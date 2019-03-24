Tesla’nın araç içi internet tarayıcısı Chromium tabanlı oluyor

“Chromium ile güncellenmek üzere.”
Şikayette bulunan kullanıcıya “Chromium ile güncellenmek üzere.” cevabını veren Elon Musk, Tesla araçlardaki dahili tarayıcının Chromium tabanlı olacağını müjdelemiş oldu. Daha öncesinde hazırlanan bir rapora göre şu anki tarayıcının neredeyse kullanılmaz durumda olması, Tesla sürücülerinin yüzde 70’inin tarayıcıya girmemesine sebep oluyor. Sadece yüzde 30 gibi oldukça küçük bir kitle düzenli olarak araçlarındaki internet tarayıcısını kullanıyor.
Geçtiğimiz yıllarda her ne kadar tarayıcı için güncellemeler yayınlansa da görünen o ki pek etkisi olmamış. Chromium tabanlı bir tarayıcı performans noktasında mutlaka önemli gelişmeler getirecektir.Ayrıca Bkz. "Elektrikli Vespa Türkiye’de satışa sunuldu"
Google’ın açık kaynak projesi olan Chromium kendisinden sıkça söz ettirmeye başladı. Örneğin geçtiğimiz aylarda Microsoft Edge tarayıcısının da Chromium tabanlı olacağını öğrenmiştik. Son olarak Tesla’nın bu geçişi ne zaman yapacağı hakkında bir bilgi olmasa da çok fazla beklemeyeceğimizi söyleyebiliriz.
https://electrek.co/2019/03/22/tesla-internet-browser-google-chromium-elon-musk/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Chromium'un açık kaynak bir proje olarak gelişmesi tabii ki güzel ama herkesin ona geçiyor olması benim biraz keyfimi bozmaya başladı açıkçası. Pazarda alternatif seçenekler gitgide azalıyor hani. Firefox'u da ben beğenmiyorum. Operacıyım, o da kendi motorunu bırakıp ona geçti.