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Tesla Model 3'ün aero jantları %10'a varan verimlilik sağlıyor

Tesla'nın ilk olarak Model S ile sunduğu daha sonrasında ise geliştirilmiş versiyonunu Model 3'te standart olarak sunduğu sökülebilir kapaklı aero jantları %10'a varan verimlilik artışı sağlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla'nın Model 3 aracında standart olarak sunduğu 18 inçlik aero jantlar hakkında bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. Markanın ilk olarak Model S'te sunduğu aero jantlar tasarım olarak pek çok kişi tarafından beğenilmeyince tercih edilmemiş ve rafa kaldırılmıştı. Amerikalı üretici Model 3 ile birlikte aero jantları tekrar sunmaya başladı.
Jantlardaki boşluktan geçen havanın aracın aerodinamisini bozduğu bilinen bir gerçek olmakla birlikte, bu durum sonucunda aracın verimliliği ve menzili önemli bir oranda etkileniyor. Menzilin elektrikli araçlar için oldukça önemli olması nedeniyle son birkaç senede bazı markaların hava açıkları kapalı olan jantlara sahip modeller sunduğunu görüyoruz. Model S'teki başarısızlıktan ders alan Tesla, Model 3'te standart olarak sunduğu 18 inç boyutlu aero jantlar için akıllıca bir çözüm geliştirmiş.
Model 3'te sunulan bu yeni tip aero jantlara kapak sistemi getiren üretici, dilenirse bu kapakların sökülerek jantların göze daha hoş gelen bir tasarımla kullanılmasına imkan tanıyor. Bir Tesla mühendisinin yaptığı açıklamaya göre kapaklar takılıyken %10'a yakın verimlilik artışı sağlayan jantlar, şehir içinde tasarımdan ödün vermek istemeyen ancak her bir kilometre menzilin önemli olduğu uzun yolda avantaj sağlamak isteyenler için oldukça uygun bir seçenek olarak yer alıyor.

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Gukama 2 yıl en beğenilen
Yani bildiğimiz kapak jant
2 Yanıt Yanıtla +8
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LambayaFunfDe 2 yıl Gukama
Gukama

Yani bildiğimiz kapak jant

YA NE KAPAĞI BU TAMAMEN TESLA TASARIMI DEVRİMSEL BİR YENİLİK UFF SLK YHAA .S
1 Yanıt Yanıtla +4
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Akasha_Ether 2 yıl
Ben de diyorum böyle güzel bir arabaya neden böyle çirkin jantları takıyorlar. Meğerse verimliymiş
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Tesla nin caycisininda haberini yaparsiniz artik.
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canguler917 2 yıl
%10 toplamda değildir,sadece jantlar içindir
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brkprlk35 2 yıl
Honda'nın zamanındaki Hybrid araçlarda kullanılana benziyor. %10 çok büyük bir rakam sanmıyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BekirHan 2 yıl
Tesla' nın CFD mühendisleri dersine çalışıyor anlaşılan...
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ezimuse 2 yıl
Her yerine elektrikli servo motorlar koyup orayı burayı açıp kapatan tesla bir jant kapağına açılır kapanır kayar mekanizmalı bir düzenek yapamamış mı :D
Örneğin: 40km hızdan sonra verimlilik için jant kapağını kapatsın.
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Gukama 2 yıl en beğenilen
Yani bildiğimiz kapak jant
1 Yanıt Yanıtla +8
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LambayaFunfDe 2 yıl Gukama
Gukama

Yani bildiğimiz kapak jant

YA NE KAPAĞI BU TAMAMEN TESLA TASARIMI DEVRİMSEL BİR YENİLİK UFF SLK YHAA .S
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