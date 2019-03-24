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Tesla’nın araç içi internet tarayıcısı Chromium tabanlı oluyor

Twitter üzerinden Tesla’nın araç içi tarayıcısı hakkında şikayette bulunan bir kullanıcıya Elon Musk tarafından “Chromium ile güncellemek üzere.” cevabı geldi. Detaylar haberimizde.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Tesla’nın araç içi internet tarayıcısı Chromium tabanlı oluyor
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Tesla araçlardaki devasa ekranlar kullanıcılara birçok yeteneğin sunulmasını sağlıyor. Bunlardan biri de tarayıcı üzerinden internette dolaşabilmek. Ancak bu tarayıcının performansı uzun zamandır beğenilmiyor. Tarayıcı hakkında şikayetini Twitter üzerinden ileten bir kullanıcıya Elon Musk tarafından cevap geldi.

“Chromium ile güncellenmek üzere.”

Şikayette bulunan kullanıcıya “Chromium ile güncellenmek üzere.” cevabını veren Elon Musk, Tesla araçlardaki dahili tarayıcının Chromium tabanlı olacağını müjdelemiş oldu. Daha öncesinde hazırlanan bir rapora göre şu anki tarayıcının neredeyse kullanılmaz durumda olması, Tesla sürücülerinin yüzde 70’inin tarayıcıya girmemesine sebep oluyor. Sadece yüzde 30 gibi oldukça küçük bir kitle düzenli olarak araçlarındaki internet tarayıcısını kullanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda her ne kadar tarayıcı için güncellemeler yayınlansa da görünen o ki pek etkisi olmamış. Chromium tabanlı bir tarayıcı performans noktasında mutlaka önemli gelişmeler getirecektir.

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Google’ın açık kaynak projesi olan Chromium kendisinden sıkça söz ettirmeye başladı. Örneğin geçtiğimiz aylarda Microsoft Edge tarayıcısının da Chromium tabanlı olacağını öğrenmiştik. Son olarak Tesla’nın bu geçişi ne zaman yapacağı hakkında bir bilgi olmasa da çok fazla beklemeyeceğimizi söyleyebiliriz.


https://electrek.co/2019/03/22/tesla-internet-browser-google-chromium-elon-musk/ Yorum Yaz
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sis651 1 ay
Zamanında bir Internet ExploDer 6 vardı. Herkes sitesini buna göre yapardı. Sonuçta alternatif kalan diğer tarayıcılarda sayfalar saçmalardı doğal olarak.
Chromium'un açık kaynak bir proje olarak gelişmesi tabii ki güzel ama herkesin ona geçiyor olması benim biraz keyfimi bozmaya başladı açıkçası. Pazarda alternatif seçenekler gitgide azalıyor hani. Firefox'u da ben beğenmiyorum. Operacıyım, o da kendi motorunu bırakıp ona geçti.
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cleancoder 1 ay sis651
O zaman yapacak bir şey yok, Firefox kullanacağız. O da giderse asıl o zaman korkun. Ek olarak, şuan Firefox gayet hızlı ve Chrome'dan daha az kaynak tüketiyor.
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alemburda34 1 ay
Chromium tabanlı tarayıcılarda özellikle uygulamanın ilk açılış süresi çok hızlı.
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