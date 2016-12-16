Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S P100D, Electric GT'nin yeni nesil elektrikli yarış aracına temel oluşturacak

Tamamen elektrikli araçların yarışacağı Electric GT şampiyonası yarış aracı olarak dünyanın seri üretimdeki en çabuk hızlanan aracı Tesla Model S P100D'yi kullanacağını açıkladı. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tamamen Tesla ve tamamen elektrikli bir yarış şampiyonası olan Electric GT, yalnızca Tesla Model S P85+'yı kullanacağını açıkladığı zaman şaşkınlık yaratmıştı. P85+'nın piyasaya sürülmesinden bu yana Tesla, eğlenceli bir yarışta kullanılmak için daha mantıklı olacak daha güçlü 3 model piyasaya sürdü.
Ancak bu hafta şampiyona, yeni nesil tamamen elektrikli yarış otomobilleri 'Electric GT V2.0' için Tesla Model S P100D'yi kullanacağını açıkladı.
Dünyanın en çabuk hızlanan seri üretim araç olarak görülen Model S P100D 0'dan 96 km/h hıza 2,5 saniye gibi oldukça kısa bir sürede çıkabiliyor. Bu haliyle bile GT yarış aracı için oldukça ilginç olan araca gelecek yeni bir yazılım güncellemesiyle hızlanma süresinin 2,4 saniyeye düşmesi planlanıyor.
Elektrikli GT araçlarında, güçlendirilmiş süspansiyon, geliştirilmiş fren soğutma ve direksiyon yer alırken, toplam ağırlığı azalan araca eklenen takla kafesiyle FIA emniyetine hazır hale getiriliyor.
Aynı işlemleri Model S P100D için de yapacak olan organizasyon aracın 2250 kg olan ağırlığından 500 kg hafifleme sağlayacağını belirtiyor.
İlk sezonda yedi yarış yapılması planlanırken yarışacak 10 takım ve 20 şoför olacak. Hafta sonları yapılacak etkinlikler, 20 dakikalık bir alıştırma seansı, 60 dakikalık sıralama turları, bir gündüz yarışı (60km) ve bir gece yarısı yarışından (60km) oluşurken, etkinlik kapsamında bir hafta sonu süren teknoloji ve yenilik festivalleri yapılacak.

https://electrek.co/2016/12/14/tesla-model-s-p100d-electric-gt-championship/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Macella 2 yıl en beğenilen mehmetelmas82
mehmetelmas82

Sessiz sedasız bir yarış. Çok sıkıcı olur.

ayıp ettin çamurluğun altına pet şişe koyarlar.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetelmas82 2 yıl
Sessiz sedasız bir yarış. Çok sıkıcı olur.
4 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 2 yıl
Nerde Kurt eksozlarımız :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Yarışları Merakla bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fieldyturbo19 2 yıl
Formula E 'yi hiç izlemediniz herhalde sessiz mi sizce o ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ITTF 2 yıl
çok güzel bir atılım yaptığımızı düşünüyordum(biraz da düşünmek istiyordum.)
Petrol yakıtlı motor teknolojilerini kaçırdık umarım elektriği kaçırmayız .
görünen o ki onu da kaçıracağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetelmas82 2 yıl
Sessiz sedasız bir yarış. Çok sıkıcı olur.
4 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Macella 2 yıl mehmetelmas82
mehmetelmas82

Sessiz sedasız bir yarış. Çok sıkıcı olur.

ayıp ettin çamurluğun altına pet şişe koyarlar.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jawenk 2 yıl mehmetelmas82
mehmetelmas82
Sessiz sedasız bir yarış. Çok sıkıcı olur.

Sadece lastiklerin asfalt üzerindeki kayma sesleriyle ilginç bir deneyim olacak gibi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 2 yıl mehmetelmas82
mehmetelmas82

Sessiz sedasız bir yarış. Çok sıkıcı olur.

