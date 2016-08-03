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Tesla, Solar City firmasını bünyesine katıyor

Elektrikli araçları ile tanıdığımız ve yeşil enerjiye yaptığı önemli yatırımlarla bilinen Tesla, kardeş firma olarak adlandırılan Solar City’yi bünyesine katmaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektrikli araçları ile tanıdığımız ve yeşil enerjiye yaptığı önemli yatırımlarla bilinen Tesla, kardeş firma olarak adlandırılan Solar City’yi bünyesine katmaya hazırlanıyor. Her iki firma da, satışa evet dedi.

Hikaye

Tesla, bilindiği üzere elektrikli araçlarının yanı sıra Powerwall bataryalarını ve bu bataryaların hayat verdiği enerji depolama sistemleri üretiyor. SolarCity ise güneş panelleri üretiyor ve bunların kurulumunu yapıyor. Birleşme sonrasında, temiz enerji alanında en büyük firmalardan birisinin ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Tesla, bundan böyle güneş panelleri, elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve Powerwall bataryalarının üretimini yapacak.

Satın alım, aslında Elon Musk’un bir süre önce duyurduğu Master Plan içerisinde yer alıyordu. Musk, bu açıdan SolarCity'nin satın alınmasını bir süredir Tesla hissedarları ile görüşüyordu.

SolarCity ile birlikte, Tesla artık uçtan uca temiz enerji çözümleri sunabilecek. Örneğin, Powerwall enerji depolama sistemini kurarken, güneş panellerini de paket içerisine dahil edecek. Daha önce, güneş panellerini ya kendisi tedarik ediyor ya da seçimi müşterisine bırakıyordu. Veya Tesla araçları için, güneş enerjisinden elektrik üreten şarj istasyonları kurmak daha kolaylaşacak.
Satın alma sürecinin arka planında ise, Elon Musk'un SolarCity firmasını ayağa kaldırması yatıyor. SolarCity, daha fazla fotovoltaik panel satmasına karşın, bina sayısı azalıyor. Yani bir nevi müşterilerin sayısı azalıyor diyebiliriz. Sektör genelinde, SolarCity halen karlılık sürecine geçemedi. Musk, panel kurulumlarını da kendi çözümlerinin arasına katarak, satışları artırmak niyetinde. 
Ayrıca Bkz. "Efsane isim Nokia’ya geri dönüyor"

Elon Musk, bu bağlamda yeni bir güneş enerjisi depolama çözümü sunacağını açıkladı. Musk, yeni çözümü için ABD’de her yıl 5 milyon bina hedefi koyduğunu sözlerine ekledi. Bu yeni çözüm ile ilgili yakın dönemde resmi bir duyuru yapılacak.

Elon Musk, SolarCity için 2.6 milyar doları gözden çıkardı. Her iki firma da satışı kabul etmesine rağmen, rekabet kuralları gereği yeni bir alıcının çıkması ihtimaline karşı 2 Eylül tarihine kadar beklenmesi gerekiyor. Sonrasında, yetkili kurumların onay sürecine geçilecek. SolarCity, Musk’un yeğenleri tarafından kurulmuştu ve kendisi de büyük ortağıydı. Bu bakımdan, para yabancıya gitmedi diyebiliriz.

İçinde bulunduğumuz süreç, Tesla açısından oldukça kritik. Ön siparişleri bir milyona yaklaşan yeni Model 3 üretiminin aksamaması için Musk’un büyük miktarda mali desteğe ihtiyacı var. Ayrıca bataryaların üretileceği Gigafactory tesisi de kısa süre önce hizmete girdi. Yine, Tesla'nın da karlılığa geçmeye çalıştığı bir dönem. Bu dönemde, Musk’un satın alım hamlesi yapması cesurca bir hareket olarak nitelendiriliyor. Satın alım kararı sonrasında Tesla hisseleri bir miktar düşse de, sonrasında yüzde 7 civarında değer kazandı. 

 

https://www.engadget.com/2016/08/01/tesla-solar-city-agree-to-merger/ Yorum Yaz
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xDarkAngelx 3 yıl en beğenilen
Gözü cok kara ve korkusuz, planlarini planladigi gibi yapiyor ve önüne cikan zorluklardan dolayi hedefinden uzaklasmiyor.

Ayakta alkisliyorum.


Keske böyle girisimciler ülkemizdede mevcut olsa

Gözü cok kara ve korkusuz, planlarini planladigi gibi yapiyor ve önüne cikan zorluklardan dolayi hedefinden uzaklasmiyor.Ayakta alkisliyorum....
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Krone 3 yıl
Çok zeki bir adam. Tesla büyümeye devam ediyor.
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St Batuhan 3 yıl
Kesinlikle gözü kara. "Elon Musk, SolarCity için 2.6 milyar doları gözden çıkardı." Bu kısmı okuduğumda tam aklımdan geçen bunların maddi yatırıma ihtiyacı yok muydu model 3 kısmında diye düşünüyordum ki haberin ileriki kısmında belirtilmiş. Yine de geleceğini gördüğü şeye yönelmeyi ihmal etmemesi, zora soksa da ileride fayda sunabilecek bir şey. Bir de öncesinde karlılık yok diye belirtildiği için de insanı korkutuyor değer.
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xDarkAngelx 3 yıl en beğenilen
Gözü cok kara ve korkusuz, planlarini planladigi gibi yapiyor ve önüne cikan zorluklardan dolayi hedefinden uzaklasmiyor.

Ayakta alkisliyorum.


Keske böyle girisimciler ülkemizdede mevcut olsa

1 Yanıt Yanıtla +7
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kartanx 3 yıl xDarkAngelx
xDarkAngelx
Gözü cok kara ve korkusuz, planlarini planladigi gibi yapiyor ve önüne cikan zorluklardan dolayi hedefinden uzaklasmiyor.

Ayakta alkisliyorum.


Keske böyle girisimciler ülkemizdede mevcut olsa



Böyle bir girişimcimiz olsa da bu kadar parası olan bir girişimcimiz olamaz.
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