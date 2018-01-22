Tesla Semi ilk kez halka açık yollarda görüntülendi

Tesla nakliye sektörüne 2019 ylında üretime geçmesi planlanan tam elektrikli tırıyla damga vurmak istiyor. Prototip aşamasındaki aracı en son geçtiğimiz yılın sonlarında gerçekleştirilen lansman etkinliğinde görmüştük ancak yayınlanan yeni bir video Tesla Semi'yi ilk kez dışarıda test edilirken görmemizi sağladı.

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YouTube'da yayınlanan kısa video ABD'deki bir UPS deposunun yakınlarında çekilmiş. Aniden kadraja Tesla Semi giriyor ve oldukça süratli bir şekilde geçip gittiğini görüyoruz. Elektrikli tır sadece 5 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca aynı hıza 36.2 ton yükle 20 saniye gibi bir sürede çıkabildiğini belirtelim.

Tesla Semi siparişleri yağmur gibi

Tesla Semi şu an yoğun bir ilgi var. Elektrikli tırın 480 km menzil sunan versiyonu 150.000 dolar, 800 km yol yapabilen modeli ise 180.000 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyor. Dünyanın en büyük lojistik ve kargo şirketlerinden biri olan UPS daha önce 125 adet Tesla Semi siparişi verdiğini duyurmuştu.

UPS tarafından verilen Tesla Semi siparişi şimdiye kadar verilen tüm siparişleri sollarken hemen arkasında Tesla'dan 100 elektrikli tır talebinde bulunan PepsiCo yer alıyor. Öte yandan Alman lojistik şirketi DHL de 10 Semi siparişi vermiş durumda. JB Hunt ve perakende devi Walmart'ın da filolarına Tesla'nın elektrikli tırını dahil edeceğini belirtelim.

https://www.youtube.com/watch?v=kCH9GU-SAY0