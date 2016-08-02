Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Efsane isim Nokia’ya geri dönüyor

Nokia’nın büyük ses getiren 41MP çözünürlüğündeki PureView kamera teknolojilerinde de imzası olan Juha Alakarhu, Nokia Technologies bünyesine katıldığını duyurdu.
2 yıl
11,9b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia’nın 808 PureView ve Lumia 1020 modellerindeki ses getiren kamera teknolojilerinin arkasındaki isim olan ve uzun süredir Microsoft bünyesinde hizmet vermekte olan yönetici Juha Alakarhu, Nokia Technologies bünyesine katıldığını duyurdu.

Nokia’nın büyük ses getiren 41MP çözünürlüğündeki kamera teknolojilerinde imzası olan Alakarhu, satın alma sonrasında Lumia kamera bölümü şefi olarak görev yapmaya başlamıştı. Bu dönemde Lumia 950 ve Lumia 950 XL modellerinin kamera sensörlerinde de, Alakarhu’nun imzası bulunuyordu.

İki yıllık bir maceranın ardından Alakarhu, pazara büyük bir geri dönüş yapmaya hazırlanan Nokia Technologies’e transfer oldu. Elbette yaşanan bu gelişme, akıllı telefon pazarında da heyecana neden oldu zira, geçmişte Nokia telefonlarda gördüğümüz önemli kamera teknolojileri, yeni nesil Nokia telefonlarında hayat bulabilir.

Alakarhu’nun transferi ile birlikte, Nokia Technologies tarafında bir hareketliliğin olacağı kesin. Ayrıca, geçen hafta Microsoft’un işine son verdiği 3000 civarındaki personelin arasında Lumia kamera bölümünde çalışanlar olduğu ifade ediliyor. Yani Alakarhu, muhtemelen kalabalık bir ekip ile Nokia’ya geçiş yaptı.

Ayrıca Bkz. "LG V20’nin özellikleri detaylanıyor"

Finlandiyalı Nokia ve HDM şirketlerinin, hali hazırda iki model ile yıl sonuna doğru akıllı telefon pazarına girmesi bekleniyor. 5.2 ve 5.5 inçlik ekranlara sahip olacak bu modellerin, Snapdragon 820 yonga seti ile amiral gemi seviyesinde rekabete gireceği ifade ediliyor. Ayrıca ilk kez grafen materyalini sensörlerde kullanarak, yüksek hız ve hasssasiyet elde edeceği de belirtiliyor.

Bu noktada Alakarhu’nun mevcut modellere ne derece katkı yapacağını söylemek zor. Muhtemelen, sensörün son aşamasında belirli rötuşları yaparak katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, gelecek yıl için planlanan Nokia modellerinde, Alakarhu’nun etkisini net bir şekilde göreceğiz. Android tarafında da PureView teknolojili 41MP çözünürlüğünde bir kamera görmek sürpriz olmayacaktır. 

 

http://mspoweruser.com/lumia-imaging-team-head-juha-alakarhu-joins-nokia-technologies/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cansev07 2 yıl en beğenilen
Güzel bir cihazla gelirlerse bence hâlâ geri dönme şansları var. İnsanların aklındaki nokianın marka algısı hâlâ duruyordur diye düşünüyorum.
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mentalform 2 yıl
Hatılıyorsunuz değil mi harika malzemesi ve yenilikçi özellikleri ile küstah bir fiyat politikası ile burnundan kıl aldırmayan nokiayı ? Samsung kurtarıcı bir kahraman gibiydi kopup geldi gerilerden ve zaman nokiayı yenik düşürdü de şimdi yine hasret ve sevgi ile bekliyoruz... Demek ki ortalığı boş bulan her marka büyüdümü tekelleşti mi fan man tanımıyor ! bir sürü birbirini yiyen saçma sapan marka fanlarına ithaf ediyorum bu yorumumu...
Hatılıyorsunuz değil mi harika malzemesi ve yenilikçi özellikleri ile küstah bir fiyat politikası ile burnundan kıl aldırmayan nokiayı ? Samsung kurtarıcı bir ...
Devamını Gör
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
hangi yazilimla gelirse gelsin, 3 veya 5 yil sonra kenarda atilmis olsada, perth cikmis pilini yeniledikten sonra alo diyebilsin, foto cekebilsin, en son icerigindeki kayitlara ulasilabilsin bu kadari guncelleme tuzagiyla cihazlari defo edenlerin tepelerine binmege yeter.
son yillarin pislikleri gibi 3,5 - 4 yilda bootloop olmasin (cihazın açılmaya çalışırken sürekli kapanıp logosundan öte açılmaması) yeter.
hangi yazilimla gelirse gelsin, 3 veya 5 yil sonra kenarda atilmis olsada, perth cikmis pilini yeniledikten sonra alo diyebilsin, foto cekebilsin, en son iceri...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
32 yaşındayım ilk aldığım modelli 8210 8800 arte modelını kullanıyorum çok memnunum şayet gelece damga vuracak bır model yaparsa Tabıkı fıyatı da uygun olmalı Blackberry gıbı ucuk fiyat olmamalı demek ıstedıgım en duşuk fiyatla satış yaparsa iOS nokıanın eskı durumuna duşecektır zira duşmesını kımse ıstemez ben nokıa hastasıyım bugün en ıyı cıhaz çıkarsın buz aıle olarak 14 cıhaz alma ımkanımız var yeterki iOS kadar adı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pelerinli 2 yıl
Nokia'nin Nexus yaptigini dusunun fiziksel tuslar ve cikarbilir batarya ile sd kartli. Iste o zaman geri donusleri muhtesem olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 2 yıl
bu sanal butonlarla pek iş yapamaz, meizu telefonların üzerine nokia yazacan varya ne satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 2 yıl
atı alan üsküdar'ı geçti. bu saatten sonra olmaz be Nokia
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
nokia 10 senedir küllerden doğacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 2 yıl
Basslığı okuyunca bir an Elop sandım.
Malum, efsane bir trojandı kendisi.
Umarım dönüşleri muhteşem olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 2 yıl
Teknolojiden az biraz anlayan herkes 808 ve 1020 nin kameralarının efsane olduğunu biliyor..

ben iyi cihazlar bekliyorum nokia dan ki ülkemizde çok sevilen bir firma iyi bir servis ağıyla başarılı olabilirler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ComingWind 2 yıl
Eğer malzeme kalitesi ile stabiliteyi birarada tutabilirse, yani hala gerçekten NOKIA ise bi atak yapabilir. Çünkü Lumia tam bir faciaydı evet stabilite vardı ama bi süre sonra donanımsal sıkıntılar çıkıyordu bunu aşıp başlangıç olarak iyi bir fiyat kalitesi piyasaya taze kan ve rekabet demektir bu da tüketiciye olumlu yansır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnverPasha 2 yıl
nokia şuan ki görselde ki gibi tasarım ile gelir birde android olursa kesinlikle alacağım!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
nokia androitle tekrar şaha kalka bilirmi görücez sonuçta bir evsane :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl
bu görseller paylaşıla paylaşıla bitmedi. bir yıl olmuştur sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grand_Alexander 2 yıl
nokia'nin işi bi bakıma kolay (sadece yazılıma odaklansa yeter) (; bi bakıma zor (artık fark oluşturacağı fazla alan kalmadı) nexüs programına aday olabilir ileriki dönemlerde...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11881 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia, nokia technologies ve
5 etiket daha juha alakarhu Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Bu şirket 2017'de Ay'a gidiyor; Hedef: 16 katrilyon dolar değerindeki Ay madenleri 2 yıl Google Navigasyon İnceleme 2 yıl Tesla, Solar City firmasını bünyesine katıyor 2 yıl Windows 10 yıldönümü güncellemesi başladı 2 yıl Trafik sorununu ortadan kaldıracak sıra dışı otobüs yollara çıktı 2 yıl Renault ZOE Fransa elektrikli araç pazarının %38'ine sahip 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 güç tasarruf modu, ekran çözünürlüğünü düşürüyor 2 yıl 15 milyon Telegram kullanıcısının bilgileri çalındı 2 yıl Bitcoin'e hırsızlık şoku: Zarar milyar dolara ulaştı 2 yıl Dikkat Toplantıda Kamil Koç Çıkabilir! 2 yıl Uber, yolları haritalamaya başlıyor 2 yıl Tübitak’ta 10 Milyar Dolar’lık teknoloji casusluğu! 2 yıl Vulkan Next geliyor 2 yıl Yeni nesil Samsung Edge telefonlarda LG izleri olacak 2 yıl Android dünyasının lideri Samsung Galaxy S7 Edge 2 yıl Avustralya'nın kıta hareketinden dolayı GPS koordinatlarını güncellemesi gerekiyor 2 yıl Suicide Squad hakkında ilk eleştiriler gelmeye başladı 2 yıl Instagram yeni "Hikayeler" özelliği ile resmen Snapchat'e rakip oldu 2 yıl Gear VR de yenilendi 2 yıl iOS için Apple TV Remote uygulaması yayınlandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Efsane isim Nokia’ya geri dönüyor Sonraki Yeni nesil Nexus telefonların arayüzü ortaya çıktı 2 yıl Microsoft Xbox One S ülkemizde 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 ile tanışın: İşte detaylar 2 yıl Japonya'da dünyanın ilk 8K televizyon yayını başlıyor 2 yıl Virgin Galactic uzay turizmi için operatör lisansını aldı 2 yıl Tesla minibüsüne dair ilk detaylar ortaya çıktı 2 yıl Akıllı telefon fiyatlarına zam! 2 yıl Oppo F1s, 16MP ön kamera ile geliyor 2 yıl Surface Book 2 için gelecek yıl başları işaret ediliyor 2 yıl LG V20’nin özellikleri detaylanıyor 2 yıl Alter: Prisma’ya iddialı bir rakip 2 yıl Olimpiyatlara bu uygulamalarla hazırlanın 2 yıl En ucuz amiral gemisi Lenovo ZUK Z2, olimpiyatlara gidiyor 2 yıl Aselsan’dan fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi: Midas 2 yıl Türkiye’de Fikri Mülkiyet Borsası kurulması için çalışmalar hız kazandı 2 yıl Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 Canlı Yayın Tekrarı 2 yıl İlk nesil Galaxy A5 cihazları için Marshmallow güncellemesi başladı 2 yıl Türkiye’deki dijital haritalar ne kadar güncel? 2 yıl iPhone 7 ile gelecek yeni Lightning kulaklık net şekilde görüntülendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim