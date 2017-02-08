Tesla Model S yeni bir hız rekoru kırdı

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Elektrikli otomobil sektörünün başı çeken ismi olan Tesla Motors'un ürettiği 2017 model Model S P100D, yeni bir rekora adını yazdırdı. Elektrikli otomobil, Tesla Motors tarafından geliştirilen Ludicrous+ modunda 0’dan 100 Km/saat hıza sadece 2.27 saniyede ulaştı.

Motor Trend tarafından teste tabi tutulan elektrikli otomobil, trafiğe çıkma iznine sahip olan otomobiller arasında 2.3 saniye sınırını aşmayı başaran ilk araç oldu. 7 yolcu kapasitesine ve 2250 kg ağırlığa sahip olan aracın, tüm bu etkenlere rağmen kısa sürede hızlanabilmesi oldukça etkileyici.

148.000 dolar satış fiyatına sahip olan Model S, Motor Trend tarafından test edilen tüm otomobillerden daha kısa sürede 100 km/saat hıza ulaşmayı başarmış ve bu otomobillere 1.4 milyon dolarlık LaFerrari, 1.15 milyon dolarlık McLaren P1 ve 845.000 dolarlık Porsche 918 de dahil.

Tesla Motors’un kurucularından birisi olan Elon Musk, Ludicrous+ modunun aktifleştirilmesiyle otomobil motorunun fazladan 33 beygir gücüne sahip olacağını ve böylece 100 km/saat hıza 2.34 saniye içerisinde ulaşacağını tahmin etmişti. Görünüşe göre Model S, Elon Musk'ın tahminlerinden çok daha iyi bir performans ortaya koydu.

Motor Trend tarafından gerçekleştirilen test sürüşünde, v8.0 (2.52.22) yazılımına sahip olan sıradan bir 2017 model Model S P100D kullanıldı. Yani diğer Model S P100D modelleri de bu hıza ulaşabilme kapasitesine sahip.

Motor Trend, elektrikli otomobilin 0’dan 100 km/saat hıza ulaşabilme konusunda en hızlı olduğunu söyledi ancak daha yüksek hız sınırlarında rekorun hala diğer araçlara ait olduğunu da ekledi. Örneğin 0’dan 112 km/saat (70 mph) hıza en çabuk ulaşabilme rekoru hala LaFerrari’ye ait ve 0’dan 128 km/saat (80 mph) hıza ulaşma konusunda da hem McLaren P1, hem de Porsche Model S P100D’den önde.

http://www.digitaltrends.com/cars/tesla-fastest-to-60/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds