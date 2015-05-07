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Tesla Powerwall talep rekorları kırıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
11,6b
1
42
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Tesla Powerwall talep rekorları kırıyor

Tesla'nın elektrikli araçlarındaki batarya tecrübesini evlere getirdiği Powerwall akıllı enerji depolama ürünü henüz piyasaya sürülmüş değil ve ön talepler toplanıyor. Ancak ürüne yoğun bir ilgi var.

3000$'dan başlayan fiyat etiketi olmasına karşın Powerwall şimdiye kadar 38 000 adet ön talep toplamış durumda. Rakam firma tarihinde de bir rekoru temsil ediyor. Ön talep yapanların arasında 2500 adet firma yer alıyor ve bu bakımdan ilgi daha çok ticari kesimden geliyor. Firmalar ortalama 10 adet talepte bulunmuş. Ürün büyük yapılar için 9 adede kadar bir küme halinde çalışabildiği için firmaların bunu da hesaba kattığı görülüyor. 

Gigafactory tesislerinde üretilecek olan Powerwall şimdiden kendisine özel bir üretim bölümü elde etmiş durumda ve buraya daha fazla yatırım yapılması söz konusu zira ilgi büyük olursa stoklarda sıkıntı yaşanması istenmiyor. 

Evlere ve işyerlerine monte edilen Powerwall, ana elektrik şebekesine bağlanarak herhangi bir elektrik kesintisi durumunda devreye giriyor. Kendisini elektriğin ucuz olduğu saatlerde şarj eden veya güneş enerjisi sisteminden şarj olabilen ürün pahalı olduğu saatlerde akım sağlayarak ev sahibine daha düşük elektrik faturaları gelmesini de sağlayabiliyor.

Tesla Powerwall teknoloji dünyasında oldukça fazla ilgi uyandırmış durumda. Ön talep sayıları da bunu doğruluyor. Ancak ilk parti ürünlerin en erken gelecek yıl ortalarına doğru piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Eğer Gigafactory üretim hacmi artırılırsa maliyetlerin de düşeceği ifade ediliyor.  

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xXx__AL1EN__xXx 4 yıl en beğenilen Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi

3 kuruş elektrik tasarrufu yapacağım diye binlerce dolar bu ürüne para veren enayi var mıdır ? AYrıca bunun içindeki aküler kaç yıl dayanıyor ? İçindeki akü şarj tutmamaya başladımı at çöpe..

"Enayi" degil "akilli yatirimci" cikacaktir bir suru. Herseyi kendi sartlariniza ve cevrenize gore degerlendirip yorumlamayin. Hedef tuketici zaten siz degilken ozellikle de..
Urunun websitesini incelerseniz 10 yil garantiyle sunuldugunu, farkli kombinasyonlarla 7kWh'dan 90kWh'a kadar kapasiteye cikarilabildigini gorursunuz. Bu urun ayrica pahali da sayilmaz uzun vadedeki getirisi yuzunden. Evine 30-40k$ a solar panel taktiranlar icin hele. Sistemin en buyuk sikintisina cok da guzel bir tamamlayici urun olarak tasarlanmis. Keske egitim ve refah seviyesi daha ust seviyelerde olsa da ulkemizde de bu yesil teknolojiler yayginlasabilse..
pcoyundelisi3 kuruş elektrik tasarrufu yapacağım diye binlerce dolar bu ürüne para veren enayi var mıdır ? AYrıca bunun içindeki aküler ...
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Yanıtla +18
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deoksiriboz1000 4 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi
3 kuruş elektrik tasarrufu yapacağım diye binlerce dolar bu ürüne para veren enayi var mıdır ? AYrıca bunun içindeki aküler kaç yıl dayanıyor ? İçindeki akü şarj tutmamaya başladımı at çöpe..

