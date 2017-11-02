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Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu Şanghay'da açtı

Norveç ve Kaliforniya'da 40 birimlik şarj istasyonları hazırlayan Tesla, Çin'in Şanghay kentinde yer alan Lilacs Uluslararası Ticaret Merkezi'nde 50 birimlik dünyanın en büyük istasyonunu kurdu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla'nın Norveç'te yer alan 20 birimlik Supercharger istasyonu şu ana kadar markanın en büyüğü konumunda bulunuyordu. Çin'in Şanghay kentinde yeni bir şarj istasyonu kuran elektrikli araç üreticisi, bu istasyona 50 birim yerleştirerek dünyanın en büyüğünü kurdu.
İlk olarak geçtiğimiz haftalarda bir videoda yapım halindeyken ortaya çıkan istasyon Lilacs Uluslararası Ticaret Merkezi'nde yer alıyor. Videoda tamamlanmak üzere olarak görülen istasyon şu anda tamamlanmış durumda, ancak Tesla henüz resmi olarak duyurusunu yapmadı. İstasyona giden bir kullanıcı istasyonun 7/24 açık olduğunu ve erişilebilir olduğunu doğrulamış durumda.
Teslarati sitesine deneyimini paylaşan Tesla Model S sahibi Jason Mann, yeni istasyonun fotoğraflarını paylaşırken, istasyonun yakın zamanda pek çok Tesla kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde kullanılacağına inandığını belirtiyor. Hatırlatacak olursak, Tesla'nın 2017 sonuna kadar Çin'de 1.000 adet Supercharger kurma sözü bulunuyor.

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kvadankpakal 1 yıl
bide geçen aldık bu arabadan fakat kararsız kaldık acaba çalıştırmadan kapalı halde direk şarj mı etmek lazım yoksa içindeki pil bitene kadar kullanıp sonra % 100 olana kadar doldurmak mı lazım
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AirSupport 1 yıl kvadankpakal
Fark etmiyor uzun yola çıkmayacaksanız %80-90 civarına kadar doldurun günlük kullanım için
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senged 1 yıl kvadankpakal
Tamamen bitene kadar kullanın sonra şarja takın daha iyi olur. Bu arada kumanda pillerinide şarjlı pillerle değiştirin. Seyir halindeyken piller bitince bakkal bakkal dolaşmayın boş yere.
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kvadankpakal 1 yıl
yalnız bu tesla'ların pilleri %100 olmadan çekmeyin diyola yoksa pilin ömrünü yiyomuş.

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TSY 1 yıl
bir sürü firmanın akaryakıt ağı var. yer var. neden ortalama her 50 km lik aralıklarla istanyonlarına e şarj ünitesi kuran bir firma yok. bu kadar mı gerici zihniyete para kazandırıyoruz.
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sniper23 1 yıl TSY
TSY
bir sürü firmanın akaryakıt ağı var. yer var. neden ortalama her 50 km lik aralıklarla istanyonlarına e şarj ünitesi kuran bir firma yok. bu kadar mı gerici zihniyete para kazandırıyoruz.

esarj.com/...
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canvarol 1 yıl
Biz 1000 taneden geçtik, Türkiyeye 10 tane bile kursa şimdilik, o bile büyük adım olur, 6 tane istanbula, 1 tane boluya, 3 tane ankaraya kursa başlangıç olarak iyi olurdu.5 sene içinde Türkiye çapında 100 istasyona çıksalar, Teslaya olan talep çok büyür.
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kadirirdem 1 yıl
Bizim ülkemize de gelmesi gerek.
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koyunsavar 1 yıl
Tesla 3. Çeyrekte 531 milyon euro zarar etmiş bugün çıkan haber bu. Donanımhaber ise akuden Şarj dan bahsediyor.
tweakers.net/...
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Hemican 1 yıl koyunsavar
tstctstc
Tesla 3. Çeyrekte 531 milyon euro zarar etmiş bugün çıkan haber bu. Donanımhaber ise akuden Şarj dan bahsediyor.
tweakers.net/...

Onun icin iki tane konu var:)
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KalemKolik 1 yıl
Birim nedir bari onu açıklasaydınız. 50 birim olması aynı anda 50 araçmı şarj oluyor?
Çoğalmasının yanında batarya işine çözüm bulsunlar. Şu eski çağ dışı pillerden kurtulalım. Hızlı şarj işide 5dkya inerse o zaman güzel gelişme olur.
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V4LKyR 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

Birim nedir bari onu açıklasaydınız. 50 birim olması aynı anda 50 araçmı şarj oluyor?



Çoğalmasının yanında batarya işine çözüm bulsunlar. Şu eski çağ dışı pillerden kurtulalım. Hızlı şarj işide 5dkya inerse o zaman güzel gelişme olur.

Yok, 50 birim olması aynı anda 28 aracın şarj olması oluyor. Biraz düşünelim.


Diğer taraftan, supercharger istasyonlarında elektrik BELEŞ herhalde, doğru mu? Dolayısıyla bu sistem bizim ülkemize gelse, kablonun ucuna bir aparat takıp beleş elektrik kullanır bizim insanımız. Böyledir yani, olacaktır da.
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crazywinner3 1 yıl
Supercharger'ı görünce içten yanmalı motorlardaki supercharger geldi aklıma bende diyorum tesla ne alaka
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1ses1 1 yıl
Türkiyedede görsek bunları. Uygun fiyatlı ucuz aile arabaları görsek keşke.
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