Belirli bir hızdan sonra istemesen de bir ses çıkacaktır
Tabi ki içten yanmalı motor sesinin yerini hiç bir şey tutmaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
more34 2 yıl
yav arkadaş en az 300 400 bin liralık araçlarla sinek kadar sesleriyle yarışlara katılıyolar bide geliyosun bizim buralarda 3-4 bin tl'lik motorlara koca koca egzozlarla gürültü kirliliği yapan davarlar aklıma gelince çıldırıyorum habere odaklanamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
Bu yarışlar çok iyi olacak. Merakla bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2548 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, model s ve
6 etiket daha tesla model s p100d electric gt electric gt v2.0 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Sihirli telefon Huawei Honor Magic tanıtıldı 2 yıl 2si1 "Buz gibi" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl MSI'dan kavisli 144 Hz monitör 2 yıl XBox One'a ağ performansı güncellemesi 2 yıl Nintendo Switch fiyatı ve kullanılan SoC 2 yıl Opel’in elektrikli aracı 2017 yılında satışa çıkıyor 2 yıl Apple nihayet Endonezya'da telefon satış izni aldı, ama bakın nasıl ? 2 yıl Altay Tankı için güzel haber yine ertelendi 2 yıl Sony’nin yeni akıllı telefonu Xperia XA görüntülendi 2 yıl Avrupa’nın konumlama sistemi Galileo hayata geçiyor 2 yıl Huawei, güneş enerjisi çözümleriyle elektrik maliyetlerini hafifletecek 2 yıl ABD seçimlerinde Rus hacker'ların izine rastlandı 2 yıl WordPress'in ana şirketi Automattic, Müslüman kaydının tutulmasına yardım etmeyecek 2 yıl Tesla Model X’in otomatik pilotu kazayı ani bir hamle ile önledi [Video] 2 yıl iPhone 6s şarj olduktan sonra patladı 2 yıl WordPress blogları artık 360 derece VR içerikleri destekliyor 2 yıl Super Mario Run koşuya hazır 2 yıl Televizyonu dokunmatik ekrana dönüştüren Touchjet Wave satışa çıkıyor 2 yıl BlackBerry markalı akıllı telefonları artık TCL devam ettirecek 2 yıl Asus ROG 10 yılı geride bıraktı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model S P100D, Electric GT'nin yeni nesil elektrikli yarış aracına temel oluşturacak Sonraki Harley Quinn filmi Gotham City Sirens hakkında ilk detaylar açıklandı 2 yıl Alcatel IDOL 4 incelemesi "Seste tepeye oynayan siyah zerafet" 2 yıl ASELSAN’dan uzay teknolojileri için önemli adım 2 yıl Apple Destek uygulaması Türkiye’de kullanıma sunuldu 2 yıl Vestel Venus V3 5580 kutu açma ve ilk izlenim videosu 2 yıl LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun 2 yıl iPhone’dan Android’e geçiş yapmak artık çok daha kolay 2 yıl Clash Royale oyunun yeni güncellemesi klan sandıkları getiriyor 2 yıl Tesla Motors için işler pek yolunda gitmiyor 2 yıl Elon Musk ve Travis Kalanick, Donald Trump’a danışmanlık yapacaklar 2 yıl Microsoft'tan yeni yapay zeka hamlesi: Open AI için destek 2 yıl Instagram'daki paylaşımları artık tek tıkla kaydedebileceksiniz 2 yıl Yerli oyun Vovu 1 milyon indirme sayısına ulaştı 2 yıl Trump'tan teknoloji liderlerine: Bir sorununuz olursa direkt beni arayın 2 yıl WhatsApp'ta gönderdiğiniz mesajları artık tek tıkla silebileceksiniz 2 yıl Lucid Motors, 643 km menzile sahip lüks elektrikli otomobilini tanıttı 2 yıl Slack, görüntülü görüşme özelliğine kavuştu 2 yıl Yine Yahoo: Tam 1 milyar kişinin verileri internette 2 yıl Despicable Me yeniden beyazperdede 2 yıl Amazon drone ile ilk ürün teslimatını gerçekleştirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim