Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu Şanghay'da açtı

Tesla'nın Norveç'te yer alan 20 birimlik Supercharger istasyonu şu ana kadar markanın en büyüğü konumunda bulunuyordu. Çin'in Şanghay kentinde yeni bir şarj istasyonu kuran elektrikli araç üreticisi, bu istasyona 50 birim yerleştirerek dünyanın en büyüğünü kurdu.

İlk olarak geçtiğimiz haftalarda bir videoda yapım halindeyken ortaya çıkan istasyon Lilacs Uluslararası Ticaret Merkezi'nde yer alıyor. Videoda tamamlanmak üzere olarak görülen istasyon şu anda tamamlanmış durumda, ancak Tesla henüz resmi olarak duyurusunu yapmadı. İstasyona giden bir kullanıcı istasyonun 7/24 açık olduğunu ve erişilebilir olduğunu doğrulamış durumda.

Teslarati sitesine deneyimini paylaşan Tesla Model S sahibi Jason Mann, yeni istasyonun fotoğraflarını paylaşırken, istasyonun yakın zamanda pek çok Tesla kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde kullanılacağına inandığını belirtiyor. Hatırlatacak olursak, Tesla'nın 2017 sonuna kadar Çin'de 1.000 adet Supercharger kurma sözü bulunuyor.