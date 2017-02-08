Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S yeni bir hız rekoru kırdı

Tesla Motors tarafından üretilen 2017 model Model S P100D, Ludicrous+ modunda 0’dan 100 Km/saat hıza 2.3 saniyeden kısa sürede ulaşarak yeni bir hız rekoru kırdı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,5b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Tesla Model S yeni bir hız rekoru kırdı
Tam Boyutta Gör

Elektrikli otomobil sektörünün başı çeken ismi olan Tesla Motors'un ürettiği 2017 model Model S P100D, yeni bir rekora adını yazdırdı. Elektrikli otomobil, Tesla Motors tarafından geliştirilen Ludicrous+ modunda 0’dan 100 Km/saat hıza sadece 2.27 saniyede ulaştı.

Motor Trend tarafından teste tabi tutulan elektrikli otomobil, trafiğe çıkma iznine sahip olan otomobiller arasında 2.3 saniye sınırını aşmayı başaran ilk araç oldu. 7 yolcu kapasitesine ve 2250 kg ağırlığa sahip olan aracın, tüm bu etkenlere rağmen kısa sürede hızlanabilmesi oldukça etkileyici.

148.000 dolar satış fiyatına sahip olan Model S, Motor Trend tarafından test edilen tüm otomobillerden daha kısa sürede 100 km/saat hıza ulaşmayı başarmış ve bu otomobillere 1.4 milyon dolarlık LaFerrari, 1.15 milyon dolarlık McLaren P1 ve 845.000 dolarlık Porsche 918 de dahil.

Tesla Motors’un kurucularından birisi olan Elon Musk, Ludicrous+ modunun aktifleştirilmesiyle otomobil motorunun fazladan 33 beygir gücüne sahip olacağını ve böylece 100 km/saat hıza 2.34 saniye içerisinde ulaşacağını tahmin etmişti. Görünüşe göre Model S, Elon Musk'ın tahminlerinden çok daha iyi bir performans ortaya koydu.

Motor Trend tarafından gerçekleştirilen test sürüşünde, v8.0 (2.52.22) yazılımına sahip olan sıradan bir 2017 model Model S P100D kullanıldı. Yani diğer Model S P100D modelleri de bu hıza ulaşabilme kapasitesine sahip.

Motor Trend, elektrikli otomobilin 0’dan 100 km/saat hıza ulaşabilme konusunda en hızlı olduğunu söyledi ancak daha yüksek hız sınırlarında rekorun hala diğer araçlara ait olduğunu da ekledi. Örneğin 0’dan 112 km/saat (70 mph) hıza en çabuk ulaşabilme rekoru hala LaFerrari’ye ait ve 0’dan 128 km/saat (80 mph) hıza ulaşma konusunda da hem McLaren P1, hem de Porsche Model S P100D’den önde.


http://www.digitaltrends.com/cars/tesla-fastest-to-60/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 2 yıl en beğenilen
hız rekoru kırmamış, hızlanma rekoru kırmış.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 2 yıl
Gün gelecek araçlarımızdan bahsederken versiyon numaralarından da bahsedecek gibiyiz. Kapitalist düzen versiyon güncellemesi için de para istenecek günleri bize gösterecektir tabi ki.
Gün gelecek araçlarımızdan bahsederken versiyon numaralarından da bahsedecek gibiyiz. Kapitalist düzen versiyon güncellemesi için de para istenecek günleri bize...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shintai 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
Gün gelecek araçlarımızdan bahsederken versiyon numaralarından da bahsedecek gibiyiz. Kapitalist düzen versiyon güncellemesi için de para istenecek günleri bize gösterecektir tabi ki.

