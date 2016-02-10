Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor

2015 Eylül ayında düzenlenen Frankfurt Motor Show kapsamında gösterilen Mission E için piyasaya çıkış tarihi 2020 olarak belirtilmişti.

2020’de satışa başlanılacağı düşünülen ve konsept olarak tanıtılan Mission E şimdilik 600 beygir güç, 15 dakikalık hızlı şarj sonrası 400 km, tam şarj ile 500 km menzil ve 0-100 km hızlanmada 3.5 saniye vaat ediyor.

Porsche, Mission E için Stuttgart-Zuffenhausen'deki üretim tesislerini geliştirmek üzere ilk olarak 780 milyon dolarlık yatırım yapacağını belirtmişti. Daha sonra ise bu rakamı 1.1 milyar dolara çıkarttı.

En son gelen haberler ise firmanın bu konuda ki kararlılığını gözler önüne seriyor. Firma proje yöneticilerini belirlemeye başladı.

Mission E öncelikle piyasa isminden farklı olarak firma içi üretim sürecinde J1 kod ismini aldı. Projenin sorumluluğu ise 6 silindirli düz motorunu terk ederek turbolu 4 silindirli düz motora geçen ve isminin başına 718'i alan Boxster/Cayman’ın da başkan yardımcısı konumundaki Dr. Stefan Weckbach’i getirildi. Porsche’nin Mission E’yi hayata geçirip geçiremeyeceği konusundaki şüpheler de azalmaya başladı.

Porsche, Mission E ile sadece tasarım olarak Tesla’nın önüne geçmenin yeterli olmayacağını biliyor. Artık en geç 2020 yılında piyasaya çıkacağına kesin olarak bakılan model günümüz Tesla modellerinden teorik olarak daha fazla menzil ve daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Takvimler 2020’yi gösterdiğinde Tesla’nın yeni teknolojileri ve modelleriyle kıyaslandığında hala bu alanlarda üstünlüğünü koruyup korumadığını ise hep beraber göreceğiz.





http://www.topspeed.com/cars/car-news/porsche-s-competitor-for-tesla-model-s-set-to-arrive-in-2020-ar172445.html