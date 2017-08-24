Tesla Model 3'ün aero jantları %10'a varan verimlilik sağlıyor

Tesla'nın Model 3 aracında standart olarak sunduğu 18 inçlik aero jantlar hakkında bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. Markanın ilk olarak Model S'te sunduğu aero jantlar tasarım olarak pek çok kişi tarafından beğenilmeyince tercih edilmemiş ve rafa kaldırılmıştı. Amerikalı üretici Model 3 ile birlikte aero jantları tekrar sunmaya başladı.

Jantlardaki boşluktan geçen havanın aracın aerodinamisini bozduğu bilinen bir gerçek olmakla birlikte, bu durum sonucunda aracın verimliliği ve menzili önemli bir oranda etkileniyor. Menzilin elektrikli araçlar için oldukça önemli olması nedeniyle son birkaç senede bazı markaların hava açıkları kapalı olan jantlara sahip modeller sunduğunu görüyoruz. Model S'teki başarısızlıktan ders alan Tesla, Model 3'te standart olarak sunduğu 18 inç boyutlu aero jantlar için akıllıca bir çözüm geliştirmiş.

Model 3'te sunulan bu yeni tip aero jantlara kapak sistemi getiren üretici, dilenirse bu kapakların sökülerek jantların göze daha hoş gelen bir tasarımla kullanılmasına imkan tanıyor. Bir Tesla mühendisinin yaptığı açıklamaya göre kapaklar takılıyken %10'a yakın verimlilik artışı sağlayan jantlar, şehir içinde tasarımdan ödün vermek istemeyen ancak her bir kilometre menzilin önemli olduğu uzun yolda avantaj sağlamak isteyenler için oldukça uygun bir seçenek olarak yer alıyor.