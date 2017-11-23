Tesla Roadster'a ilk rakip XING Mobility'den geldi

Tesla'nın yeni Roadster hamlesi görünen o ki bir takım yeni elektrikli spor araçların piyasaya çıkışını tetikledi. Tayvan'lı bir startup firma yeni elektrikli hiper arabasını duyurdu ve özelliklerini Tesla Roadster 2 ile kıyasladı.

XING Mobility isimli bu oluşum, kimyasal ürün devi 3M ile işbirliği içinde ve üreticelere satmak için yeni elektrikli aktarma organı teknolojileri geliştiriyor. Şirket bu yeni teknolojilerini sergilemek için Miss R isminde yeni prototipini sergiledi. Gücünü 4 bağımsız elektrik motorundan alan araçta soğutma işlemi 3M’nin Novec™ 7200 sıvısı ile sağlanan yeni bir modüler batarya sistemi yer alıyor.

Firma tarafından açıklanan verilere göre 0'dan 100 km/h hıza 1,8 saniyede çıkan araç bu konuda Tesla Roadster 2'den 0,2 saniye daha hızlı. 0-200 km/h hızlanmasını 5,1 saniyede tamamlayan Miss R, 270 km/h üzeri bir son sürate sahip. Aracın menzili henüz bildirilmezken, Tesla modelinin 1000 km menzile sahip olduğunu hatırlamakta yarar var.

Araç şu aşamada firmanın yeni güç ünitesini sergilemek için üretilmiş olsa da, şirket CEO'sunun aracı 1 milyon dolar fiyat etiketiyle 20 adet limitli olarak 2019 yılında üretme isteği bulunuyor.