kaç milyar dolar ciroluk şirketler bu kar zarar işini hesaplayamadı sen hesapladın demi. ülkenin geri kalmasının bir nedeni de senin gibi geri z.kalılar işte.
pcoyundelisi3 kuruş elektrik tasarrufu yapacağım diye binlerce dolar bu ürüne para veren enayi var mıdır ? AYrıca bunun içindeki aküler kaç y...
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fatalrhymex 4 yıl
Bizim ülkemizde bunu kesin yasaklarlar! Çünkü ne zaman para kaynaklarının önü kesilecek diye endişe etseler hemen bir yasa çıkarıp onu başlamadan bitiriyorlar
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kelebekth 4 yıl
www.kelebekth.com
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DH Misafiri 4 yıl
senin ülkende ki elektrik parası ile yabancı ülkede ki elektrik parası aynı değerde değil ayrıca adamlar Avrupa düzeyinde makul bir fiyata ürünü çıkardılar (Avrupada ki maaş sistemine bir göz atın.) Sen ülkende bunu alacağına 3 yıl elektrik faturanı ödersin yani bu senin evine alacağın bir alet değil anca küresel ekonomide para kazanan ve nereden kar yapabilirim düşüncesi aktif olan paralı patronun alacağı bir üründür.
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nantenami 4 yıl
çatıya 4 yada 5 kw lık bi güneş paneli ve 2 adet 20kw lık batarya ısınmanı bile klimayla yaparsın amorti süresi 3 yıl olur :)
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teramit 4 yıl
şu cihaz note 4 un pilinin kaç katı güce sahip hesaplamayı bilen arkadaş yardımcı olsun MAh KW çeviremedik...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
son zamanlardaki en yararlı projelerden
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doctor_bey 4 yıl
Ürün efsane, bazı yorumlarda komedi, ne diyeyim bilemedim...
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20likcivi 4 yıl
Ulan ne boş tartışıyorsunuz her konunun altında siyasi tartışma illa youtube yorumlarına çevireceksiniz olayı. Bu konuyla alakalı yorumun bilgin demek istediğim bişey varsa yaz.
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underlater 4 yıl
Sipariş patlaması oldu diyorsunuz cihazın fiyatına bakınca 8000 tl lerde. Bize elektrik 50 ila 100 tl arası geliyor aylık. Diyelim ki 100 tl gelsin ve bu cihazla 50 tl tasarruf yapalım. 8000/50=160 ayda bu para karşılanıyor. 160/12=13 küsür yıl ediyor. Bu cihazın o aküleri 13 yıl durmadan hizmet verebilecek mi? Ayrıca bu cihazı alan arkadaşlar 3 zamanlı sisteme geçmezlerse hiç tasarruf edemeyeceklerinin de farkında olacaklar mı?
Asıl tasarruf 13 yıldan sonra başlayacağı için ömrü biten akü(yada depolamak için her ne kullanılıyorsa) bedavaya mı verilecek? (Hayır) yani tasarruf hikaye. Ha bu sistem ile birlikte güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi birlikte kullanılır ve bu sistem 10000 tl'ye mal olursa o zaman belki birşeyler değişir. 13 sene sonra aküler ölse bile güneş paneliyle gündüzleri bedava elektrik alınabilir. Rüzgar enerjisi ile de rüzgar oldukça bedava elektrik alınabilir. İşte o zaman bu sistemin bir anlamı olur.
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20likcivi 4 yıl underlater
underlater
Sipariş patlaması oldu diyorsunuz cihazın fiyatına bakınca 8000 tl lerde. Bize elektrik 50 ila 100 tl arası geliyor aylık. Diyelim ki 100 tl gelsin ve bu cihazla 50 tl tasarruf yapalım. 8000/50=160 ayda bu para karşılanıyor. 160/12=13 küsür yıl ediyor. Bu cihazın o aküleri 13 yıl durmadan hizmet verebilecek mi? Ayrıca bu cihazı alan arkadaşlar 3 zamanlı sisteme geçmezlerse hiç tasarruf edemeyeceklerinin de farkında olacaklar mı?
Asıl tasarruf 13 yıldan sonra başlayacağı için ömrü biten akü(yada depolamak için her ne kullanılıyorsa) bedavaya mı verilecek? (Hayır) yani tasarruf hikaye. Ha bu sistem ile birlikte güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi birlikte kullanılır ve bu sistem 10000 tl'ye mal olursa o zaman belki birşeyler değişir. 13 sene sonra aküler ölse bile güneş paneliyle gündüzleri bedava elektrik alınabilir. Rüzgar enerjisi ile de rüzgar oldukça bedava elektrik alınabilir. İşte o zaman bu sistemin bir anlamı olur.

Kardeş Türk lirasının degersizligi yüzünden bize olmaz bu icat. Mesela dolar eskisi gibi 1.50 tl olsa biz bu aleti 4500 TL ye alabilecektik. Ayrıca bu sistem daha çok güneş paneli ile çalışması ve elektrik kesintisinden etkilenmek istemeyenler için ideal. Zaten şebeke den bu kadar tasarruf ettirse peynir ekmek gibi satılırdı. 38 bin o kadar da büyük rakam değil 300 milyonluk Amerika için
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m.can123 4 yıl
m.can123
Aptal insanlar ordusu. Aynen savunmaya devam edin. Ulkenin elektrik kesintisini bile aciklayamayan zihniyet gidip nukleer kursun. Siz atom bombasida yaparsiniz yarin cikarlar biz nukleer santral ile uzaya cikicaz derler siz onuda savunursunuz... Dunyayida o santral ile yonetirler. Siz kolay mi saniyorsunuz nukleer bomba yapmayi? Diger ulkeler izin vermezse daha o bombayi yapmadan ucururlar ulkeyi. Iran ornegini vermeyin onada az tehdit gitmedi ama bir sekilde yapti. Biz iran kadar guclu degiliz! Atom bombaniz ulkeyi havaya ucurucak kadar degerliyse alin yapmaya calisin. Ulkeyi gectim dunyaya da buyuk bir olu ve radyoaktif alan birakin.
Edit: teslanin sistemi gayet mantikli. Bilgisi olmayan sacma sapan inlar onada saldirmis. Adamlarin bir gecmisini okuyun neler yapmislar. Hala akuden bahseden var. Hangi firma hicbir karsilik beklemeden patentlerini dunyaya acmis ? Hemde elektrik ustune kendisinden daha deneyimli ve bilgili rakip olabilicek baska hicbir firma yokken ? Bunuda arastirin. Adamlarin tek istedigi belki insanlar bizim goremedigim bazi seyleri gorurler ve teknoloji dahada hizli ilerler!

