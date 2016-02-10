Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor

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2015 Eylül ayında düzenlenen Frankfurt Motor Show kapsamında gösterilen Mission E için piyasaya çıkış tarihi 2020 olarak belirtilmişti.
2020’de satışa başlanılacağı düşünülen ve konsept olarak tanıtılan Mission E şimdilik 600 beygir güç, 15 dakikalık hızlı şarj sonrası 400 km, tam şarj ile 500 km menzil ve 0-100 km hızlanmada 3.5 saniye vaat ediyor.
Porsche, Mission E için Stuttgart-Zuffenhausen'deki üretim tesislerini geliştirmek üzere ilk olarak 780 milyon dolarlık yatırım yapacağını belirtmişti. Daha sonra ise bu rakamı 1.1 milyar dolara çıkarttı.
En son gelen haberler ise firmanın bu konuda ki kararlılığını gözler önüne seriyor. Firma proje yöneticilerini belirlemeye başladı.
Mission E öncelikle piyasa isminden farklı olarak firma içi üretim sürecinde J1 kod ismini aldı. Projenin sorumluluğu ise 6 silindirli düz motorunu terk ederek turbolu 4 silindirli düz motora geçen ve isminin başına 718'i alan Boxster/Cayman’ın da başkan yardımcısı konumundaki Dr. Stefan Weckbach’i getirildi. Porsche’nin Mission E’yi hayata geçirip geçiremeyeceği konusundaki şüpheler de azalmaya başladı.
Porsche, Mission E ile sadece tasarım olarak Tesla’nın önüne geçmenin yeterli olmayacağını biliyor. Artık en geç 2020 yılında piyasaya çıkacağına kesin olarak bakılan model günümüz Tesla modellerinden teorik olarak daha fazla menzil ve daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Takvimler 2020’yi gösterdiğinde Tesla’nın yeni teknolojileri ve modelleriyle kıyaslandığında hala bu alanlarda üstünlüğünü koruyup korumadığını ise hep beraber göreceğiz.
http://www.topspeed.com/cars/car-news/porsche-s-competitor-for-tesla-model-s-set-to-arrive-in-2020-ar172445.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ekrem mi yapmış haberi diye düşündüm ama değilmiş...
Hadi bu iyiymiş ama biz 2016 yılındayız ve 2020 ye daha 4 yıl var.
4 yıla batarya teknolojileri alanında büyük gelişmeler olacağını düşünüyorum.
Bunun sebebi ise elektrikli arabalar. Bu yüzden belki de Tesla veya diğer rakip firmalar 2020 yılında daha da kısa sürede, âdeta benzin alır gibi 5 dakikada 300-400 km götürebilecek araçlar yapabilirler. O zaman benzin bırakılıp elektrikli modellere göç başlayabilir. Bu nedenle, şimdi kulağa hoş gelen 15 dakikalık şarjla 400 km, 2020 de belki vasat bile sayılabilir...
İyide hocam Türk Lirasına çevirip daha sonra pahalı demek çok mantıklı olmuyor ki. Sonuçta araba Türkiye de satılmıyor. Tesla'nın fiyatını değerlendireceksek bu değerlendirmeyi Amerika'da yaşayan ortalama gelirli birinin alım gücüne göre yapmak gerekir diye düşünüyorum. Tesla Model S opsiyona göre 50,000 ile 81.000 Dolar arasında satılıyor. Model 3 ise 35.000 Dolar civarı bir fiyata sahip olacakmış. Ve vergi teşvikleri ile 30.000 dolar civarına satın almak mümkünmüş. Fluence gibi bir arabanın bile en full opsiyonu 94.800 lirayken, Tesla satın alınarak yapılacak tasarruf, arabanın kalitesi ve sunduğu özellikler de göz önünde bulundurulunca çok yüksek bir fiyat değil bence. Ama Porsche'da durum farklı. Porsche burada da çok Lüx Otomobil, Amerika'da da.
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