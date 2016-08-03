Tesla, Solar City firmasını bünyesine katıyor

Elektrikli araçları ile tanıdığımız ve yeşil enerjiye yaptığı önemli yatırımlarla bilinen Tesla, kardeş firma olarak adlandırılan Solar City’yi bünyesine katmaya hazırlanıyor. Her iki firma da, satışa evet dedi.
Hikaye
Tesla, bilindiği üzere elektrikli araçlarının yanı sıra Powerwall bataryalarını ve bu bataryaların hayat verdiği enerji depolama sistemleri üretiyor. SolarCity ise güneş panelleri üretiyor ve bunların kurulumunu yapıyor. Birleşme sonrasında, temiz enerji alanında en büyük firmalardan birisinin ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Tesla, bundan böyle güneş panelleri, elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve Powerwall bataryalarının üretimini yapacak.
Satın alım, aslında Elon Musk’un bir süre önce duyurduğu Master Plan içerisinde yer alıyordu. Musk, bu açıdan SolarCity'nin satın alınmasını bir süredir Tesla hissedarları ile görüşüyordu.
Elon Musk, bu bağlamda yeni bir güneş enerjisi depolama çözümü sunacağını açıkladı. Musk, yeni çözümü için ABD’de her yıl 5 milyon bina hedefi koyduğunu sözlerine ekledi. Bu yeni çözüm ile ilgili yakın dönemde resmi bir duyuru yapılacak.
Elon Musk, SolarCity için 2.6 milyar doları gözden çıkardı. Her iki firma da satışı kabul etmesine rağmen, rekabet kuralları gereği yeni bir alıcının çıkması ihtimaline karşı 2 Eylül tarihine kadar beklenmesi gerekiyor. Sonrasında, yetkili kurumların onay sürecine geçilecek. SolarCity, Musk’un yeğenleri tarafından kurulmuştu ve kendisi de büyük ortağıydı. Bu bakımdan, para yabancıya gitmedi diyebiliriz.
İçinde bulunduğumuz süreç, Tesla açısından oldukça kritik. Ön siparişleri bir milyona yaklaşan yeni Model 3 üretiminin aksamaması için Musk’un büyük miktarda mali desteğe ihtiyacı var. Ayrıca bataryaların üretileceği Gigafactory tesisi de kısa süre önce hizmete girdi. Yine, Tesla'nın da karlılığa geçmeye çalıştığı bir dönem. Bu dönemde, Musk’un satın alım hamlesi yapması cesurca bir hareket olarak nitelendiriliyor. Satın alım kararı sonrasında Tesla hisseleri bir miktar düşse de, sonrasında yüzde 7 civarında değer kazandı.
https://www.engadget.com/2016/08/01/tesla-solar-city-agree-to-merger/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayakta alkisliyorum.
Keske böyle girisimciler ülkemizdede mevcut olsa