Tesla, ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle elektrikli otomobillerindeki periyodik bakımı kaldırdı

Teknoloji Editörü
Garantiyi sürdürmek ve yolda güvende olmak istiyorsanız, arabanıza düzenli olarak bakım yaptırmanızın gerektiğini biliyorsunuz. Ancak Tesla'nın elektrikli otomobillerde artık durum böyle değil. Şirket bundan böyle periyodik bakım döngüsünü tamamen iptal ettiğini açıkladı. Bundan böyle Tesla otomobiller sadece tamir için bakıma girecek.
Elektrikli otomobiller daha az yıpranıyor
CNet'teki bir rapora göre, Tesla önceki yıllara ait verileri değerlendirdi ve Elon Musk'ınn elektrikli otomobillerinin beklenenden çok daha az yıprandığını tespit etti. Bu nedenle Tesla şu anda periyodik bakım tavimini iptal ediyor ve Tesla müşterilerini yalnızca tamirler için bakıma çağırıyor. Bu durumun araçların garanti süresini etkilemeyeceği belirtilirlen, sürücülerin sadece her iki yılda bir fren hidroliğininin kirlenip kirlenmediğinin kontrol ettirmeleri gerekecek.Tesla gibi elektrikli araçların, içten yanmalı motorlara sahip olanlara göre daha az aşınma ve yıpranma gösterdikleri açıklanırken, bu durum elektrikli otomobillerde çok daha az hareketli parça olmasına bağlanıyor. Tesla'nın son dönemde satışlarının da oldukça iyi olduğunu ve şirketin şimdilik en önemli sorununun araçların müşterilere teslim edilmesi olduğunu da belirtelim.
https://www.cnet.com/roadshow/news/tesla-eliminates-service-schedules/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dizel az yakar dizel ekonomik dizel bedava götürüyor. Dizel aracım var deponun içine işiyorum bedava gidiyor. Benim dizel motor kmde 25 cikolayt yakıyor , şehirdışı 10 megacinsele kadar düşüyor. Elektrikli neymiş.
Yine aynı markaların periyodik bakım aralıklarını servislerde yoğunluğu önlemek adına daha da uzatmaları. Peki niye böyle yapıyor bu markalar. Çünkü bakım adı altında yapılan işlemin getirisi yetmiyor ve motor, şanzıman gibi elemanların bozulup değiştirilmesi daha cazip geliyor. Hatta ellerinden gelse komple otomobil bozulsun da yenisini alsın tüketici istiyorlar.
Ne güzel tüketici dostu hamleler değil mi😊Yağ seviye çubuğu olmayan otomobiller, hararet göstergesi olmayan otomobiller. Marka diyorki "siz hiç kafanızı yormayın biz sizin yerinize düşünüyoruz " ama ilk sorunda yüksek haneli rakamlar içeren bir fatura geliyor tüketicinin önüne. Çünkü tüketici sorunu ufakken farkedemiyor, sistem buna müsade etmiyor.
Elbette elektrikli otomobil içten yanmalı otomobile göre daha basit ama bozulma, yolda bırakma, bozulduğunda masrafın artması veya hayati tehlike oluşturması sıfır mıdır?
Otomobilde güncellemenin ise bir zaman sonra tüketicinin başına bela olmayacağının garantisi var mı? Cep telefonlarında görüyoruz güncelleme hadisesini, yazılımla cihazı kullanımı güç hale getiriyorlar.
Şimdi bu habere bir de bu açıdan bakın, her zaman evet demeden bir sonraki adım ne olacak diye düşünmek gerekir.
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