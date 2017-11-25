Tesla Roadster'ın tasarımı Honda NSX'in kopyası mı?

Otomobil meraklıları sürekli olarak yeni araçların tasarımlarının, mevcut araçlardan kopyalandığını iddia ederler. Bu durum sanki son dönemde daha da artmış gibi görünüyor. Örneğin internette birçok kişi yeni Aston Martin Vantage modelinin ön tarafını Mazda MX-5 Miata'ya benzetmiş bile.

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Geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni nesil Tesla Roadster, Eriquin G. adlı bir otomobil tasarım öğrencisi tarafından Honda NSX modeline benzetildi. Hatta Eriquin baş döndürücü performansa sahip süper otomobilin tasarım olarak Honda NSX'in taklidi olduğunu söylüyor.

İki otomobil arasında benzerlikler var

Genç tasarımcı iki otomobil arasındaki benzerliklere dikkat çekmiş durumda. Los Angeles'taki lansmanda sergilenen Roadster ve NSX'in -her ne kadar Tesla'da birkaç fazladan parmaklık olsa da- benzer tekerleklere sahip olduğunu görüyoruz. Ön tekerlek bombesinin hemen arkasında, kapılar boyunca uzanan gövde çizgileri de birbirini andırıyor. İki otomobilin arka yan camlarının da benzerlikler taşıdığı söylenebilir.

Yukarıdan bakıldığında da durum değişmiyor. Hem Roadster hem de NSX'in, ön tampona doğru gittikçe sivrileşen hatlarla donatılmış kaputlara sahip olduğunu görüyoruz. Aslına bakılırsa iki otomobil arasında benzerlikler var, yok değil ancak bunun o kadar da büyütülecek derece olmadığı ortada.

Özellikle son yıllarda çakma otomobil konusunda çıtayı oldukça yükselten Çinli modelleri düşündüğümüzde bu iddiayla Tesla'ya haksızlık yapıldığını bile söyleyebiliriz. Peki siz Tesla Roadster'ın Honda NSX'den kopyalandığını mı yoksa benzersiz orijinal bir tasarıma mı sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

http://www.carscoops.com/2017/11/car-design-student-thinks-tesla-copied.html