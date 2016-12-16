Tesla Model S P100D, Electric GT'nin yeni nesil elektrikli yarış aracına temel oluşturacak

Tamamen Tesla ve tamamen elektrikli bir yarış şampiyonası olan Electric GT, yalnızca Tesla Model S P85+'yı kullanacağını açıkladığı zaman şaşkınlık yaratmıştı. P85+'nın piyasaya sürülmesinden bu yana Tesla, eğlenceli bir yarışta kullanılmak için daha mantıklı olacak daha güçlü 3 model piyasaya sürdü.

Ancak bu hafta şampiyona, yeni nesil tamamen elektrikli yarış otomobilleri 'Electric GT V2.0' için Tesla Model S P100D'yi kullanacağını açıkladı.

Dünyanın en çabuk hızlanan seri üretim araç olarak görülen Model S P100D 0'dan 96 km/h hıza 2,5 saniye gibi oldukça kısa bir sürede çıkabiliyor. Bu haliyle bile GT yarış aracı için oldukça ilginç olan araca gelecek yeni bir yazılım güncellemesiyle hızlanma süresinin 2,4 saniyeye düşmesi planlanıyor.

Elektrikli GT araçlarında, güçlendirilmiş süspansiyon, geliştirilmiş fren soğutma ve direksiyon yer alırken, toplam ağırlığı azalan araca eklenen takla kafesiyle FIA emniyetine hazır hale getiriliyor.

Aynı işlemleri Model S P100D için de yapacak olan organizasyon aracın 2250 kg olan ağırlığından 500 kg hafifleme sağlayacağını belirtiyor.

İlk sezonda yedi yarış yapılması planlanırken yarışacak 10 takım ve 20 şoför olacak. Hafta sonları yapılacak etkinlikler, 20 dakikalık bir alıştırma seansı, 60 dakikalık sıralama turları, bir gündüz yarışı (60km) ve bir gece yarısı yarışından (60km) oluşurken, etkinlik kapsamında bir hafta sonu süren teknoloji ve yenilik festivalleri yapılacak.

https://electrek.co/2016/12/14/tesla-model-s-p100d-electric-gt-championship/