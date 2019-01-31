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Tesla Model Y'nin üretim yeri ve tarihi netleşti

Tesla'nın patronu Elon Musk, bir sonraki eletkrikli araçlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Model Y'nin üretimine 2020 yılında Nevada'daki Gigafactory 1'de başlanacak.
3 ay
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9
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Dün Elon Musk, Tesla’nın bir sonraki elektrikli SUV'si hakkında bazı önemli bilgiler verdi. Model Y'nin Model 3 ile aynı platform üzerinde yükseleceğini zaten biliyorduk ancak bu konuyu daha da detaylandıran Musk parçalarının yaklaşık yüzde 75'ini elektrikli sedanla paylaşacağını açıkladı. Dolayısı ile sıfırdan bir üretim hattı geliştirilmesine gerek kalmayacağı için daha hızlı üretilecek.
Ayrıca Bkz. "Apple'da ikinci hırsızlık vakası: Otonom araç projesi çalındı"
Tesla'nın patronu ayrıca Model Y'nin şu anda Model S, X ve 3'ün üretiminin yapıldığı Fremont tesisinde üretilmeyeceğini belirtti. Bunun yerine Model Y Nevada'daki Gigafactory 1'de üretilecek. Yeni SUV'nin ayrı bir tesiste üretilme kararı mantıklı görünüyor. Zira Tesla, Model Y'nin Model 3'ten çok daha yüksek talep görmesini beklediği için daha büyük bir yere ihtiyaç duyacağına inanıyor.

Model 3 satışlarını katlaması bekleniyor

Tesla'nın yol haritasına göre Model Y üretimine 2020 yılında başlanacak. Bununla birlikte aracın fiyatının 40 bin doların altında olacağı söyleniyor. Elektrikli otomobil devi Model Y'nin satış rakamlarının Model 3'ten önemli ölçüde yüksek olacağı görüşünde. Hatta şirket yeni elektrikli SUV'nin Model 3'ten neredeyse iki kat fazla talep göreceğini düşünüyor.

http://www.thedrive.com/news/26256/tesla-prepares-to-begin-model-y-production-at-nevada-gigafactory Yorum Yaz
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V4LKyR 3 ay en beğenilen
Model " S "
Model " 3 "
Model " X "
Model " Y "


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kaya0 2 ay
hayat abd de yasayanlara güzel
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QuexSeeL 3 ay
Model 3 aslında model E olacaktı ama E isim hakkı Ford da olduğu için E yerine 3 şeklinde isimlendirildi diye biliyorum.
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DH Misafiri 3 ay
S3XY
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V4LKyR 3 ay en beğenilen
Model " S "
Model " 3 "
Model " X "
Model " Y "


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elcas 3 ay V4LKyR

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SeKSandDoRT 3 ay V4LKyR

güzel keşfetmişsiniz, sex olmadan asla
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ulashoca41 3 ay
hayaller tesla. gerçekler hat 200 ile izmit istanbul :D
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khytr89 3 ay ulashoca41
Umuttepe'de öğrencisiniz sanırım, bende ordaydım hazırlık dahil 5 sene gidip geldim, arabaları görünce heves ediyordum ama alamam falan diyordum, üni bitti askerlik bitti işe başladım arabamı aldım :)
Yani Umuttepe'de okuyup da umutsuzluğa kapılmaya gerek yok
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