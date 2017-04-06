Tesla Model 3’den yeni görüntüler: Araç yeni sensörlerle mi gelecek?

Model S ve Model X’lerin yeni sürümlerinde kullanıcılar otomatik pilot donanımı satın aldıklarında daha fazla kamera ve sensörlerin yer almaya başladığını sizlere daha önceki yazımızda aktarmıştık. 8 kamera, 1 radar, 1 tane de ultrasonic sensöre sahip olan HW 2 donanımının yeni modellerde de bu şekilde kalması bekleniyordu ancak Model 3 bu noktada bir kafa karışıklığı yarattı.
Görüntülerde aracın C sütununda 2 yeni sensörün daha olduğu ortaya çıkmış durumda. Bununla ilgili Tesla cephesinden gelmiş bir açıklama mevcut değildi ancak otonom özellikleri konusunda Elon Musk’ın çok daha iddialı olduğu Model 3’ün bir takım yeniliklerle gelmesi de ihtimalleri güçlendiriyor.Ayrıca Bkz. "Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında önemli bir düşüş yaşandı"
Aracın C sütununda görülen yeni sensörlerin sadece Model 3’ün prototip aşamasındaki halinde mi yoksa nihai üretime geçmiş ve tüketicilere sunulacak modelde mi olacağı bilinmezliğini koruyor ancak otomatik pilotun sürüş yeteneklerini geliştirmek adına fark edilmiş bir eksikliği tamamlamak maksadıyla buna ihtiyaç duyulmuş da olabilir.
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otomobillerin tarihi 100 yıllık bişey
cep telefonlarının tarihi ise 20 yıl
insanlar 20 yıl önce cep telefonu ihtiyacında değildiler.cep telefonsuz gayet güzel yaşanıyordu.şimdi ise akıllı telefonsuz yaşanamaz algısı yaratıldı birileri tarafından.
daha yüz yıl önce ulaşım araçları atlardı.
haliyle insanlığın asli araçlarını tekrardan gündeme alması gayet olanaklı bir durum.gelecekte.çünkü kapitalizmin insanlığa bela getirdiğini artık net olarak görüyoruz.
bro her konuya bu mesajı atıyorsun.
Azicik sayginiz olsun.
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tesla, model 3 ve