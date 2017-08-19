Tesla, Model 3'ün yeni kilit açma yöntemlerini tanıttı

Tesla Model 3 ile firma geleneksel araba anahtarı yerine aracı yönetme işlerini geliştirdiği mobil uygulama etrafında toplamaya çalışıyor. Elektrikli araç üreticisi yeni yayınladığı görsellerle Model 3'ün anahtar kart ve mobil uygulama ile nasıl açılacağını gösterdi.

Tesla'nın iOS ve Android uygulamaları Model S ve Model X ile de kullanılabiliyordu ancak araçların anahtarı her zaman ana cihaz olarak görev görüyordu. Uygulama şu anda Model 3 için ana cihaz halini aldı, telefon arabaya yaklaşınca otomatik olarak Bluetooth bağlantısı kuran uygulama sayesinde kapılar otomatik olarak açılıyor.

Uygulamanın önceki halinde otomobilin kapılarını açmak için uygulamaya girmek yada ana ekran widget'ını kullanmak gerekiyordu. Şu anda Model 3 ile birlikte aracınızın hesabınızla bağlantı kurması ve ona yaklaşmanız yetiyor.

Telefon bataryasının bitme durumu için de bir çözüm üreten Tesla, bu bağlamda NFC çipine sahip anahtar kart çözümünü geliştirmiş. Sürücünün kartı aracın B sütunu üstünde tutmasıyla otomobilin kapıları açılıyor. Yakın alan iletişimi anlamına gelen NFC bazıları için güvenlik endişesi yaratsa da Tesla, bunun sadece belirli araçlarla bağlantılı olduğunu ve güvenlik sorunu yaşanmayacağını belirtiyor.