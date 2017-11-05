Tesla, Semi elektrikli tırı için yeni bir davetiye görseli yayınladı

Tesla, 16 Kasım'da Hawthorne'da düzenleyeceği Tesla Semi lansmanı için davetiyeleri göndermeye başladı, davetiyelerle yeni bir teaser görsel yayınladı.

Normalde geçtiğimiz aya planlanan etkinlik, şirket CEO'su Elon Musk tarafından Model 3 üretimindeki yaşanan sıkıntılar ve iki ay kadar önce kasırgalardan etkilenen Puerto Rico'ya yardım amaçlı üretilen bataryaların üretimine odaklanmak için 16 Kasım'a ertelenmişti.

Tesla, 16 Kasım'da düzenleyeceği lansmanın davetiyelerini göndermeye başladı. Firmanın özel referanslı kişilere ilettiği davetiyerlerde Tesla'nın tırının yeni bir teaser görseli de yer alıyor. İlk olarak geçtiğimiz ay görüntülenen Tesla'nın prototip tırının sonrasında ise test edilirken bir videosu ortaya çıkmıştı.

Musk'ın ifadelerine göre medyada yer alan iddialardan çok daha iyi detaylara sahip olacağı belirtilen araç torku ve yol tutuşuyla dikkat çekecek. 16 Kasım'da lansmanı yapılacak olan elektrikli tır prototipinin 2 yıl içerisinde hacimli üretime geçmesi planlanıyor.