin, Japonya’da 260.000’den fazla mağazada kullanılacak 2 yıl Xbox Scorpio hakkında her şey "Detaylı analiz" 2 yıl Google Play'de yer alan uygulamalarda hile yapıldığı tespit edildi 2 yıl Project Scorpio: Tüm zamanların en güçlüsü 2 yıl Samsung'dan pazarlamaya 10.2 milyar dolarlık dev bütçe 2 yıl Tizen OS açıklarla dolu 2 yıl Türkiye’de enerjide önemli gelişmeler: FSRU Gemisi ve yerli kaynak kullanımı 2 yıl Twitter Lite ile tanışın 2 yıl Jeff Bezos, uzay turizmi için Amazon hisselerini satacak 2 yıl Huawei, Samsung’a açtığı patent davasını kazandı 2 yıl Fiyat / Performans odaklı sistem önerisi [Nisan 2017] 2 yıl Windows 10 Creators Update'in resmi ISO'ları indirilebilir durumda 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model 3’den yeni görüntüler: Araç yeni sensörlerle mi gelecek? Sonraki Mac Pro güncellendi, iMac Pro yolda 2 yıl Amazon, uygulama kullanıcılarına 70 milyon dolar iade edecek 2 yıl Hibrit uçak üreticisi Zunum Aero, Boeing’in desteğini aldı 2 yıl AMD Ryzen 5 işlemciler geliyor: Kutu açma ve tüm detaylar 2 yıl Twitch oyun satmaya başladı! 2 yıl Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'ın çıkış tarihi açıklandı 2 yıl Casper VIA A1 Plus incelemesi "5000mAh batarya ve 128GB depolama" 2 yıl Reebok bitkiden üretilen ayakkabılarını satışa sunmaya hazırlanıyor 2 yıl LG Mobile çalışan sayısını büyük oranda artırdı 2 yıl Adil Kullanım Kotası’nda önemli 1 Mayıs düzenlemesi: Tarifeler ISS'lere gönderildi! 2 yıl Windows 10 Creators Update güncellemesi başladı 2 yıl Donald Trump imzayı attı: İnternet verileri artık satılık 2 yıl Panasonic, Tesla Gigafactory'de etkinlikle 2.000 kişiyi işe alacak 2 yıl Joker karakterinin efsane ismi Heath Ledger'ın belgeselinden ilk fragman geldi 2 yıl Türk dizilerinden ihracat rekoru: 2023 hedefi 750 milyon dolar! 2 yıl Alcatel’in yeni telefonu ön ve arkada çift kameraya sahip 2 yıl Çift kameralı Huawei Honor V9/8 Pro Avrupa kıyılarında 2 yıl Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında önemli bir düşüş yaşandı 2 yıl Xiaomi Mi Pad 3 ile tanışın 2 yıl Windows 10 için resmi Telegram masaüstü uygulaması yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim