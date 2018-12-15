Tesla, dijital ürün müdürünü Google’a kaptırdı

Geçtiğimiz iki yıl boyunca oldukça kârlı bir dijital ekibe sahip olan Tesla, görünen o ki önemli bir kayıp yaşıyor. Dijital ürün, tasarım ve içerik müdürü Parag Vaish’in şirketi bırakarak Google’da çalışmaya başladığı söyleniyor.

Gizli bir Google projesi

Katalyst Communications’dan Hela Sheth bu hafta Parag Vaish’in Google’da açıklanmayan gizli bir projeye dahil olduğunu doğruladı. Google’un Area 120 adını verdiği proje gruplarından birinde yer alıyor. Deneyimli yöneticinin StubHub, MSNBC ve Microsoft gibi şirketlerde uzun bir geçmişi mevcut. Ağustos 2017’de ise dijital takımını yönetmek için Tesla’ya katıldı. LinkedIn profilindeki yazısına göre Tesla’da şu görevlerde bulundu; “Tesla araçları ve enerji satışları/teslimatları için müşterilerden sorumlu. Arayüz tasarımcıları, ürün yöneticileri dahil 43 kişilik takımın yöneticisi.”

Ayrıca kendi içinde bulunduğu lansmanları da sıralamış. Bunlar ise Model 3 tanıtımı ve satışı, Semi truck tanıtımı ve rezervasyonu, Roadster tanıtımı ve rezervasyonu, Tesla.com ana sayfası, araç içi ödeme sistemi, Çin’de WeChat entegrasyonu vs. şeklinde oldukça uzun bir listeyi içeriyor.

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Kısacası Parag Vaish Tesla için önemli yöneticilerden biriydi ve görünen o ki Google’a geçiş yapmış. Google’un, Tesla elinden kaptığı ilk yönetici de bu değil. 2015 yılında, otomatik pilot mühendisliği müdürü ve eski SpaceX uçuş yazılımı yöneticisi de Google’a geçiş yapmıştı. Tabii ki Google’dan da Tesla’ya benzeri geçişler oluyor.

https://electrek.co/2018/12/13/tesla-loses-head-digita-google/