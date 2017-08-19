Qualcomm, yapay zekâ firması Scyfer’i satın aldı

Yapay zeka konusunda büyük bir potansiyelin ortaya çıkması teknoloji devlerini yeni satın almalara zorluyor. Çalışmaları hızlandırmak isteyen Qualcomm, Hollanda kaynaklı yeni bir yapay zeka firmasını bünyesine kattı.

Yapay zeka önem kazandı

Firmadan yapılan açıklamada yeni makine öğrenme tekniklerine odaklanmak amacıyla University of Amsterdam'a bağlı Scyfer adlı şirketin satın alındığı duyuruldu. Scyfer imalat, sağlık ve finans gibi çeşitli endüstrilere yayılmış dünya çapında şirketler için yapay zekâ çözümleri geliştiriyordu.

Qualcomm’un yapay zeka araştırmaları 2007 yılına kadar gidiyor. Firma nöron ağı benzeri bilgisayar öngörüsü ve hareket kontrol uygulamaları için makine öğrenimini araştırmaya başladı. Sonrasında araştırmalarının kapsamını biyolojiden ilham almış yaklaşımlardan yapay sinirsel ağlara, öncelikli olarak derinlikli öğrenmeye doğru genişletti.

Birçok şirket yapay zekâ iş yüklerini bulut üzerinden uygulamaya odaklanmış durumda. Qualcomm da işlemlerin ağ bağlantısı veya Wi-Fi olsun ya da olmasın yapılabilmesini sağlamak için yapay zekanın akıllı telefonlar, arabalar, robotlar gibi uç cihazlara yerleştirilmesine odaklanıyor. Cihaza dahil yapay zekanın faydaları arasında anında tepki, artırılmış güvenilirlik, yüksek gizlilik koruması ve ağ bağlantısı bant genişliğinin etkin kullanımı yer alıyor.

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Scyfer'in satın alınmasıyla Amsterdam Üniversitesi'nden öğretim üyesi ve Scyfer kurucularından Dr. Max Welling, Qualcomm Technologies'in bundan sonraki ileri yapay zekâ araştırmalarına ve gelişimine destek olmaya başlayacak.

Dr. Welling, Amsterdam Üniversitesi'ndeki pozisyonunu korurken Scyfer ekibi de çalışmalarına Amsterdam'da devam edecek. Qualcomm Technologies ve Amsterdam Üniversitesi'nde 2015 yılında QUVA adında mobil ve bilgisayar öngörüsü için en son makine öğrenim tekniklerine odaklanacak ortak bir araştırma laboratuvarı kurmuştu.