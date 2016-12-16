Tesla Model X’in otomatik pilotu kazayı ani bir hamle ile önledi [Video]

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Tesla’nın kısa bir süre önce yeni sürüme güncellediği otomatik pilot özelliği hem donanımsal hem de yazılımsal olarak yenilendi ve artık çok daha güvenli bir hale geldi. Özellikle son güncellemede güvenliği bir adım öne taşıyan yeniliklerin başında Bosch’tan temin edilen yeni radarların verimli kullanımı geliyor.

HW2 donanımına sahip Model S, Model X ve 2018 yılında yoğunluklu olarak yollarda olması planlanan Model 3’ler ön tarafta yer alan radar ile önündeki aracın altından iki öndeki aracın hareketlerini izliyor ve sürekli takipte tutuyor. Bu sayede önünüzdeki aracın önündeki tehlikeli bir hareket yapar ya da frenlemeye başlarsa araç buna göre önlemini çoktan almaya başlamış oluyor. Üstelik bu özellik araç otomatik pilotta olmasa bile küçük gösterge ekranında durumu gösteriyor ve aktif olarak sürücüyü bilgilendiriyor hatta inisiyatf bile alabiliyor.

İki Öndeki Araca Göre Frenliyor

Son yayınlanan bir video ise bu özelliğin aslında ne kadar önemli olabileceğini ortaya koydu. Yoğun bir trafikte seyreden Model X sürücüsü iki öndeki aracın sürücüsünün yol sapağında sağa dönüş için yaşadığı kararsızlık nedeniyle ani bir kaza riski ile karşı karşıya kalıyor. Önündeki aracın reaksiyonundan önce devreye girerek gazı kesip frenlemeye başlayan otomatik pilot, son anda ani bir fren yapıyor. Sürücü sağa ayrılan yola doğru ani bir manevra ile kazadan kurtulmayı başarıyor.

Florida’da yaşanan olay esnasında hızı saatte yaklaşık 80km olan Model X sürücüsü olayı anlatırken trafiğin normal seyrettiği esnada aracının ani frenleme sisteminin devreye girmesine birkaç saniyeliğine şaşırdığını ve panik olduğunu ancak sonrasında sebebin iki öndeki araçtan kaynaklandığını fark ettiğini belirtmiş ve acil fren sistem devreye girmiş olmasa kazanın kaçınılmaz olduğunu ifade etmiş. Otomatik pilotun güvenlik özellikleri, araç otomatik pilot modunda olmasa yani sürücü tarafından kullanıyor bile olsa gerektiğinde güvenlik adına devreye girebiliyor.

Olay anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/autopilot-worked-for-me-today-and-saved-an-accident.82268/