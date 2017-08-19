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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Model 3'ün yeni kilit açma yöntemlerini tanıttı

Araçların yönetimini mobil uygulması üzerinde toplamayı amaçlayan Tesla, yayınladığı yeni görsellerle Model 3'ün mobil uygulama ve anahtar kart ile kullanımını tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
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15
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla Model 3 ile firma geleneksel araba anahtarı yerine aracı yönetme işlerini geliştirdiği mobil uygulama etrafında toplamaya çalışıyor. Elektrikli araç üreticisi yeni yayınladığı görsellerle Model 3'ün anahtar kart ve mobil uygulama ile nasıl açılacağını gösterdi.
Tesla'nın iOS ve Android uygulamaları Model S ve Model X ile de kullanılabiliyordu ancak araçların anahtarı her zaman ana cihaz olarak görev görüyordu. Uygulama şu anda Model 3 için ana cihaz halini aldı, telefon arabaya yaklaşınca otomatik olarak Bluetooth bağlantısı kuran uygulama sayesinde kapılar otomatik olarak açılıyor.
Uygulamanın önceki halinde otomobilin kapılarını açmak için uygulamaya girmek yada ana ekran widget'ını kullanmak gerekiyordu. Şu anda Model 3 ile birlikte aracınızın hesabınızla bağlantı kurması ve ona yaklaşmanız yetiyor.
Telefon bataryasının bitme durumu için de bir çözüm üreten Tesla, bu bağlamda NFC çipine sahip anahtar kart çözümünü geliştirmiş. Sürücünün kartı aracın B sütunu üstünde tutmasıyla otomobilin kapıları açılıyor. Yakın alan iletişimi anlamına gelen NFC bazıları için güvenlik endişesi yaratsa da Tesla, bunun sadece belirli araçlarla bağlantılı olduğunu ve güvenlik sorunu yaşanmayacağını belirtiyor.

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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka

OverClocK1ng
Telefon cebimde. Araca binmeyeceğim ama yanından geçiyorum. Birisi de fark ettirmeden açıp biniyor. Her yanından geçerken dikkat mi edecekler..

Uygulama açık değilken kapının açılması.Hmm.
Ya sen bu zekanı neye borçlusun?


"Uygulamanın önceki halinde otomobilin kapılarını açmak için uygulamaya girmek yada ana ekran widget'ını kullanmak gerekiyordu. Şu anda Model 3 ile birlikte aracınızın hesabınızla bağlantı kurması ve ona yaklaşmanız yetiyor."
Yukarıdaki yazandan anlaşılıyor ki uygulamanın yeni halinde uygulamaya girmek falan gerekmiyor.
"Bağlantı kurması yeterli."
Zekâmı neye borçluyum. Olan Beynime. Zira sen yukarıdaki yazandan okuyunca ne anlıyorsan, pek anlamamışsın.
Beynini upgrade et..
sınav_testmis_kankaOverClocK1ngTelefon cebimde. Araca binmeyeceğim ama yanından geçiyorum. Birisi de fark ettirmede...
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aycibin 2 yıl
Ne valesi ya aracini valeye verecek kadar kolay para kazanan insanlar mi var?internette vale haberlerini okuyun bakalim.otoparka anahtar bile birakmazsiniz
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Selami Şahin 1.6 ie 2 yıl
Arkadaşlar pardon ama bu aklınıza gelen her fikri söylediğiniz marka Tesla. Sizin aklınıza gelen o minik problemler, Tesla firmasının aklına gelmemiş midir sizce? Ülkemizde Ar-Ge olmadığı için mi böyle düşünüyoruz? Bu projenin arkasında devasa bir Ar-Ge ve muazzam bir yatırım var. Her kuşkunuzun çözümünü çoktan bulmuşlardır bile.
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Gediklii 2 yıl
volvo'da da benzer bir sistem vardı galiba.
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haberelectro 2 yıl
Mercedes 1.5 yil once yeni E serisiyle sunmaya basladi bu ozelligi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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synthesizer 2 yıl
Biz de 2017 yılındayız diye konuşup duralım. Hala 90lari aşamadık bence..
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Asami Zdrenka 2 yıl
Peki kapılar nasıl kilitlenecek?
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_mp_ 2 yıl
Vale'ye de gerek kalmaz. Araçtan inip "git, park yeri bul" diyerek gönderirsiniz. Çıkmaya yakın çağırırsınız. Kapıya gelir.
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1BilimAdamı 2 yıl _mp_
_mp_
Vale'ye de gerek kalmaz. Araçtan inip "git, park yeri bul" diyerek gönderirsiniz. Çıkmaya yakın çağırırsınız. Kapıya gelir.

Kilidede gerek yok aslında biz yokken kapıları açmaz, olur yani
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OverClocK1ng 2 yıl
Telefon cebimde. Araca binmeyeceğim ama yanından geçiyorum. Birisi de fark ettirmeden açıp biniyor. Her yanından geçerken dikkat mi edecekler..
1 Yanıt Yanıtla +3
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Chernovsky 2 yıl OverClocK1ng
Mantıklı ayrıca ben bluetooth u açık bırakmak istemiyorsam ne olacak?
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canvarol 2 yıl
Araba anahtarı taşımak artık tarihe karışacak olması sebebi ile güzel bir gelişme ama aracı başkasına teslim edeceğimizde( örnegin valeye) bu sistem nasıl işleyecek acaba? Kart ile mi aracı teslim edeceğiz. Kartı yanımızda taşımıyorsak ve telefonu da teslim etmemiz mümkün değilken başkasına aracı teslim edemeyeceğiz gibi. İlla yanımızda telefon ile beraber kartı da taşımak şart sanırım.
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ufo 2 yıl canvarol
canvarol

Araba anahtarı taşımak artık tarihe karışacak olması sebebi ile güzel bir gelişme ama aracı başkasına teslim edeceğimizde( örnegin valeye) bu sistem nasıl işleyecek acaba? Kart ile mi aracı teslim edeceğiz. Kartı yanımızda taşımıyorsak ve telefonu da teslim etmemiz mümkün değilken başkasına aracı teslim edemeyeceğiz gibi. İlla yanımızda telefon ile beraber kartı da taşımak şart sanırım.

vale modu var rahat ol
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kadirirdem 2 yıl
Akıllı arabanın hali bir başka ,güzel bir gelişme...
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