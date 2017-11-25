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Tesla Roadster'ın tasarımı Honda NSX'in kopyası mı?

Geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni nesil Tesla Roadster'ın tasarım olarak Honda NSX'in kopyası olduğu iddia edildi. Birbirini oldukça andıran iki spor otomobilin benzer yanları haberimizde...
1 yıl
4,4b
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37
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomobil meraklıları sürekli olarak yeni araçların tasarımlarının, mevcut araçlardan kopyalandığını iddia ederler. Bu durum sanki son dönemde daha da artmış gibi görünüyor. Örneğin internette birçok kişi yeni Aston Martin Vantage modelinin ön tarafını Mazda MX-5 Miata'ya benzetmiş bile.
Ayrıca Bkz. "Audi bu yıl da Real Madrid'li futbolculara ücretsiz lüks otomobil verdi"
Geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni nesil Tesla Roadster, Eriquin G. adlı bir otomobil tasarım öğrencisi tarafından Honda NSX modeline benzetildi. Hatta Eriquin baş döndürücü performansa sahip süper otomobilin tasarım olarak Honda NSX'in taklidi olduğunu söylüyor.

İki otomobil arasında benzerlikler var

Genç tasarımcı iki otomobil arasındaki benzerliklere dikkat çekmiş durumda. Los Angeles'taki lansmanda sergilenen Roadster ve NSX'in -her ne kadar Tesla'da birkaç fazladan parmaklık olsa da- benzer tekerleklere sahip olduğunu görüyoruz. Ön tekerlek bombesinin hemen arkasında, kapılar boyunca uzanan gövde çizgileri de birbirini andırıyor. İki otomobilin arka yan camlarının da benzerlikler taşıdığı söylenebilir.
Yukarıdan bakıldığında da durum değişmiyor. Hem Roadster hem de NSX'in, ön tampona doğru gittikçe sivrileşen hatlarla donatılmış kaputlara sahip olduğunu görüyoruz. Aslına bakılırsa iki otomobil arasında benzerlikler var, yok değil ancak bunun o kadar da büyütülecek derece olmadığı ortada.
Özellikle son yıllarda çakma otomobil konusunda çıtayı oldukça yükselten Çinli modelleri düşündüğümüzde bu iddiayla Tesla'ya haksızlık yapıldığını bile söyleyebiliriz. Peki siz Tesla Roadster'ın Honda NSX'den kopyalandığını mı yoksa benzersiz orijinal bir tasarıma mı sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

http://www.carscoops.com/2017/11/car-design-student-thinks-tesla-copied.html Yorum Yaz
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Guest-F5DFA3868 1 yıl en beğenilen
aerodinamikten dolayı ufak benzerlikler var.
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Psydia 1 yıl
Bu benzetme biraz f1 araçlarının birbirine benzemesini farketmek gibi olmuş, illa ki benzeyecek bir yerde. Samsung ile apple'ın dikdörtgen tartışmasına dönmez bu da umarım
Bu benzetme biraz f1 araçlarının birbirine benzemesini farketmek gibi olmuş, illa ki benzeyecek bir yerde. Samsung ile apple'ın dikdörtgen tartışmasına dönmez b...
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obsesoz 1 yıl
Araba dır neticede andırabilir. Önemli olan teknolojisi bir adım önde mi değil mi?
Keşke Honda da şu son kasa civic'i de bişeye benzetseydi.
2 Yanıt Yanıtla +23
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orcnd 1 yıl
hiç alakası yok bence. benziyor denilen kısımlar aerodinamik olması için gerekli kısımlar.
tasarımcının imzası olan far grupları, kaput çizgileri, cam tasarımı, jant tasarımı gibi kısımların hiç alakası yok.
hondanın tasarımı 2 sınıf falan üstte tesladan. hatta tesla radyatör ızgarasına ihtiyacı olmamasına rağmen sıradan bir araç gibi görünüyor.
teslanın çok daha iyisini yapmasını beklerdim. özellikle ön kısım için.
eski kasası zaten direkt lotusdan alınma platforma yapılmıştı. buda benzer şekilde yapılmış sanırım.
tasarım açısından teslaya çok da yüklenmemek lazım zira tesla elektrikli araç altyapısı üzerine çalışan bir firma.
otomobil tasarımı konusuna biraz yeniler.
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haberelectro 1 yıl
Şu arabanın tasarımına güzel diyenlerin otomobillerle olan etkileşimlerini merak ediyorum. Hayatlarında hiç spor otomobil görmediler herhalde.
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haberelectro 1 yıl
NSX e hakaret, opel tigraya benziyor.
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Jackal78 1 yıl
Eski kasası da lotus elise'in kopyasıydı.
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drjacob 1 yıl
hepsi bir birine benzemiyor mu zaten
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OnurKayra 1 yıl
kesinlikle NSXe benzetmisler. benzer jantlar, on çamurluktan kapılara kadar uzanan bölümde benzer bir gövde çizgisi, arka yan camlar, kaputun üzerinden başlayarak ön tampona doğru uzanan çizgiler, arka çeyrek paneller, rengi vb. ile cok benziyor. roadstar 2020de piyasaya sunulacak oysa nsx in ilk uretimi 1990yılında yapıldı. roadstar elektrikli olacak oysa nsx elektrikli ve benzinli. senelerdir piyasada ve sorunsuz bi arac. roadstarda neler yasanacağını ise henüz bilmiyoruz.
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Umutcan 1 yıl
Hafiften andırıyor, kopya denecek bir benzerlik yok ortada. Aerodinamik tasarımlar eninde sonunda mühendisleri benzer tasarımlar yapmaya itiyor.
Sonuçta hesaplamalar sonucu ortaya çıkan ideal tasarımlar bir ortak noktada buluşuyor. Tasarımlardaki detaylar tamamen farklı.
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DH Misafiri 1 yıl
Benim Benzettiğim sadece jantlar o.O
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sniper23 1 yıl
Her Honda ile ilgili bir şey de Civic'e saydırmadan olmuyor sanırım
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Krone 1 yıl
NSX'de R8 kopyası. Araçlar aerodinamik olarak geliştikçe birbirlerine benzeyecekler zaten. Ben Roadster 2'yi oldukça hoş buluyorum.
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MetinOztok 1 yıl Krone
hocam bi aracı begenmen zevk meselesi kimse bir sey diyemez ama NSXi R8 in kopyası yapman olmamıs. R8 ilk 2006da gorucuye cıktı ama NSXin ilk nesli 1990da üretildi. gecen 16 senede nsxi taklit eden cok oldu maalesef...
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