Tesla Powerwall talep rekorları kırıyor

Tesla'nın elektrikli araçlarındaki batarya tecrübesini evlere getirdiği Powerwall akıllı enerji depolama ürünü henüz piyasaya sürülmüş değil ve ön talepler toplanıyor. Ancak ürüne yoğun bir ilgi var.





3000$'dan başlayan fiyat etiketi olmasına karşın Powerwall şimdiye kadar 38 000 adet ön talep toplamış durumda. Rakam firma tarihinde de bir rekoru temsil ediyor. Ön talep yapanların arasında 2500 adet firma yer alıyor ve bu bakımdan ilgi daha çok ticari kesimden geliyor. Firmalar ortalama 10 adet talepte bulunmuş. Ürün büyük yapılar için 9 adede kadar bir küme halinde çalışabildiği için firmaların bunu da hesaba kattığı görülüyor.





Gigafactory tesislerinde üretilecek olan Powerwall şimdiden kendisine özel bir üretim bölümü elde etmiş durumda ve buraya daha fazla yatırım yapılması söz konusu zira ilgi büyük olursa stoklarda sıkıntı yaşanması istenmiyor.





Evlere ve işyerlerine monte edilen Powerwall, ana elektrik şebekesine bağlanarak herhangi bir elektrik kesintisi durumunda devreye giriyor. Kendisini elektriğin ucuz olduğu saatlerde şarj eden veya güneş enerjisi sisteminden şarj olabilen ürün pahalı olduğu saatlerde akım sağlayarak ev sahibine daha düşük elektrik faturaları gelmesini de sağlayabiliyor.





Tesla Powerwall teknoloji dünyasında oldukça fazla ilgi uyandırmış durumda. Ön talep sayıları da bunu doğruluyor. Ancak ilk parti ürünlerin en erken gelecek yıl ortalarına doğru piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Eğer Gigafactory üretim hacmi artırılırsa maliyetlerin de düşeceği ifade ediliyor.