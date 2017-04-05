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Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında önemli bir düşüş yaşandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), yayınladığı son rapor ile Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışlarında sert düşüş yaşandığını ve pazarda ciddi bir daralma meydana geldiği açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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ODD tarafından yayınlanan güncel araştırmaya göre 2017 yılının ilk üç aylık (Ocak-Mart) döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında ciddi bir gerilemenin söz konusu olduğu bildirildi. Öyle ki elde edilen verilere bakılırsa toplam satış miktarı, 2016'ya kıyasla yüzde 7,36 azalarak 156 bin 90'a geriledi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 168 bin 486 araş satılmıştı.

Otomobil satışları bu yılın ilk üç ayında yüzde 9,35 azaldı ve 115 bin 963 adet olarak açıklandı. 2016 yılının aynı zaman diliminde 127 bin 921 aracın satıldığı ifade ediliyor. Hafif ticari araç satışları ise 2016'nın ilk üç ayına göre bu sene yüzde 1,08 küçülerek 40 bin 565'ten 40 bin 127 seviyelerine indi ve çok büyük bir etki görülmedi.

Pazarda yüzde 11,03 oranında daralma meydana geldi

Raporda ayrıca sadece 2016 ve 2017'nin Mart aylarını mercek altına alan Otomotiv Distribütörleri Derneği, otomobil satışlarının yüzde 13,07 azalarak 55 bin 616'ya düştüğünü belirtiyor. Hafif ticari araç satışlarına baktığımızda yüzde 4,15 gerileme söz konusu. Yani sadece mart ayına göre otomobil ve hafif ticaret toplam araç satışlarının 82 bin 948'den 73 bin 802'ye gerilediği, pazarda yüzde 11,03 oranında daralmanın yaşandığı anlaşılıyor.
Diğer taraftan mart ayının geride kalmasıyla 1600 cc altında yüzde 9,5, 1600-2000 cc aralığında yüzde 8,9 ve 2000 cc üzerinde yüzde 45,7 azalma meydana geldi. Yine bu dönemde 3 adet elektrikli ve 568 adet hibrit araç satışına imza atıldı. Dizel otomobillerin pazar payı yüzde 61,27'ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin pastadaki dilimi yüzde 57,87'ye yükseldi. C segmenti araçlar yüzde 52,18 ile en yüksek satış miktarına ulaşırken, en fazla tercih edilen gövde tipi yüzde 49,29 ile sedan otomobiller oldu.
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce ÖTV zammıyla birlikte fiyatları yüzde 5 ila yüzde 15 oranında artan sıfır otomobillere kur farkından dolayı yeni bir zam yapılacağı ve sektörde önemli daralma yaşanacağı açıklanmıştı. Dilerseniz Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin güncel raporuna hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/1807/BasinBulteni%204%20Nisan%202017.pdf Yorum Yaz
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high speed dirt 2 yıl en beğenilen
Kimse almasın. 43 BİN TL'lik arabaya ÖTV + KDV = 40 BİN TL vergi ilave edip vatandaşına 83 BİN TL'ye araba geçiren devletten hiç kimse araba almasın, biz enayi değiliz, yeter artık biraz sesiniz çıksın arkadaş.
Kimse almasın. 43 BİN TL'lik arabaya ÖTV + KDV = 40 BİN TL vergi ilave edip vatandaşına 83 BİN TL'ye araba geçiren devletten hiç kimse araba almasın, biz enayi...
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3 Yanıt Yanıtla +257
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Siyahbeyaz 2 yıl
Avrupa'da nerdeyse aracı olmayan aile yok. Ama Avrupa bizi kıskanıyor.
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Atılgan oo 2 yıl
Bunlar daha iyi günleriniz. Dolar biraz daha kipirdansin siz o zaman göreceksiniz kriz neymiş.
Eğitimi bitir tarımı bitir hayvancılığı bitir sanayi üretiminde yüksek katma değerli sektörleri geliştirme ondan sonra çok meydanlara bağır şöyle gelistik böyle gelistik diye.
Bu ülkede gelişmişlik seviyesini araç sayısıyla ölçen zihniyet var oldukça bu ülke kalkınmaz.
Not: Türkiye kişi başına düşen araç sayısında dünya sıralamasında 60. sıradadır. Yani Türkiye araç fakiri bir ülkedir.
Bunlar daha iyi günleriniz. Dolar biraz daha kipirdansin siz o zaman göreceksiniz kriz neymiş.Eğitimi bitir tarımı bitir hayvancılığı bitir sanayi üretimin...
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1 Yanıt Yanıtla +128
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Blindfire 2 yıl
Arabam vardı satışa koydum, motosikletim vardı onuda az önce satışa koydum, şimdi bisiklet araştırıyorum, yapacak bir şey kalmadı. 3-4 gün arayla motorine de 2 defa zam geldi, yeter artık iyice bunaldık.
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Cihan Pehlivan 2 yıl Blindfire
Blindfire
Arabam vardı satışa koydum, motosikletim vardı onuda az önce satışa koydum, şimdi bisiklet araştırıyorum, yapacak bir şey kalmadı. 3-4 gün arayla motorine de 2 defa zam geldi, yeter artık iyice bunaldık.


Ulaşım anlamında tüm şehirler için uygun olmasa da genel anlamda bisiklet iyidir

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jubeii 2 yıl
milletimin eşşekten indiğine şükrederken beklentiye girmemek lağzım. çünkü fazlası bize lükstür.
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Guest-02D0AD92F 2 yıl
mesele az vergi çok vergiden daha ziyade neden bu vergiler sürekli artıyor. 2002'de ötv arabalar için %27 idi. gelir vergisi dilimleri daha yüksek idi. yani en daha az gelir vergisi veriyordun. bugün ise üretim olarak yerlerdeyiz, ithalat bitti, ihrtacat uçtu. tek sattığımız mal inşaat. ve gerek ötv gerek gelir vergisi olarak vatandaşın üstüne daha fazla binen bir hükümet. köprü yaptı, zararını halktan alıyor, yol yaptı sadece bakım maliyet bütçede ciddi bir yekün tutuyor, saray yaptı parasını halktan alıyor. iyi de üretim???? işte orada AKP yok. AKP en iyi bildiği şeyui yapıyor, belediyecilik mantığı ile inşaat+rant.
15 senedir ülkeyi bir üretim üssüne değil beton yığınına çeviren bir hükümet, pkk-fetö-suriye tarafından kandırılmış, ortaya çıkan maliyeti de vatandaşına ek vergi olarak yıkan bir zihniyet. yani ben sıçtım sen öde mantığı. bugün üretim yapmaya doğru bir değişim görüyor msuun? başkanlık gelecek bir günde Türkiye üretim üssü haline mi gelecek? yok. son 15 senelik hatalı politikların sonucunda bundan sonra gerek dolar-euro düşmesi gerek vergilerde indirim hayal. hatta bu saatten sonra kim gelirse gelsin bunun önüne kısa vadede geçemez. ciddi anlamda bir çöküş bizi bekliyor. çöküşün hızlı mı yavaş mı olacağı ise hükümetin sıcak para bulma yeteneğine kalmış sıcak para bulabilirse kademeli, bulamazsa ani. ani derken de şunu söyleyeyim dolar için 5 lira hayal değil.
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kayhansoylukan 2 yıl
Allah aşkına eksi butonu gelsin tahammül edemiyorum bazılarına
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mcrew 2 yıl
Bir otv indirimi gelir.
Geçtiğimiz yılla arası kapanır hatta 2017 ilk iki çeyrekte 2016 ilk iki çeyreğine göre %10 artış yaşanır.
Eğer otv indirimi ile de hedeflenen satışlar yakalanamazsa o zaman vergi oranlarında mecbur düzenlemeye gitmek zorunda kalırlar.
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mbs02 2 yıl
malumun ilanı bir haber olmuş.
Dolar kurumuz üstünde oynayanlar birazda az satış yapsın bakalım.
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Senkei 2 yıl
Devlet zaten tek torna, kaynak, boya vs işi yapmadan direk %100 kâr ediyor. neden zahmete girip araç üretsin ki. enayimi olm devlet.
siz kendinizi ne sanıyonuz zahirler.
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Litallion 2 yıl
DEVAM, ALMAYIN!!!
BİZİ APTAL YERİNE KOYUYORLAR BİZİ SOYUYORLAR AKPLİ OLUN OLMAYIN BU BİR GERÇEK ALMAYIN ARAÇ!
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bloodletting. 2 yıl
Almanya'da adam bir aylık maaşıyla 2006 Golfe binerken.
Burada 2006 Golfe binmek için bir ton kredi çekiyor millet.
Al sana alım gücü.
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murat1407 2 yıl
Eee yollar köprülüer nolcak şincüükkk


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