Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Semi elektrikli tırı için yeni bir davetiye görseli yayınladı

Tesla'nın merakla beklenen tırının 16 Kasım'da düzenlenecek lansmanının davetiyeleri özel referanslı kişilere iletilmeye başlandı. Davetiyelerde aracın bir başka teaser görseli yer alıyor.
1 yıl
3,6b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla, 16 Kasım'da Hawthorne'da düzenleyeceği Tesla Semi lansmanı için davetiyeleri göndermeye başladı, davetiyelerle yeni bir teaser görsel yayınladı.
Normalde geçtiğimiz aya planlanan etkinlik, şirket CEO'su Elon Musk tarafından Model 3 üretimindeki yaşanan sıkıntılar ve iki ay kadar önce kasırgalardan etkilenen Puerto Rico'ya yardım amaçlı üretilen bataryaların üretimine odaklanmak için 16 Kasım'a ertelenmişti.
Tesla, 16 Kasım'da düzenleyeceği lansmanın davetiyelerini göndermeye başladı. Firmanın özel referanslı kişilere ilettiği davetiyerlerde Tesla'nın tırının yeni bir teaser görseli de yer alıyor. İlk olarak geçtiğimiz ay görüntülenen Tesla'nın prototip tırının sonrasında ise test edilirken bir videosu ortaya çıkmıştı.
Musk'ın ifadelerine göre medyada yer alan iddialardan çok daha iyi detaylara sahip olacağı belirtilen araç torku ve yol tutuşuyla dikkat çekecek. 16 Kasım'da lansmanı yapılacak olan elektrikli tır prototipinin 2 yıl içerisinde hacimli üretime geçmesi planlanıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sirchade 1 yıl en beğenilen zaomss
zaomss

neden "semi elektrik" inglizcesi "semi electric" olmalı türkçesi de yarı elektrikli demek oluyor. çeviriyi düzgün yapmak zor değil böyle

Başlıkta "semi elektrikli tırı" derken yarı elektrikliyi kastetmiyor. Tırın modeli "Tesla Semi".

Bir de içeriği okuyup öyle yorum yapsanız.
zaomssneden "semi elektrik" inglizcesi "semi electric" olmalı türkçesi de yarı elektrikli demek oluyor. çeviriyi düzgün yapmak zor değil...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 1 yıl
hele bi model 3'ü banttan indirecek batarya bul da yiğidim, tır işine sonra da girersin yavaş gir hele saçın başın dağılmasın.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 1 yıl
neden "semi elektrik" inglizcesi "semi electric" olmalı türkçesi de yarı elektrikli demek oluyor. çeviriyi düzgün yapmak zor değil böyle
3 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haberelectro 1 yıl
Elon musk bu ara bonzai felan alıyo sanırım. Daha elindeki işleri bitiremeden kamyon işine felan göz dikiyor ulan koca koca markalar arabaya elektrik koymak için bin türlü hesap kitap yapıyor sen kıç kadar halinle milletten yarım milyon sipariş aldın 2018 ilk çeyrek için 5 bin üretim hedefi koydun şimdi de bu kamyon saçmalığı batacaksın batacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 1 yıl
Kurumlar ne diyor ?? ondan haber ver :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Simplify 1 yıl
0 emisyon hmm tadından yenmez ha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Gato Negro 1 yıl
Amma uzatılmış yahu..
"semi" kelimesi amerikan ingilizcesinde "tır" anlamına gelir.
Başlık yanıltıcı, tesla elektrikli tırı için yeni bir davetiye görseli yayınladı olmalıydı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl El Gato Negro
El Gato Negro

Amma uzatılmış yahu..
"semi" kelimesi amerikan ingilizcesinde "tır" anlamına gelir.
Başlık yanıltıcı, tesla elektrikli tırı için yeni bir davetiye görseli yayınladı olmalıydı.

Yok öyle bir şey.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LanciaDeltacı 1 yıl
Bizim hafriyatcilarin eline düşmesin bu.Sol şeridi tamamen kapatırlar
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 1 yıl
neden "semi elektrik" inglizcesi "semi electric" olmalı türkçesi de yarı elektrikli demek oluyor. çeviriyi düzgün yapmak zor değil böyle
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirchade 1 yıl zaomss
zaomss

neden "semi elektrik" inglizcesi "semi electric" olmalı türkçesi de yarı elektrikli demek oluyor. çeviriyi düzgün yapmak zor değil böyle

Başlıkta "semi elektrikli tırı" derken yarı elektrikliyi kastetmiyor. Tırın modeli "Tesla Semi".

