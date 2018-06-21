Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, eski çalışanına veri hırsızlığı davası açtı

Tesla, şirkete ait ticari sırları çalıp üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla eski bir çalışanına dava açtı. Şirket aynı çalışanı medyaya yanlış bilgi vermekle de suçladı.
11 ay
1,3b
1
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla, eski çalışanına veri hırsızlığı davası açtı
Tam Boyutta Gör
 

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son günlerde otomobilleri ile değil şirket içindeki suçlamalarla gündeme geliyor. Dün şirket CEO'su Elon Musk, çalışanlara bir e-posta göndermiş ve sabotaj iddialarını ilk kez dile getirmişti. Musk'ın açıklamasına göre bir Tesla çalışanı, şirkete ait bilgileri sızdırma ve medyaya yanlış bilgi verme gibi davranışlarda bulunarak şirketin operasyonlarını sabote etmeye çalışıyordu. E-postada ismi paylaşılmayan çalışan hakkında Tesla hukuki süreci başlattı. Şirketin hazırladığı dava dosyasına göre söz konusu çalışan geçmişte şirketin Nevada'daki Gigafactory üretim tesisinde görev alan bir mühendis.


Sistemi hackledi, verileri sızdırdı 

Tesla, Nevada eyaletindeki federal bir mahkemede açtığı davada, eski çalışanı Martin Tripp'in şirkete ait ticari sırların yer aldığı birkaç GB'lik veriyi çalmakla suçluyor. Suçlamalarını veri hırsızlığı ile sınırlamayan şirket, Tripp'in Tesla için oldukça önemli olan bu verileri üçüncü taraflarla paylaştığını da iddia ediyor. İddialara göre Martin Tripp, Tesla'da çalıştığı dönemlerde şirketin üretim işletim sistemini(MOS) hacklemek için bir yazılım oluşturdu ve bu yazılımı kullanarak şirkete ait düzinelerce gizli fotoğrafı ve üretim sistemine ait videoları da içeren yüklü miktarda veriyi üçüncü taraflara aktardı.


Elon Musk'ın bahsettiği sabotaj iddiası da dava dosyasında kendisine yer bulmuş. İddialara göre Martin Tripp, medyaya Tesla hakkında ''gerçeği yansıtmayan'' açıklamalarda bulundu. Dava dosyasında bu konuyla ilgili örnekler de sunan şirket, Tripp'in Model 3'te kullanılan batarya yapısı ve üretim sürecinde oluşan hurda malzeme miktarı hakkında medyaya gerçek dışı veriler sunduğunu belirtiyor. Ayrıca Tesla'nın yeni üretim ekipmanlarını kullanmak için geç kaldığını iddia eden Tripp'in bu iddiasının da gerçeği yansıtmadığı gibi şirketin ekonomik yapısına(hisse değeri üzerinden) zarar verdiğine dikkat çekilmiş.


Misilleme iddiası 

Dava dosyasındaki belki de en ilginç nokta ise Martin Tripp'in şirkette yaşadığı problemler. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Tesla'ya katılan Tripp; düşük performans gösterdiği ve iş arkadaşlarıyla tartışma yaşadığı için şirket yöneticileri tarafından uyarılmış. Bu uyarının ardından iş ortamında huzuru korumak isteyen yöneticiler, Tripp'in başka bir birimde yeniden görevlendirmiş. Şirket bu durumdan hoşnut olmayan Tripp'in bir misilleme olarak şirkete zarar veren kapsamlı bir sabotaj çalışması yürüttüğünün altını çiziyor.



https://www.reuters.com/article/us-tesla-ceo/tesla-accuses-former-employee-of-hacking-and-transferring-data-idUSKBN1JG2OV Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Sony Xperia XZ3 Premium özellikleri netleşiyor 11 ay Xiaomi Mi Pad 4 parmak izi tarayıcısı yerine yüz tanıma sistemi sunacak 11 ay DRAM üreticilerine Çin’de büyük ceza geliyor 11 ay Netflix, yeni bilim-kurgu filmi Tau'yu önümüzdeki hafta yayımlayacak 11 ay Nvidia Titan V CEO Edition ile tanışın 11 ay Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab Advanced 2'nin kullanım kılavuzu sızdı 11 ay Diyabet hastaları için yeni nesil glukoz takip sistemi ABD'de onaylandı 11 ay Microsoft Edge'in Android sürümüne AdBlock Plus entegrasyonu geldi 11 ay Grafik kartı sevkiyatları düşüşte 11 ay Optik mekanik anahtarlı Rampage Hydra R7'yi inceledik 11 ay Volkswagen I.D R Pikes Peak, sıralama turunda en iyi süreyi elde etti 11 ay Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, Eylül ayında piyasaya sürülebilir 11 ay Çalışanlarının gözünden, dünyanın en iyi 26 teknoloji şirketi CEO'su açıklandı 11 ay Sonu olmayan bir kum kayağı yolculuğuna hazır olun: Alto's Odyssey Android'e geliyor 11 ay Toyota Camry 14 yıl aradan sonra Avrupa'ya dönüyor 11 ay Steam yaz indirimleri başladı! İşte indirime giren oyunlar 11 ay Ünlü sanatçı Akon, kendi kripto para birimini üretecek 11 ay Popüler Android klavyesi TouchPal, dijital asistanla güçlendirildi 11 ay IGTV: instagram'dan Youtube'a rakip olur mu? 11 ay Yasak aşkı ortaya çıkan Intel CEO'su istifa etti 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Tesla, eski çalışanına veri hırsızlığı davası açtı Sonraki İşte karşınızda Xiaomi Redmi 6 Pro 11 ay Canlı Yayın: Türkiye ilk F35'ini teslim alıyor 11 ay Güvenlik için Apk dosyalarına Google Play verisi eklenecek 11 ay Parasının hakkını veriyor mu? "GM 8 Go incelemesi" 11 ay Fortnite, App Store'da 90 günde 100 milyon dolar kazandı 11 ay Akıllı telefonların araba anahtarı olarak kullanılabilmesi için çalışmalar başladı 11 ay Yeni Mazda MX-5, daha güçlü motorlarıyla Ağustos 2018'de satışa sunulacak 11 ay Bip'ten gençlere haftalık 2GB internet kazanma fırsatı 11 ay Larrabee projesinin mimarı da Khoduri’nin ekibine katılıyor 11 ay Liseli kız öğrenciler için kodlama maratonu başlıyor 11 ay Motorola'nın çentikli telefonuna ait yeni fotoğrafları ortaya çıktı 11 ay YouTube'a dişli bir rakip geldi: Instagram IGTV duyuruldu! 11 ay ISI 24 Sıcaklık ve Nem Takip Sistemi 11 ay Alman hükümetinden uçan taksilere yeşil ışık 11 ay Ninja Kaplumbağalar beyaz perdeye geri dönüyor 11 ay 2019 Volvo S60 tanıtıldı; işte özellikleri ve fiyatı 11 ay Huawei Mate 20 Pro çalışırken görüntülendi 11 ay Shadowgun Legends şimdi de Nintendo Switch konsoluna geliyor 11 ay Avrupa Birliği'nden internete ''telif hakkı'' darbesi 11 ay Beyin sinyalleri ve el hareketleri ile robotları kontrol eden sistem Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim