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Tesla Model X’in otomatik pilotu kazayı ani bir hamle ile önledi [Video]

Tesla Model X, ana yolda otomatik pilot modu aktif olmadan seyrederken bir başka sürücünün kararsızlığı nedeni ile ortaya çıkardığı tehlikeyi ani bir refleksle önledi. İşte o anların videosu:
2 yıl
20,2b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla Model X’in otomatik pilotu kazayı ani bir hamle ile önledi [Video]
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Tesla’nın kısa bir süre önce yeni sürüme güncellediği otomatik pilot özelliği hem donanımsal hem de yazılımsal olarak yenilendi ve artık çok daha güvenli bir hale geldi. Özellikle son güncellemede güvenliği bir adım öne taşıyan yeniliklerin başında Bosch’tan temin edilen yeni radarların verimli kullanımı geliyor.

HW2 donanımına sahip Model S, Model X ve 2018 yılında yoğunluklu olarak yollarda olması planlanan Model 3’ler ön tarafta yer alan radar ile önündeki aracın altından iki öndeki aracın hareketlerini izliyor ve sürekli takipte tutuyor. Bu sayede önünüzdeki aracın önündeki tehlikeli bir hareket yapar ya da frenlemeye başlarsa araç buna göre önlemini çoktan almaya başlamış oluyor. Üstelik bu özellik araç otomatik pilotta olmasa bile küçük gösterge ekranında durumu gösteriyor ve aktif olarak sürücüyü bilgilendiriyor hatta inisiyatf bile alabiliyor.

İki Öndeki Araca Göre Frenliyor

Son yayınlanan bir video ise bu özelliğin aslında ne kadar önemli olabileceğini ortaya koydu. Yoğun bir trafikte seyreden Model X sürücüsü iki öndeki aracın sürücüsünün yol sapağında sağa dönüş için yaşadığı kararsızlık nedeniyle ani bir kaza riski ile karşı karşıya kalıyor. Önündeki aracın reaksiyonundan önce devreye girerek gazı kesip frenlemeye başlayan otomatik pilot, son anda ani bir fren yapıyor. Sürücü sağa ayrılan yola doğru ani bir manevra ile kazadan kurtulmayı başarıyor.

Florida’da yaşanan olay esnasında hızı saatte yaklaşık 80km olan Model X sürücüsü olayı anlatırken trafiğin normal seyrettiği esnada aracının ani frenleme sisteminin devreye girmesine birkaç saniyeliğine şaşırdığını ve panik olduğunu ancak sonrasında sebebin iki öndeki araçtan kaynaklandığını fark ettiğini belirtmiş ve acil fren sistem devreye girmiş olmasa kazanın kaçınılmaz olduğunu ifade etmiş. Otomatik pilotun güvenlik özellikleri, araç otomatik pilot modunda olmasa yani sürücü tarafından kullanıyor bile olsa gerektiğinde güvenlik adına devreye girebiliyor.

Olay anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/autopilot-worked-for-me-today-and-saved-an-accident.82268/ Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
O en öndeki aracın sürücüsünün dümenini sileyim emi, sen 5 metre kala nereden dönmeye kalkıyorsun daha önceden aklın neredeydi artık kaçırmışsın o yolu basıp gitsene, bir u dönüşü yapmadığı kalmış oradan nasıl dönülür anlaşılacak gibi değil. Buradan ne çıkarmalıyız trafikte karşıdakine asla güvenmeyeceksin her an duracakmış ne bileyim önü bir şey çıkacakmış gibi tetikte olacaksın yoksa sorumsuzların cezasını birlikte çekeriz.
O en öndeki aracın sürücüsünün dümenini sileyim emi, sen 5 metre kala nereden dönmeye kalkıyorsun daha önceden aklın neredeydi artık kaçırmışsın o yolu basıp gi...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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TheCaliph_ 2 yıl
Kornaya da kendi mi basmis ?

Bagajdan da boksor robot cikarsa keske kavgaya o zaman Tesla alinmali derim
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1ses1 2 yıl
Otopark youtube kanlaında tesla aracın özellikleri anlatıp test ettiklerinde araç sahibi oto pilotda değilken kaldırıma çarpıcağı sırada araç frenliyerek çarpmasını engellemiş.
işin özü mü bu tür yenilikler sadece elektrikli araçlarda değil bütün araçlarda standart olmalı. Nasıl hava yastığı eskiden lüx araçlarda idi şimdi olmuyan yok yada klima sadece lüx araçlarda var iken artık standart donanım oldu bu tür yeniliklerin olması demek bizim fark edemediğimiz kaza oranını düşürür.
Herzaman pür dikkat araç kullanmıyoruz dikkatsiz olduğumuz zamanda oluyor işte bu teknoloji hayat kurtarır. Özellikle kamyon ve otobüslerde standart olmalı bütün araçlara çıkmasa bile.
Otopark youtube kanlaında tesla aracın özellikleri anlatıp test ettiklerinde araç sahibi oto pilotda değilken kaldırıma çarpıcağı sırada araç frenliyerek çarpma...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 2 yıl
2 yıla Türkiye'de bu teknolojiler. içten yanmalı motorlarda kullanılmasının verimli olmamasının nedeni dizellerde yakıtı benzinli motorlarda ateşlemeyi kesmek o kadar zor değil sonuçta burada ana etken abs o da bütün araçlarda var. Son olarak akıllı telefonların dijital anahtar olarak kullanılmas,ı uygulamadan aracın kontrolü (çalıştırılması park vesaire) araçlara özel işletim sistemi uygulamaları, daha öncelikli olarak hayata Geçecek.
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C4_1400 2 yıl
Videoda hiç de iki öndeki araca göre uyarı veya fren olayı yok.
Önündeki araç frene bastıktan sonra uyarı veriyor.
Ayrıca öyle bir başlık atılmış ki konuya görende Tesla otomatik makas atıyor sanacak.
Evet belki ileride bunları da yapacak ama bu videoda öyle bir olay yok.
Ayrıca bu reklam niteliğindeki Tesla haberlerine gerek yok.
Paramız olsa biz de alıcaz Tesla. Merak etmeyin.
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goofyitu 2 yıl
adam kullaniyormus arac frene basmis,o aracta daha ust duzey bir sistem varmi bilmiyorum ama
bu ozellik aslinda suan piyasadaki araclarda var ve cok ise yariyor
bendeki tuscon da mevcut, forward collision diye geciyor ve carpma ihtimallerinde frene kendi basiyor,sehir disi bir yana istanbul gibi aninden duran sehir ici trafikler icin cok ise yariyor
arac alirken aracin rengi yada multimedya sisteminden once bu ve benzeri guvenlik ozelliklerine bakılmali
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
İki öndeki araca göre frenlemesi imkansız. Öyle bir veri okuma riski alamazlar.
Bir kere çaprazdaki tırı algılamada sorun yaşamışlardı. Hiç bir üretici böyle bir riski alamaz. Bu araçlardaki elektronik sistemler güvenilir olması için belirli kalıplar yoğun şartlar içerisinde tüm ihtimaller göze alınmaya çalışarak yazılıyor. Yani tek tek her olası durumun hesap edilip sorun yaratmayacak şekilde çözülmesi gerekiyor.
Araç 2 öndeki araca göre o hareketi yapmış olsa sağa girmez frene dokunup arkasına bakıp sol şeritten gaz verir kaçardı. Zira jeep sağa dönmeye çalışmış ve uyuşuk davranmış. Bu soruna sebep veren 2 öndeki o jeep eğer biraz daha hızlı ve agresif girseydi o viraja Tesla Jeep'e girmiş olurdu büyük ihtimal.
Bu otomatik pilot ve benzeri sistemlerin asıl kullanılış amacıda bu tarz durumlar olur. Yoksa ne gerek var sen sürücü koltuğunda otururken kendi kendine gitmesine. Seni kazadan bir nebze olsun kurtarabiliyorsa bu videoda olduğu gibi ne mutlu.
Belki 30 yıl sonra tüm araçlar ortak bir sistem üzerinden etkileşimde olacak merkezi sistem öndeki aracın sürücüsü bir hata yaptığında o konumda tüm araçlarda anlık düzeltme yapıp olası zincirleme kazayı önleyecek.
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GallagherLip 2 yıl
Demek ki Elon Musk boşuna geleceğin arabalarını üretiyoruz demiyormuş. Gerçekten de iyi çalışıyor bu otopilot olayı.
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swat882 2 yıl
5 yıl içinde otonom teknolojisi oldukça ilerleme kaybedeceğe benziyor tesla sayesinde.
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pcwolf28 2 yıl
Çoğunlukla öndeki aracın önüne doğru bakarak gidiyorum ben, mesela yola araç fırlayacak olsun, onun önündekinin frenlediğini göreyim ben önümdekinden önce ya da beraber frene basıyorum. Aracı yakın takip ederken(sollamayı düşündüğüm zaman) bayağı avantaj sağlıyor.
Teslanın bir önündeki araç da takip mesafesine hiç uymamış.
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blizzard3 2 yıl
doru durust fren bile sıkmamıs ben olsam bende frene basardım kaza yapmazdım sacma
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kadirirdem 2 yıl
Geleceğin Ferrarisi, Bugatti'si...
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aycibin 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Geleceğin Ferrarisi, Bugatti'si...

hocam spor arabayı spor araba yapan 3-5 özellik sayalım desek hızlanma buların sadece 1i.gerisi yok tesla'da
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AirSupport 2 yıl
Tesla <3
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