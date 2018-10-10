Tesla dava açıldıktan bir gün sonra vergi borcunu ödedi

655 bin dolarlık vergi borcunu ödedi
Eyalet yönetiminin iddiasına göre Tesla, bu yılın ilk çeyreğinde çalışanlarına 68 milyon dolar, ikinci çeyreğinde ise 55 milyon dolar ücret ayırdı. Vergilendirmeye tabi tutulan bu miktarlarla ilgili olarak şirketin işssizlik fonuna 655 bin dolar ödeme yapması gerekiyordu. Buna karşılık şirket her iki çeyrek sonunda da fona gerekli ödemeyi yapmadı. Nevada eyaleti de ödemeyi almak için Tesla'ya dava açtı.
Dava açıldıktan bir gün sonra 655 bin dolarlık vergi borcunu ödeyen Tesla, bu durumun şirketin muhasebe birimindeki bir hatadan kaynaklandığını belirtti. Son 18 ayda eyalete 3.3 milyon dolarlık vergi ödemesi yaptığını belirterek vergi kaçırmak gibi bir niyeti olmadığını vurgulayan şirket; çalışan sayısının ve vergiye tabi tutulan ücretlerin yanlış hesaplanmasının böyle bir anlaşmazlığa neden olduğunu bildirdi. 2016 yılında SolarCity isimli şirketi satın alan Tesla, bu şirketin Nevada'daki üretimi ve çalışan sayısıyla ilgili olarak hesaplama hatası yapıldığını belirtiyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-09/tesla-sued-by-nevada-over-unpaid-taxes-for-workers-in-the-state Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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