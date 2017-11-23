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Tesla Roadster'a ilk rakip XING Mobility'den geldi

Tayvan'lı startup firması XING Mobility, 3M ile geliştirdikleri yeni elektrikli güç ünitesini sergiledi. Geliştirilen prototip araç 0'dan 100 km/h hıza 1,8 saniyede çıkıyor.
1 yıl
2,6b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla'nın yeni Roadster hamlesi görünen o ki bir takım yeni elektrikli spor araçların piyasaya çıkışını tetikledi. Tayvan'lı bir startup firma yeni elektrikli hiper arabasını duyurdu ve özelliklerini Tesla Roadster 2 ile kıyasladı.
XING Mobility isimli bu oluşum, kimyasal ürün devi 3M ile işbirliği içinde ve üreticelere satmak için yeni elektrikli aktarma organı teknolojileri geliştiriyor. Şirket bu yeni teknolojilerini sergilemek için Miss R isminde yeni prototipini sergiledi. Gücünü 4 bağımsız elektrik motorundan alan araçta soğutma işlemi 3M’nin Novec™ 7200 sıvısı ile sağlanan yeni bir modüler batarya sistemi yer alıyor.
Firma tarafından açıklanan verilere göre 0'dan 100 km/h hıza 1,8 saniyede çıkan araç bu konuda Tesla Roadster 2'den 0,2 saniye daha hızlı. 0-200 km/h hızlanmasını 5,1 saniyede tamamlayan Miss R, 270 km/h üzeri bir son sürate sahip. Aracın menzili henüz bildirilmezken, Tesla modelinin 1000 km menzile sahip olduğunu hatırlamakta yarar var.
Araç şu aşamada firmanın yeni güç ünitesini sergilemek için üretilmiş olsa da, şirket CEO'sunun aracı 1 milyon dolar fiyat etiketiyle 20 adet limitli olarak 2019 yılında üretme isteği bulunuyor.

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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Rakibe bak çırıl çıplak araç :D
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CozgurY 1 yıl
rakipmi şimdi bu? yada bu başlık başlık mı? Hakkaten son zamanlarda saçma saparna başlıklar yüzünden artık siteden soğumaya başlıyorum. Editör arkadaşlarım bakın siz GAZATECİ değilsiniz MAGAZİNCİ de değilsiniz. Siz anlaşılabilir, düzgün bir başlık atmalısınız. Neyse o olmalı başlık. Arkadaş araç prototip ve bir kaportası bile yok. nasıl bir görüntüsünün olacağı bile belli değil. ve araçta prototip olarak ne kadar batarya yüklendiğide belli değil. eğer haber amacınız 0-100 e tesladan daha hızlı ulaşan bir araç göstermekse, üniversitelerin geliştirdiği prototip elektirikli araçlara bakın. Bunlardan çok daha hızlı çıkıyor 0-100 ve bunların içinde Türkiyede bir üniversitenin geliştirdiği araçta var.
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HesapsızKitapsız 1 yıl
1 milyon dolar demiş zaten.
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SirrealsQ 1 yıl
tesla roadster ile bunu kıyaslamak doğru olmaz.
Tesla roadster ' ı dımdızlak brakıp pilini 5/4 nü sökersek bunu rahat geçebileceğini düşünüyorum.
ama bu daha ilk protatip
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Pipisipispis 1 yıl
Taklitler aslını yaşatır
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10ff 1 yıl
Yağmur yağınca ne olacak?
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Tugrul_512bit 1 yıl
3. dünya savaşı yakın mı?
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ERIKCI 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

3. dünya savaşı yakın mı?

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şu filmi sinemada izlemedim ya ona yanıyorum
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Krone 1 yıl
Bu ne şimdi go kart aracı gibi ? Tesla'nın rakibi bu mu ?
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kadirirdem 1 yıl
Bu arabanın kasası nerede ya ? :D
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mansurmarsak 1 yıl
Rekabet iyidir ama bu heriflerin daha ortada fol yok yumurta yok biz tesladan hızlı araba yaptık demeleri saçmalıktan başka bir şey değil...
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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Rakibe bak çırıl çıplak araç :D
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