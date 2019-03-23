Tesla, ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle elektrikli otomobillerindeki periyodik bakımı kaldırdı

Garantiyi sürdürmek ve yolda güvende olmak istiyorsanız, arabanıza düzenli olarak bakım yaptırmanızın gerektiğini biliyorsunuz. Ancak Tesla'nın elektrikli otomobillerde artık durum böyle değil. Şirket bundan böyle periyodik bakım döngüsünü tamamen iptal ettiğini açıkladı. Bundan böyle Tesla otomobiller sadece tamir için bakıma girecek.

Elektrikli otomobiller daha az yıpranıyor

CNet'teki bir rapora göre, Tesla önceki yıllara ait verileri değerlendirdi ve Elon Musk'ınn elektrikli otomobillerinin beklenenden çok daha az yıprandığını tespit etti. Bu nedenle Tesla şu anda periyodik bakım tavimini iptal ediyor ve Tesla müşterilerini yalnızca tamirler için bakıma çağırıyor. Bu durumun araçların garanti süresini etkilemeyeceği belirtilirlen, sürücülerin sadece her iki yılda bir fren hidroliğininin kirlenip kirlenmediğinin kontrol ettirmeleri gerekecek.

https://www.cnet.com/roadshow/news/tesla-eliminates-service-schedules/

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Tesla gibi elektrikli araçların,sahip olanlara göre daha az aşınma ve yıpranma gösterdikleri açıklanırken, bu durumçok daha az hareketli parça olmasına bağlanıyor. Tesla'nın son dönemde satışlarının da oldukça iyi olduğunu ve şirketin şimdilik en önemli sorununun araçlarınolduğunu da belirtelim.