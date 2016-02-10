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Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor

Porsche’nin Mission E’yi hayata geçirebileceği konusunda şüpheler varken firma iç dinamiklerindeki hareketlilik bu şüpheleri ortadan kaldırıyor. Tesla'nın gelecekteki en büyük rakibi oldukça kararlı
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor
 
2015 Eylül ayında düzenlenen Frankfurt Motor Show kapsamında gösterilen Mission E için piyasaya çıkış tarihi 2020 olarak belirtilmişti. 
2020’de satışa başlanılacağı düşünülen ve konsept olarak tanıtılan Mission E şimdilik 600 beygir güç, 15 dakikalık hızlı şarj sonrası 400 km, tam şarj ile 500 km menzil ve 0-100 km hızlanmada 3.5 saniye vaat ediyor.
Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor
 
Porsche, Mission E için Stuttgart-Zuffenhausen'deki üretim tesislerini geliştirmek üzere ilk olarak 780 milyon dolarlık yatırım yapacağını belirtmişti. Daha sonra ise bu rakamı 1.1 milyar dolara çıkarttı. 
En son gelen haberler ise firmanın bu konuda ki kararlılığını gözler önüne seriyor. Firma proje yöneticilerini belirlemeye başladı.
 Mission E öncelikle piyasa isminden farklı olarak firma içi üretim sürecinde J1 kod ismini aldı. Projenin sorumluluğu ise 6 silindirli düz motorunu terk ederek turbolu 4 silindirli düz motora geçen ve isminin başına 718'i alan Boxster/Cayman’ın da başkan yardımcısı konumundaki Dr. Stefan Weckbach’i getirildi. Porsche’nin Mission E’yi hayata geçirip geçiremeyeceği konusundaki şüpheler de azalmaya başladı.
Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor
 
Porsche, Mission E ile sadece tasarım olarak Tesla’nın önüne geçmenin yeterli olmayacağını biliyor. Artık en geç 2020 yılında piyasaya çıkacağına kesin olarak bakılan model günümüz Tesla modellerinden teorik olarak daha fazla menzil ve daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Takvimler 2020’yi gösterdiğinde Tesla’nın yeni teknolojileri ve modelleriyle kıyaslandığında hala bu alanlarda üstünlüğünü koruyup korumadığını ise hep beraber göreceğiz.


http://www.topspeed.com/cars/car-news/porsche-s-competitor-for-tesla-model-s-set-to-arrive-in-2020-ar172445.html Yorum Yaz
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xiamen 3 yıl en beğenilen
2020 de çıkacakmışta. Adamlar kaç yıldır satıyor Model S'i ve yeni modeller tanıtıp araçlarını sürekli güncelliyorlar. 2020 de Tesla Apple gibi piyasada devrim yapmış olabilir adamlar çok hızlı ilerliyor.
2020 de çıkacakmışta. Adamlar kaç yıldır satıyor Model S'i ve yeni modeller tanıtıp araçlarını sürekli güncelliyorlar. 2020 de Tesla Apple gibi piyasada devrim...
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EknCn 3 yıl
2020'ye kadar Tesla'nın çıkaracağı modelleri düşünürsek, çokta büyük bir şey olmayacak bence.
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DH Misafiri 3 yıl
Tesla bence otomotiv sektörünü baştan aşağı değiştiren ve değiştirecek en önemli üretici sedan bir otomobili süper otomobil performansı ile üretiyorlar bakım neredeyse yok soğutma sıvıları ve birkaç mekanik parça haricinde en önemli konuda hiç bir vaat vermeden satılan arabalara otopilot,aracı bulunduğun yere çağırma gibi bir sürü güncelleme veriyorlar
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kadirirdem 3 yıl
bence elektrikli araba pazarında Tesla işi götürecek...
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porsoro 3 yıl
Şimdiki fabrika verileri gibi o 5 dk 15 dk o 400 km 250 km olmasın.
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artenis 3 yıl
15dk şarz 400 km :D
ekrem mi yapmış haberi diye düşündüm ama değilmiş...
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OverClocK1ng 3 yıl
"15 dakikalık hızlı şarj sonrası 400 km"
Hadi bu iyiymiş ama biz 2016 yılındayız ve 2020 ye daha 4 yıl var.
4 yıla batarya teknolojileri alanında büyük gelişmeler olacağını düşünüyorum.
Bunun sebebi ise elektrikli arabalar. Bu yüzden belki de Tesla veya diğer rakip firmalar 2020 yılında daha da kısa sürede, âdeta benzin alır gibi 5 dakikada 300-400 km götürebilecek araçlar yapabilirler. O zaman benzin bırakılıp elektrikli modellere göç başlayabilir. Bu nedenle, şimdi kulağa hoş gelen 15 dakikalık şarjla 400 km, 2020 de belki vasat bile sayılabilir...
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Aslanhan. 3 yıl
Fenomenon
Aslanhan.Çok farklı müşteri kitlelerine hitap eden iki farklı otomobil nasıl rakip olacak. Tesla aile otomobili olarak kullanılabiliyor buna rağmen performansı da çok iyi. Ama Porsche spor otomobil. Rakip filan değiller bence. En azından bu halleriyle.
Fiyatı hiç de aile otomobili değil yalnız. Teslanın aile otomobili olması için en kötü D sınıfıyla benzer fiyattan çıkarması lazım

İyide hocam Türk Lirasına çevirip daha sonra pahalı demek çok mantıklı olmuyor ki. Sonuçta araba Türkiye de satılmıyor. Tesla'nın fiyatını değerlendireceksek bu değerlendirmeyi Amerika'da yaşayan ortalama gelirli birinin alım gücüne göre yapmak gerekir diye düşünüyorum. Tesla Model S opsiyona göre 50,000 ile 81.000 Dolar arasında satılıyor. Model 3 ise 35.000 Dolar civarı bir fiyata sahip olacakmış. Ve vergi teşvikleri ile 30.000 dolar civarına satın almak mümkünmüş. Fluence gibi bir arabanın bile en full opsiyonu 94.800 lirayken, Tesla satın alınarak yapılacak tasarruf, arabanın kalitesi ve sunduğu özellikler de göz önünde bulundurulunca çok yüksek bir fiyat değil bence. Ama Porsche'da durum farklı. Porsche burada da çok Lüx Otomobil, Amerika'da da.
webtekno.com/...
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Elsa 3 yıl
Tesla gibi otonom sürüş olmadıkça büyük bir dezavantajı olacak
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xiamen 3 yıl en beğenilen
2020 de çıkacakmışta. Adamlar kaç yıldır satıyor Model S'i ve yeni modeller tanıtıp araçlarını sürekli güncelliyorlar. 2020 de Tesla Apple gibi piyasada devrim yapmış olabilir adamlar çok hızlı ilerliyor.
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EknCn 3 yıl
2020'ye kadar Tesla'nın çıkaracağı modelleri düşünürsek, çokta büyük bir şey olmayacak bence.
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High Quality 3 yıl
Şarj ve menzil başarılı. Gerçekleşirse.
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