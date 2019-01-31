Tesla Model Y'nin üretim yeri ve tarihi netleşti

Dün Elon Musk, Tesla’nın bir sonraki elektrikli SUV'si hakkında bazı önemli bilgiler verdi. Model Y'nin Model 3 ile aynı platform üzerinde yükseleceğini zaten biliyorduk ancak bu konuyu daha da detaylandıran Musk parçalarının yaklaşık yüzde 75'ini elektrikli sedanla paylaşacağını açıkladı. Dolayısı ile sıfırdan bir üretim hattı geliştirilmesine gerek kalmayacağı için daha hızlı üretilecek.

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Tesla'nın patronu ayrıca Model Y'nin şu anda Model S, X ve 3'ün üretiminin yapıldığı Fremont tesisinde üretilmeyeceğini belirtti. Bunun yerine Model Y Nevada'daki Gigafactory 1'de üretilecek. Yeni SUV'nin ayrı bir tesiste üretilme kararı mantıklı görünüyor. Zira Tesla, Model Y'nin Model 3'ten çok daha yüksek talep görmesini beklediği için daha büyük bir yere ihtiyaç duyacağına inanıyor.

Model 3 satışlarını katlaması bekleniyor

Tesla'nın yol haritasına göre Model Y üretimine 2020 yılında başlanacak. Bununla birlikte aracın fiyatının 40 bin doların altında olacağı söyleniyor. Elektrikli otomobil devi Model Y'nin satış rakamlarının Model 3'ten önemli ölçüde yüksek olacağı görüşünde. Hatta şirket yeni elektrikli SUV'nin Model 3'ten neredeyse iki kat fazla talep göreceğini düşünüyor.

http://www.thedrive.com/news/26256/tesla-prepares-to-begin-model-y-production-at-nevada-gigafactory