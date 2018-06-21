Tesla, eski çalışanına veri hırsızlığı davası açtı

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son günlerde otomobilleri ile değil şirket içindeki suçlamalarla gündeme geliyor. Dün şirket CEO'su Elon Musk, çalışanlara bir e-posta göndermiş ve sabotaj iddialarını ilk kez dile getirmişti. Musk'ın açıklamasına göre bir Tesla çalışanı, şirkete ait bilgileri sızdırma ve medyaya yanlış bilgi verme gibi davranışlarda bulunarak şirketin operasyonlarını sabote etmeye çalışıyordu. E-postada ismi paylaşılmayan çalışan hakkında Tesla hukuki süreci başlattı. Şirketin hazırladığı dava dosyasına göre söz konusu çalışan geçmişte şirketin Nevada'daki Gigafactory üretim tesisinde görev alan bir mühendis.





Sistemi hackledi, verileri sızdırdı

Tesla, Nevada eyaletindeki federal bir mahkemede açtığı davada, eski çalışanı Martin Tripp'in şirkete ait ticari sırların yer aldığı birkaç GB'lik veriyi çalmakla suçluyor. Suçlamalarını veri hırsızlığı ile sınırlamayan şirket, Tripp'in Tesla için oldukça önemli olan bu verileri üçüncü taraflarla paylaştığını da iddia ediyor. İddialara göre Martin Tripp, Tesla'da çalıştığı dönemlerde şirketin üretim işletim sistemini(MOS) hacklemek için bir yazılım oluşturdu ve bu yazılımı kullanarak şirkete ait düzinelerce gizli fotoğrafı ve üretim sistemine ait videoları da içeren yüklü miktarda veriyi üçüncü taraflara aktardı.





Elon Musk'ın bahsettiği sabotaj iddiası da dava dosyasında kendisine yer bulmuş. İddialara göre Martin Tripp, medyaya Tesla hakkında ''gerçeği yansıtmayan'' açıklamalarda bulundu. Dava dosyasında bu konuyla ilgili örnekler de sunan şirket, Tripp'in Model 3'te kullanılan batarya yapısı ve üretim sürecinde oluşan hurda malzeme miktarı hakkında medyaya gerçek dışı veriler sunduğunu belirtiyor. Ayrıca Tesla'nın yeni üretim ekipmanlarını kullanmak için geç kaldığını iddia eden Tripp'in bu iddiasının da gerçeği yansıtmadığı gibi şirketin ekonomik yapısına(hisse değeri üzerinden) zarar verdiğine dikkat çekilmiş.





Misilleme iddiası

Dava dosyasındaki belki de en ilginç nokta ise Martin Tripp'in şirkette yaşadığı problemler. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Tesla'ya katılan Tripp; düşük performans gösterdiği ve iş arkadaşlarıyla tartışma yaşadığı için şirket yöneticileri tarafından uyarılmış. Bu uyarının ardından iş ortamında huzuru korumak isteyen yöneticiler, Tripp'in başka bir birimde yeniden görevlendirmiş. Şirket bu durumdan hoşnut olmayan Tripp'in bir misilleme olarak şirkete zarar veren kapsamlı bir sabotaj çalışması yürüttüğünün altını çiziyor.





https://www.reuters.com/article/us-tesla-ceo/tesla-accuses-former-employee-of-hacking-and-transferring-data-idUSKBN1JG2OV