Bir de içeriği okuyup öyle yorum yapsanız.
4 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ulfast 1 yıl zaomss
zaomss
neden "semi elektrik" inglizcesi "semi electric" olmalı türkçesi de yarı elektrikli demek oluyor. çeviriyi düzgün yapmak zor değil böyle

Ooo bilmiş ergen gelmiş
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 1 yıl
hele bi model 3'ü banttan indirecek batarya bul da yiğidim, tır işine sonra da girersin yavaş gir hele saçın başın dağılmasın.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl murettep
Buna bende katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3583 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, semi ve
7 etiket daha tesla semi elektrikli tır elon musk Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Karekod uygulaması, karşılıksız çeki bitiriyor 1 yıl Call Of Duty: WWII satışları Infinite Warfare'ı solladı 1 yıl Rusya; Twitter ve Facebook'a 1 milyar doların üstünde finansman sağlamış 1 yıl Sony'den Android güncellemelerinin geç geldiğini söyleyenlere infografikli cevap 1 yıl Battle For Azeroth WoW genişleme paketi duyuruldu 1 yıl Microsoft, 31 Aralık'ta ücretsiz Windows 10 yükseltme teklifini sonlandıracak 1 yıl Björk'ün yeni albümü sadece kripto para ile satılacak 1 yıl İngiliz milyarder Richard Branson'un yeni şirketi, SpaceX'e rakip olacak 1 yıl Göz altındaki 19 milyar dolar serveti olan Suudi prens Apple’ın %5’ine sahip 1 yıl Samsung’dan iPhone'un 10 yıllık geçmişine gönderme! 1 yıl Entegre AMD EPYC serisi detaylanıyor 1 yıl Facebook Bonfire video sohbet uygulaması kullanıma sunuldu 1 yıl Razer Naga Trinity oyuncu faresi duyuruldu 1 yıl Bitcoin için en önemli çatallanma yaklaşıyor 1 yıl TAI yerli savaş uçağı için mühendis arıyor 1 yıl Mobilite: General Mobile'ın geciken güncellemeleri, HTC U11+ ve dahası... 1 yıl Overwatch'un yeni karakteri Moira tanıtıldı 1 yıl PlayStation Kupaları ile PSN kredisi kazanmak artık mümkün 1 yıl Thor: Ragnarok gişedeki yolculuğuna hızlı başladı 1 yıl NRA ödüllü Türk yapımı tüfeğin üretim aşamalarını görüntüledik, atış yaptık 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla, Semi elektrikli tırı için yeni bir davetiye görseli yayınladı Sonraki Lamborghini pazartesi günü MIT'de yeni bir konsept tanıtacak 1 yıl Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi 1 yıl YouTube uygulamasındaki HDR videolar artık maksimum 1080p'de oynatılabiliyor 1 yıl Akıllı şehirlerin geleceği en büyük teknoloji fuarında şekillendirilecek 1 yıl Çin'in kanatlı uzay aracı yatay olarak kalkış yapacak 1 yıl Facebook yaklaşık 270 milyon sahte hesap barındırıyor 1 yıl Facebook'a anket oluşturma özelliği geldi 1 yıl Google’a telefon karşılaştırma özelliği eklendi 1 yıl Blockchain teknolojisi delillerin toplanması ve doğrulanması için kullanılabilir 1 yıl Sony: Yazılım satışları konsol döngüsünün risklerini ortadan kaldırıyor 1 yıl ABD'den iklim raporu: İklim değişikliğinin asıl sebebi insanlar 1 yıl Asus ROG Chimera satışa çıkıyor 1 yıl Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası AkınRobotics açıldı 1 yıl StarCraft II'nin hikaye modu 14 Kasım'dan itibaren ücretsiz! 1 yıl Dünyanın en değerli petrol şirketinden alternatif enerjilere 1 milyar dolarlık yatırım 1 yıl Apple uyardı: iPhone X'da "ekran yanması" sorunu yaşanabilir 1 yıl Zorlu Holding, telefon ve nikel üretim fabrikalarının açılışını yaptı 1 yıl Amazon'un patronu Jeff Bezos, 1.1 milyar dolarlık hisse sattı 1 yıl Güney Kore’de 1 milyondan fazla Galaxy Note 8 satıldı 1 yıl Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim