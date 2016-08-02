Efsane isim Nokia’ya geri dönüyor

Nokia’nın 808 PureView ve Lumia 1020 modellerindeki ses getiren kamera teknolojilerinin arkasındaki isim olan ve uzun süredir Microsoft bünyesinde hizmet vermekte olan yönetici Juha Alakarhu, Nokia Technologies bünyesine katıldığını duyurdu.

Nokia’nın büyük ses getiren 41MP çözünürlüğündeki kamera teknolojilerinde imzası olan Alakarhu, satın alma sonrasında Lumia kamera bölümü şefi olarak görev yapmaya başlamıştı. Bu dönemde Lumia 950 ve Lumia 950 XL modellerinin kamera sensörlerinde de, Alakarhu’nun imzası bulunuyordu.

İki yıllık bir maceranın ardından Alakarhu, pazara büyük bir geri dönüş yapmaya hazırlanan Nokia Technologies’e transfer oldu. Elbette yaşanan bu gelişme, akıllı telefon pazarında da heyecana neden oldu zira, geçmişte Nokia telefonlarda gördüğümüz önemli kamera teknolojileri, yeni nesil Nokia telefonlarında hayat bulabilir.

Alakarhu’nun transferi ile birlikte, Nokia Technologies tarafında bir hareketliliğin olacağı kesin. Ayrıca, geçen hafta Microsoft’un işine son verdiği 3000 civarındaki personelin arasında Lumia kamera bölümünde çalışanlar olduğu ifade ediliyor. Yani Alakarhu, muhtemelen kalabalık bir ekip ile Nokia’ya geçiş yaptı.

Ayrıca Bkz.

"LG V20’nin özellikleri detaylanıyor"

Finlandiyalı Nokia ve HDM şirketlerinin, hali hazırda iki model ile yıl sonuna doğru akıllı telefon pazarına girmesi bekleniyor. 5.2 ve 5.5 inçlik ekranlara sahip olacak bu modellerin, Snapdragon 820 yonga seti ile amiral gemi seviyesinde rekabete gireceği ifade ediliyor. Ayrıca ilk kez grafen materyalini sensörlerde kullanarak, yüksek hız ve hasssasiyet elde edeceği de belirtiliyor.

Bu noktada Alakarhu’nun mevcut modellere ne derece katkı yapacağını söylemek zor. Muhtemelen, sensörün son aşamasında belirli rötuşları yaparak katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, gelecek yıl için planlanan Nokia modellerinde, Alakarhu’nun etkisini net bir şekilde göreceğiz. Android tarafında da PureView teknolojili 41MP çözünürlüğünde bir kamera görmek sürpriz olmayacaktır.