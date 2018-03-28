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Tesla Model X kazası hakkında soruşturma başlatıldı, kayıp 4 milyar dolar

Geçtiğimiz hafta bir Tesla Model X'in karıştığı kazayla ilgili Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu soruşturma başlattı. Kurul, aracın otonom modda olup olmadığını da inceleyecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla Model X kazası hakkında soruşturma başlatıldı, kayıp 4 milyar dolar
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Geçtiğimiz pazar günü Tesla'nın SUV aracı Model X, Kaliforniya'da bir otoyolda bariyerlere çarpmış ve çarpmadan kısa bir süre sonra araç alev topuna dönmüştü. Güçlükle söndürülen aracın içindeki sürücü ise araçtan ağır yaralı olarak çıkarılmış ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tabi kazanın ardından aracın otonom modda olup olmadığı ve otomobilin neden alev aldığı tartışmaları başlarken ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu(NTSB) tüm bu tartışmaları sonlandırmak için kazayla ilgili federal soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Kazanın ve yangının nedeni araştırılacak 

NTSB'nin resmi Twitter hesabından atılan tweet'e göre Kaliforniya'da gerçekleşen kazayla ilgili incelemelerde bulunmak için NTSB'den iki yetkili gönderildi. Yetkililer hem olayın gerçekleştiği otoyolda hem de neredeyse yarısı kül olan araç üzerinde incelemeler yaparak kazanın nedenini ortaya çıkarmaya çalışacak. NTSB'nin açıklamasına göre kaza esnasında aracın otonom modda olup olmadığı da incelenecek. Ayrıca kaza sonrası çıkan yangın ve sürücünün aracı güvenle terk edebilmesi için ne gibi önlemler alındığı da yetkililer tarafından mercek altına alınacak.


Tabi aracın otonom modda olup olmadığının incelenmesi, geçtiğimiz hafta Uber'in otonom aracının yaptığı kazanın ardından büyük önem taşıyor. Uber, otonom aracın bir 49 yaşındaki bir kadına çarpması ve kadının hayatını kaybetmesinin ardından Pittsburgh, Arizona, San Francisco, Toronto ve Phoenix bölgelerindeki sürücüsüz araç testlerini askıya almıştı. Kazadan kısa bir süre sonra Toyota da benzer bir karar alırken son olarak Nvidia da yaptığı açıklamayla otonom sürüşün güvenli olması gerektiğine dikkat çekmiş ve ABD, Japonya ve Almanya'daki otonom araç testlerini askıya almıştı.


Kaza sonrası aracın aniden alev alması ise elektrikli otomobillerin güvenliği ile ilgili tartışmaları beraberinde getirmiş durumda. Kazanın ardından Tesla mühendislerinin hızla olay yerine geldiği ve aracın batarya paketi nedeniyle ortaya çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye erlerine yardımcı olduğu belirtiliyor. Henüz Tesla tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da batarya paketinin yangınına sebebiyet verdiği yönündeki iddiaları güçlendiriliyor. Tabi şu an için bu ifadeler tahminden öteye gidemiyor. NTSB'nin soruşturmasını tamamlamasıyla yangının nedeni de ortaya çıkacak.


Şirket hisseleri bir yılın en düşük seviyesinde 

Tesla'nın sürüş güvenliği ve batarya paketiyle ilgili endişeler kaza sonrasında yeniden gündeme gelerek şirketin imajını zedelemiş gibi görünüyor. Bununla birlikte şirketin mali tarafı da kazadan etkilenmiş durumda. NTSB'nin soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından Tesla hisseleri yüzde 9 oranında değer kaybederek 273$ seviyesine gerilemiş durumda. Bu değer Tesla için son bir yılın en düşük hisse değeri olurken bu düşüşle birlikte şirketin piyasa değeri de 4 milyar dolar azaldı.


http://bgr.com/2018/03/27/tesla-crash-model-x-fire-ntsb-investigation-stock/ Yorum Yaz
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-alpinist- 1 yıl en beğenilen
Normal araba kaza yapınca sanki yanmıyor
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JQKER 1 yıl There goes your life
There goes your life
haberi oku, araç kazaya karışmadan önce alev almış.

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Bloodin 1 yıl
Her gün normal araçlarda yüzlerce insan can veriyor, kimse değer kaybetmiyor, o aracın o şekilde bataryasına zarar gelmesi ve önünün yok olması için 150 km/s hızdan yukarıda kaza yapması gerek, o hızda da hangi araç olursa olsun içeridekiler bir mucize olmadığı sürece hayatta kalamaz zaten, ne büyüttüler olayı be!
Her gün normal araçlarda yüzlerce insan can veriyor, kimse değer kaybetmiyor, o aracın o şekilde bataryasına zarar gelmesi ve önünün yok olması için 150 km/s hı...
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eric13 1 yıl
Cok feci yandığı kesin bataryalı aracların. Yarısı bildiğin eriyip gitmiş
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hazarRS 1 yıl
ferrariyi lamborghiniyi vs duvara dokundursan yanacak riske sahip arabalar. Hatta ışıklarda beklerken bile yanan lamborghiniler var. O zaman bütün süper arabaları da soruşturun.
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Bloodin 1 yıl
Her gün normal araçlarda yüzlerce insan can veriyor, kimse değer kaybetmiyor, o aracın o şekilde bataryasına zarar gelmesi ve önünün yok olması için 150 km/s hızdan yukarıda kaza yapması gerek, o hızda da hangi araç olursa olsun içeridekiler bir mucize olmadığı sürece hayatta kalamaz zaten, ne büyüttüler olayı be!
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-alpinist- 1 yıl en beğenilen
Normal araba kaza yapınca sanki yanmıyor
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koyunsavar 1 yıl
Fan boy lar bekleniyor.
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Ekrem71.5 1 yıl
abi nerdesin ?
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