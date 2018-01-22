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Tesla Semi ilk kez halka açık yollarda görüntülendi

Tesla'ın geçtiğimiz yılın sonlarında tanıttığı elektrikli tırı gerçek yollarda test edilmeye başlandı. İşte Tesla Semi'nin UPS deposu yakınlarında çekilen görüntüleri.
1 yıl
5,2b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla nakliye sektörüne 2019 ylında üretime geçmesi planlanan tam elektrikli tırıyla damga vurmak istiyor. Prototip aşamasındaki aracı en son geçtiğimiz yılın sonlarında gerçekleştirilen lansman etkinliğinde görmüştük ancak yayınlanan yeni bir video Tesla Semi'yi ilk kez dışarıda test edilirken görmemizi sağladı.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model 3'ün çift motor tasarımı sızdırıldı"
YouTube'da yayınlanan kısa video ABD'deki bir UPS deposunun yakınlarında çekilmiş. Aniden kadraja Tesla Semi giriyor ve oldukça süratli bir şekilde geçip gittiğini görüyoruz. Elektrikli tır sadece 5 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca aynı hıza 36.2 ton yükle 20 saniye gibi bir sürede çıkabildiğini belirtelim.

Tesla Semi siparişleri yağmur gibi

Tesla Semi şu an yoğun bir ilgi var. Elektrikli tırın 480 km menzil sunan versiyonu 150.000 dolar, 800 km yol yapabilen modeli ise 180.000 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyor. Dünyanın en büyük lojistik ve kargo şirketlerinden biri olan UPS daha önce 125 adet Tesla Semi siparişi verdiğini duyurmuştu.
UPS tarafından verilen Tesla Semi siparişi şimdiye kadar verilen tüm siparişleri sollarken hemen arkasında Tesla'dan 100 elektrikli tır talebinde bulunan PepsiCo yer alıyor. Öte yandan Alman lojistik şirketi DHL de 10 Semi siparişi vermiş durumda. JB Hunt ve perakende devi Walmart'ın da filolarına Tesla'nın elektrikli tırını dahil edeceğini belirtelim.

https://www.youtube.com/watch?v=kCH9GU-SAY0 Yorum Yaz
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LanciaDeltacı 1 yıl en beğenilen
Düşünsene kırmızı ışıkta yanına tır geliyor, yeşil yanınca uzayıp gidiyor
.
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Ac1DBuRN 1 yıl dobrasam
dobrasam

Benim en çok merak ettiğim kullanacağı şanzıman sistemi olacak zira elektrikli araçlar en çok bu tür ticari araçlar ile yaygınlaşır, şanzıman hem enerji verimliliği açısından hem kullanım ömrü dayanıklılık açısından çok önemli.

Hangi şanzıman?
dobrasamBenim en çok merak ettiğim kullanacağı şanzıman sistemi olacak zira elektrikli araçlar en çok bu tür ticari araçlar ile yaygınla...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Ac1DBuRN 1 yıl dobrasam
Ne güzel hatırladın. Tesla ilk çıkardığı araçlarında şanzımanı kullandı ve eletrik motorunun torkuyla kırıldığını görünce şanzımanı kullanmaktan vazgeçtiğinide okuyup, izleyip öğrenebilirsin. Elektrikli araçların şanzımana ihtiyacı yoktur. İleri geri gitmek için bobinleri ters yönde döndürmesi yeterlidir. Biraz araştırmak lazım. (pardon "biras")
Ne güzel hatırladın. Tesla ilk çıkardığı araçlarında şanzımanı kullandı ve eletrik motorunun torkuyla kırıldığını görünce şanzımanı kullanmaktan vazgeçtiğinide...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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drjacob 1 yıl
ben Tesla'dan SUV bekliyorum
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kkvan 1 yıl
Türkiye’ye 0-100 ü 5 sn olan bir kamyon , TIR vs gelmemeli. Gelirse çıkmam ben dışarı .
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esmerbuyucu 1 yıl
Nesi çirkin ki bu tırın? İlla önü düz ve yanarlı dönerli ışıkları mı olması lazım, şunun gibi...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Manchester United 1 yıl
İyide neden tasarımları değişik şekilde oluyor anlamadım.
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dobrasam 1 yıl
Benim en çok merak ettiğim kullanacağı şanzıman sistemi olacak zira elektrikli araçlar en çok bu tür ticari araçlar ile yaygınlaşır, şanzıman hem enerji verimliliği açısından hem kullanım ömrü dayanıklılık açısından çok önemli.
1 Yanıt Yanıtla
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Ac1DBuRN 1 yıl dobrasam
dobrasam

Benim en çok merak ettiğim kullanacağı şanzıman sistemi olacak zira elektrikli araçlar en çok bu tür ticari araçlar ile yaygınlaşır, şanzıman hem enerji verimliliği açısından hem kullanım ömrü dayanıklılık açısından çok önemli.

Hangi şanzıman?
1 Yanıt Yanıtla +10
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Last Peony 1 yıl
Bu tır biraz balon.youtubeda acıklayan video vardi bir tirdan beklenen onemli şeyleri karsilayamiyor cok guclu rakipleri var fiyatıda pahali
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zeytinkoy 1 yıl
Çirkin olsa nolcak. Tırda tasarıma kim bakar ?
Yalnız harbiden çok çirkin
.
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DH Misafiri 1 yıl
ne guzeldir dimi insanlik rahat etsin diye cigir acan icatlar bulmak cevre dostu cihazlar sunmak bizdede dedikodu yalan dolan insanliga dusman milyonlarca insan
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xweser 1 yıl
bu araç neden bu kadar çirkin?
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kımyasal 1 yıl
İlk ve güzel bir ürün ortaya koyduğunda voleyi vuruyorsun,tesla'da bunun örneği.Belki mercedes yada diğer markalar daha iyisini yapacak ama ilk yapan daha çok kazanır.
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