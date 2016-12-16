Tesla Model X’in otomatik pilotu kazayı ani bir hamle ile önledi [Video]

HW2 donanımına sahip Model S, Model X ve 2018 yılında yoğunluklu olarak yollarda olması planlanan Model 3’ler ön tarafta yer alan radar ile önündeki aracın altından iki öndeki aracın hareketlerini izliyor ve sürekli takipte tutuyor. Bu sayede önünüzdeki aracın önündeki tehlikeli bir hareket yapar ya da frenlemeye başlarsa araç buna göre önlemini çoktan almaya başlamış oluyor. Üstelik bu özellik araç otomatik pilotta olmasa bile küçük gösterge ekranında durumu gösteriyor ve aktif olarak sürücüyü bilgilendiriyor hatta inisiyatf bile alabiliyor.
İki Öndeki Araca Göre Frenliyor
Florida’da yaşanan olay esnasında hızı saatte yaklaşık 80km olan Model X sürücüsü olayı anlatırken trafiğin normal seyrettiği esnada aracının ani frenleme sisteminin devreye girmesine birkaç saniyeliğine şaşırdığını ve panik olduğunu ancak sonrasında sebebin iki öndeki araçtan kaynaklandığını fark ettiğini belirtmiş ve acil fren sistem devreye girmiş olmasa kazanın kaçınılmaz olduğunu ifade etmiş. Otomatik pilotun güvenlik özellikleri, araç otomatik pilot modunda olmasa yani sürücü tarafından kullanıyor bile olsa gerektiğinde güvenlik adına devreye girebiliyor.
Olay anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/autopilot-worked-for-me-today-and-saved-an-accident.82268/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bagajdan da boksor robot cikarsa keske kavgaya o zaman Tesla alinmali derim
işin özü mü bu tür yenilikler sadece elektrikli araçlarda değil bütün araçlarda standart olmalı. Nasıl hava yastığı eskiden lüx araçlarda idi şimdi olmuyan yok yada klima sadece lüx araçlarda var iken artık standart donanım oldu bu tür yeniliklerin olması demek bizim fark edemediğimiz kaza oranını düşürür.
Herzaman pür dikkat araç kullanmıyoruz dikkatsiz olduğumuz zamanda oluyor işte bu teknoloji hayat kurtarır. Özellikle kamyon ve otobüslerde standart olmalı bütün araçlara çıkmasa bile.