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LGSalesB 4 yıl m.can123
m.can123
m.can123
Aptal insanlar ordusu. Aynen savunmaya devam edin. Ulkenin elektrik kesintisini bile aciklayamayan zihniyet gidip nukleer kursun. Siz atom bombasida yaparsiniz yarin cikarlar biz nukleer santral ile uzaya cikicaz derler siz onuda savunursunuz... Dunyayida o santral ile yonetirler. Siz kolay mi saniyorsunuz nukleer bomba yapmayi? Diger ulkeler izin vermezse daha o bombayi yapmadan ucururlar ulkeyi. Iran ornegini vermeyin onada az tehdit gitmedi ama bir sekilde yapti. Biz iran kadar guclu degiliz! Atom bombaniz ulkeyi havaya ucurucak kadar degerliyse alin yapmaya calisin. Ulkeyi gectim dunyaya da buyuk bir olu ve radyoaktif alan birakin.
Edit: teslanin sistemi gayet mantikli. Bilgisi olmayan sacma sapan inlar onada saldirmis. Adamlarin bir gecmisini okuyun neler yapmislar. Hala akuden bahseden var. Hangi firma hicbir karsilik beklemeden patentlerini dunyaya acmis ? Hemde elektrik ustune kendisinden daha deneyimli ve bilgili rakip olabilicek baska hicbir firma yokken ? Bunuda arastirin. Adamlarin tek istedigi belki insanlar bizim goremedigim bazi seyleri gorurler ve teknoloji dahada hizli ilerler!



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m.can123 4 yıl
Aptal insanlar ordusu. Aynen savunmaya devam edin. Ulkenin elektrik kesintisini bile aciklayamayan zihniyet gidip nukleer kursun. Siz atom bombasida yaparsiniz yarin cikarlar biz nukleer santral ile uzaya cikicaz derler siz onuda savunursunuz... Dunyayida o santral ile yonetirler. Siz kolay mi saniyorsunuz nukleer bomba yapmayi? Diger ulkeler izin vermezse daha o bombayi yapmadan ucururlar ulkeyi. Iran ornegini vermeyin onada az tehdit gitmedi ama bir sekilde yapti. Biz iran kadar guclu degiliz! Atom bombaniz ulkeyi havaya ucurucak kadar degerliyse alin yapmaya calisin. Ulkeyi gectim dunyaya da buyuk bir olu ve radyoaktif alan birakin.
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homebird 4 yıl
Atom bombası yapmak istiyorsan ,nükleer reaktöre sahip olmak zorundasın. Atom bombası için gerekli yakıt olan zenginleştirilmiş uranyumu veya plütonyumu başka şekilde üretemezsin. Hatta santral olması bile yeterli değil. Bomba yakıtı elde etmek çok masraflı, çok zor, bilimsel bilgi gerektiren bir iştir. Yoksa nükleer bombası olan bu kadar az ülke olmazdı.

Aslında nükleer reaktör yapmak sadece enerji meselesi değil, bir "Teknolojik gelişmişlik" göstergesidir. Büyük olmak isteyen bir ülke nükleer teknolojiye sırtını dönemez. Bakın beğenmediğimiz İran petrol içinde yüzerken, dünyaya kafa tutup "nükleer enerjiden vazgeçmem, vazgeçemem" diyor. Bize ne oluyor da "İstemezüüük!" çığlıkları atılıyor, hayret doğrusu.
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fatihburak95 4 yıl homebird
homebird
Atom bombası yapmak istiyorsan ,nükleer reaktöre sahip olmak zorundasın. Atom bombası için gerekli yakıt olan zenginleştirilmiş uranyumu veya plütonyumu başka şekilde üretemezsin. Hatta santral olması bile yeterli değil. Bomba yakıtı elde etmek çok masraflı, çok zor, çok masraflı bir iştir. Yoksa nükleer bombası olan bu kadar az ülke olmazdı.
Aslında nükleer reaktör yapmak sadece enerji meselesi değil, bir teknolojik gelişim göstergesidir. Büyük olmak isteyen bir ülke nükleer teknolojiye sırtını dönemez. Bakın beğenmediğimiz İran petrol içinde yüzerken, dünyaya kafa tutup "nükleer enerjiden vazgeçmem, vazgeçemem" diyor. Bize ne oluyor da "İstemezüüük!" çığlıkları atılıyor, hayret doğrusu.

Sapina kadar katiliyorum.

20 sene sonra millet fusyon reaktoru yaptiginda ruzgar gunes diye cirpinanlar ne yapacak merak ediyorum.

Her nasil fizik bir yerde bitip midern fizik dedigimiz kuantum fizigi devreye geciyorsa, fosil veya yenilenebilir kaynaklar bambaska bir evren; nukleer bambaska bir evren. Senin onunu acacak bir sey. F=m.a yi kullanirsin ama quantumda yeri gelir gecersiz kalir ayni sey...
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