Tesla batarya teknolojileri geliştiren Maxwell Technologies'i satın alıyor

Tesla için şüphesiz ki pil teknolojileri büyük bir önem taşıyor. Dolayısı ile şirketin her zaman için bu alanda gelişim kaydetmesi gerekli. Elektrikli otomobil devi bu amaçla batarya teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Maxwell Technologies'i satın alıyor. Tesla, San Diego merkezli şirket için 218 milyon dolar ödeyecek.

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Maxwell Technologies, teklifin hali hazırda yönetim kurulunca kabul gördüğünü ve satın alım sürecinin 2019'un ikinci çeyreğinde tamamlanmasını beklediklerini duyurdu. Tesla ise Maxwell'i neden seçtiğini ayrıntılı olarak açıklamadı. Sadece "Her zaman için mantıklı ve Tesla’nın dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonunu destekleyecek hamleler yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tesla'nın hedefi menzili artırmak

Tesla'nın Maxwell'i enerji depolama ve güç dağıtım teknolojisi için satın aldığı söyleniyor. Bu teknoloji Tesla'nın daha uzun süre dayanabilen piller üretmesine ve bu sayede otomobillerinin tek şarjla daha fazla yol kat etmesine olanak sağlayabilir.

Maxwell geçtiğimiz Ocak ayında, elektrikli araçlar için sürüş menzilini önemli ölçüde artıracak ve pil maliyetini düşürecek “kuru elektrot” teknolojisi geliştirdiğini ve patentini aldığını duyurdu.

https://www.reuters.com/article/us-maxwell-tech-m-a-tesla/tesla-to-buy-battery-tech-maker-maxwell-technologies-for-218-million-idUSKCN1PT1C9