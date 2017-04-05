Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında önemli bir düşüş yaşandı

ODD tarafından yayınlanan güncel araştırmaya göre 2017 yılının ilk üç aylık (Ocak-Mart) döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında ciddi bir gerilemenin söz konusu olduğu bildirildi. Öyle ki elde edilen verilere bakılırsa toplam satış miktarı, 2016'ya kıyasla yüzde 7,36 azalarak 156 bin 90'a geriledi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 168 bin 486 araş satılmıştı.

Otomobil satışları bu yılın ilk üç ayında yüzde 9,35 azaldı ve 115 bin 963 adet olarak açıklandı. 2016 yılının aynı zaman diliminde 127 bin 921 aracın satıldığı ifade ediliyor. Hafif ticari araç satışları ise 2016'nın ilk üç ayına göre bu sene yüzde 1,08 küçülerek 40 bin 565'ten 40 bin 127 seviyelerine indi ve çok büyük bir etki görülmedi.

Pazarda yüzde 11,03 oranında daralma meydana geldi

Raporda ayrıca sadece 2016 ve 2017'nin Mart aylarını mercek altına alan Otomotiv Distribütörleri Derneği, otomobil satışlarının yüzde 13,07 azalarak 55 bin 616'ya düştüğünü belirtiyor. Hafif ticari araç satışlarına baktığımızda yüzde 4,15 gerileme söz konusu. Yani sadece mart ayına göre otomobil ve hafif ticaret toplam araç satışlarının 82 bin 948'den 73 bin 802'ye gerilediği, pazarda yüzde 11,03 oranında daralmanın yaşandığı anlaşılıyor.

Diğer taraftan mart ayının geride kalmasıyla 1600 cc altında yüzde 9,5, 1600-2000 cc aralığında yüzde 8,9 ve 2000 cc üzerinde yüzde 45,7 azalma meydana geldi. Yine bu dönemde 3 adet elektrikli ve 568 adet hibrit araç satışına imza atıldı. Dizel otomobillerin pazar payı yüzde 61,27'ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin pastadaki dilimi yüzde 57,87'ye yükseldi. C segmenti araçlar yüzde 52,18 ile en yüksek satış miktarına ulaşırken, en fazla tercih edilen gövde tipi yüzde 49,29 ile sedan otomobiller oldu.

Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce ÖTV zammıyla birlikte fiyatları yüzde 5 ila yüzde 15 oranında artan sıfır otomobillere kur farkından dolayı yeni bir zam yapılacağı ve sektörde önemli daralma yaşanacağı açıklanmıştı. Dilerseniz Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin güncel raporuna hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/1807/BasinBulteni%204%20Nisan%202017.pdf