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Tesla, ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle elektrikli otomobillerindeki periyodik bakımı kaldırdı

Tesla, elektrikli otomobillerin, içten yanmalı motorlara göre daha az yıprandığını açıkladı ve Tesla sahiplerinin otomobillerini periyodik bakıma getirmelerine gerek kalmadığını duyurdu.
1 ay
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17
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Garantiyi sürdürmek ve yolda güvende olmak istiyorsanız, arabanıza düzenli olarak bakım yaptırmanızın gerektiğini biliyorsunuz. Ancak Tesla'nın elektrikli otomobillerde artık durum böyle değil. Şirket bundan böyle periyodik bakım döngüsünü tamamen iptal ettiğini açıkladı. Bundan böyle Tesla otomobiller sadece tamir için bakıma girecek.

Elektrikli otomobiller daha az yıpranıyor

CNet'teki bir rapora göre, Tesla önceki yıllara ait verileri değerlendirdi ve Elon Musk'ınn elektrikli otomobillerinin beklenenden çok daha az yıprandığını tespit etti. Bu nedenle Tesla şu anda periyodik bakım tavimini iptal ediyor ve Tesla müşterilerini yalnızca tamirler için bakıma çağırıyor. Bu durumun araçların garanti süresini etkilemeyeceği belirtilirlen, sürücülerin sadece her iki yılda bir fren hidroliğininin kirlenip kirlenmediğinin kontrol ettirmeleri gerekecek.
Tesla gibi elektrikli araçların, içten yanmalı motorlara sahip olanlara göre daha az aşınma ve yıpranma gösterdikleri açıklanırken, bu durum elektrikli otomobillerde çok daha az hareketli parça olmasına bağlanıyor. Tesla'nın son dönemde satışlarının da oldukça iyi olduğunu ve şirketin şimdilik en önemli sorununun araçların müşterilere teslim edilmesi olduğunu da belirtelim.

https://www.cnet.com/roadshow/news/tesla-eliminates-service-schedules/ Yorum Yaz
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elcas 1 ay en beğenilen
adamı vurmasalar bari. emperyalizme ters hareketler bunlar.
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The.Mafia 1 ay
Periyodik bakım olmaması yetkili servisleri üzecek ilerde diğer markalarda elektrikli otomobile geçerse soyguncu yetkili servislerin vay haline
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fatihburak95 1 ay The.Mafia
iyi niyet bakımı olur bizde adı merak etme :) Hatta elektrikliler için özel tasarım çift kavrama vs vs diye gider.
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1 Avatar
NazımHikmetRan 1 ay
Olsun , o kadar km yapıyorsan dizel alacaksın !!!
Dizel az yakar dizel ekonomik dizel bedava götürüyor. Dizel aracım var deponun içine işiyorum bedava gidiyor. Benim dizel motor kmde 25 cikolayt yakıyor , şehirdışı 10 megacinsele kadar düşüyor. Elektrikli neymiş.
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Teterboro 1 ay
bu araçlarda fren balatası yok mu?
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sarkihalindekal 1 ay Teterboro
Rejeneratif fren sayesinde geleneksel fren kullanımı çok az, hatta bilinçli bir sürücüyse ve düzgün bir trafikte nerdeyse hiç fren pedalına basmadan güvenli bir şekilde seyahat etmesi mümkün. Bu sayede balata ve diskler aşınmıyor.
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agent1453 1 ay
Elon Musk wanted.
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muammer816 1 ay
yetkili servisleri için üzücü haber :D ama bizde bi yolunu bulur düzenli çağırırlar servislere :D
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deksuri 1 ay
Kapitalist kan emici sisteme ters hareketler bunlar
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bilgi@sayar 1 ay
Mazda periyodik bakımı 5000km idi ben Mazda3 bakarken. #NeredenNereye
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sarkihalindekal 1 ay
Şanzıman yağı ömürlüktür diyen ve ısrarla bunu servisinde değiştirmeyen köklü markalar.
Yine aynı markaların periyodik bakım aralıklarını servislerde yoğunluğu önlemek adına daha da uzatmaları. Peki niye böyle yapıyor bu markalar. Çünkü bakım adı altında yapılan işlemin getirisi yetmiyor ve motor, şanzıman gibi elemanların bozulup değiştirilmesi daha cazip geliyor. Hatta ellerinden gelse komple otomobil bozulsun da yenisini alsın tüketici istiyorlar.
Ne güzel tüketici dostu hamleler değil mi😊Yağ seviye çubuğu olmayan otomobiller, hararet göstergesi olmayan otomobiller. Marka diyorki "siz hiç kafanızı yormayın biz sizin yerinize düşünüyoruz " ama ilk sorunda yüksek haneli rakamlar içeren bir fatura geliyor tüketicinin önüne. Çünkü tüketici sorunu ufakken farkedemiyor, sistem buna müsade etmiyor.
Elbette elektrikli otomobil içten yanmalı otomobile göre daha basit ama bozulma, yolda bırakma, bozulduğunda masrafın artması veya hayati tehlike oluşturması sıfır mıdır?
Otomobilde güncellemenin ise bir zaman sonra tüketicinin başına bela olmayacağının garantisi var mı? Cep telefonlarında görüyoruz güncelleme hadisesini, yazılımla cihazı kullanımı güç hale getiriyorlar.
Şimdi bu habere bir de bu açıdan bakın, her zaman evet demeden bir sonraki adım ne olacak diye düşünmek gerekir.
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loutrec_ 1 ay
Helal olsun
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Mellkor 1 ay
Teslanın marka değeri yükselişte. Olsada alabilsek
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sml_akyz 1 ay
Bakım teslada kalktı. Gidin BMW i3 alın bakıma nasıl çağırıyorlar görün. Firma isterse bakıma 10bin km de geleceksin derse tıpış tıpış gidersin. Paran varsa alırsın bir tesla arkana bakmazsın. Dolar kurunun Artışı ve ek gümrük vergisiyle 800-900 bin tl lere fırlıyor model 3. Vah halimize..
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