Elektrikli araçlar ile kapitalist düzenin kullanıcıyı daha iyi sömüreceği çok açık. Bunu da aracı değiştirmeden yapabilecekler. Örnekler vereyim;
-Aracın gücünün arttırılması, basit bir versiyon güncellemesi.
-Aracın gücünün azaltılması ile menzilin biraz daha arttırılması, versiyon güncellemesi.
-Aracın bataryasının verimi azalınca yeni bataryanın takılması, serviste en fazla 1 günlük iş.
-Aracın performansının ve menzilinin arttırılması için farklı batarya takımının takılması, yine en fazla 1 günlük iş.
-Aracın kullanıcı arayüzünün değiştirilmesi, farklı özelliklerin eklenmesi, gizli özelliklerin açılması, versiyon güncellemesi.
Aklıma gelenler bunlar. Belki hiç düşünemediğim şeyler de vardır.
Ac1DBuRNGün gelecek araçlarımızdan bahsederken versiyon numaralarından da bahsedecek gibiyiz. Kapitalist düzen versiyon güncellemesi için de p...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Roark 2 yıl
Test deneme 1-2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
hız rekoru diyice 300'ü geçecek sandım. 2.37sn'de 100e çık sonra 250'de duvara toslamış gibi sabit kal.gitmiyor araba daha fazla.
bu arada F segmentinde hususi araç yokki.hepsi şöförlü şirket aracı.adam arka koltukta gazetesini okumak için aldığı arabada napsın böyle performansı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 2 yıl
1.2 g kuvvetine maruz birakiyor, bu da kısır yapiyormus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 2 yıl
Elektrikli araçlar bu işin geleceği yakında ülkemize gelcek olan renoult zoe nin yeni versiyonu tek şarjla 400 km yapabilcek bu ülkemizeki en yüksek menzili elektrikli araç olcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Helal olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GetSomeRest 2 yıl
Petrol bağımlılığından kurtulup Lityum pil bağımlılığına gidiyoruz. Yani ülkemize çokta faydası olacak birşey değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 2 yıl en beğenilen
hız rekoru kırmamış, hızlanma rekoru kırmış.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiasco 2 yıl
bunun yerine , 170 bin dolara nissan skyline r35 alırdım herhalde imkanım olsa
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 2 yıl Fiasco
JeffreyGoines
bunun yerine , 170 bin dolara nissan skyline r35 alırdım herhalde imkanım olsa

Skyline R35, Model S rakibi değil ki onun yerine alasın. Biri F segmenti, diğeri supersport.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senged 2 yıl
7 yolcu kapasitesi denmis. 5 kisilik degil miydi bu arac?

Model x 7 kisilik.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 2 yıl senged
senged

7 yolcu kapasitesi denmis. 5 kisilik degil miydi bu arac?


Model x 7 kisilik.

5 yetişkin + 2 çocuk versiyonu var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shalashaska 2 yıl
öööğğ geldi artık şu tesladan da elon musk tanda
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5533 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
model s, elektrikli otomobil ve
4 etiket daha tesla motors Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Facebook, kaliteli içerikler üretebilmek için MTV yöneticisini işe aldı 2 yıl Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu 2 yıl Evernote, Google Bulut ile artık çok daha hızlı 2 yıl Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir! 2 yıl Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor 2 yıl GDDR6 üretimi bu yıl başlıyor 2 yıl Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek 2 yıl Android Wear 2.0 ile gelen yenilikler 2 yıl Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı 2 yıl SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonunda sona yaklaşıldı 2 yıl Yeni bir Mac zararlısı ortaya çıkarıldı 2 yıl Bakanlıktan yeni kimlik kartı başvurularıyla ilgili önemli açıklama 2 yıl Fransa’da nükleer santral patlaması! 2 yıl Windows 10'a resim içinde resim desteği geliyor 2 yıl Intel 7 milyar dolarlık yatırımla açacağı dev üretim tesisini duyurdu 2 yıl NASA, Venüs’ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretti 2 yıl Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, sesli ve görüntülü arama testlerine başladı 2 yıl E3 2017, halka kapılarını açan ilk E3 etkinliği olacak 2 yıl Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için imzalar atıldı 2 yıl Yeni LG Watch akıllı saatleri resmiyet kazandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model S yeni bir hız rekoru kırdı Sonraki Xiaomi Mi Note 2'yi kullandık: En iyi Note 7 alternatifi ? 2 yıl SideArm teknolojisi insansız hava araçlarını havada yakalayarak yere indirecek 2 yıl Google'ın sahte haberlerle mücadelede yeni aracı: CrossCheck 2 yıl Apple, geride bıraktığımız çeyrekte 6 milyon adet Apple Watch sattı 2 yıl ASRock yeni anakartıyla taşınabilir oyuncu sistemlerini hedefliyor 2 yıl Dropbox, Google'ın en iyi tasarımcılarından birini kaptı 2 yıl Thermalright yeni soğutucusunu kullanıma sundu 2 yıl ABD ordusunu hackleyen gruba 40 milyon dolarlık yatırım yapılacak 2 yıl Parlak fikirler Turkcell’in Arıkovanı ile destek buluyor 2 yıl Microsoft Cloud işletim sisteminde 'Win32' desteğini rafa kaldırıyor 2 yıl Cooler Master yeni MasterCase Pro 6’yı duyurdu 2 yıl Lamborghini Urus'un üretimi Nisan ayında başlıyor 2 yıl Amazon’dan Apple’a büyük transfer 2 yıl Samsung'un batarya fabrikasında yangın çıktı! 2 yıl Yüzde yüz yerli helikopter için dev adım 2 yıl Blizzard konsolda klavye seti kullanımına karşı çıkıyor 2 yıl Bitcoin Çinli yetkililerin kıskacında 2 yıl SpaceX her iki haftada bir uzaya roket gönderecek 2 yıl Samsung Galaxy TabPro S2 daha güçlü olacak 2 yıl Ülkemizde Samsung telefonlarının güncelleme planı belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim