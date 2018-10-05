Tesla ilk araç güvenlik raporunda Autopilot'u savundu

Tesla'nın Autopilot adı verilen tam otonom sürüş sistemi ile ilgili ilk güvenlik raporu yayınlandı. Tek sayfalık raporda, 2018'in üçüncü çeyreğinde Autopilot yönetimindeki Tesla otomobillerin her 5.3 milyon kilometrede bir kaza veya çarpışma benzeri olay yaşadığı iddia ediliyor.

Tesla'ya göre Autopilot başarılı

Raporda otonom sürüş sistemi Autopilot'un devrede olmadığı her 3 milyon kilometrede bir kaza veya çarpışma tehlikesi yaşandığı da ifade edilmiş. Raporların, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verileriyle karşılaştırıldığı ve NHTSA'nın verilerine göre de ABD'de her 791 bin kilometrede bir otomobil kazası olduğu da raporda yer alan bir başka bilgi.

https://www.tesla.com/blog/q3-2018-vehicle-safety-report?redirect=no

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tesla'dan yapılan açıklamada, araçlardaniçin yeni bir yöntem geliştirdiği ve bu yöntemlebir olayın tespit edilmesine olanak sağlandığı belirtilerek: "Çöken verilerinin bu kanal aracılığıyla bize ulaşamayacağı bazı benzersiz durumlar olsa da, bu sistemin şu anda sürekli olarak güvenlik raporlaması için en iyi yolu sağladığına inanıyoruz." ifadeleri yer aldı. Buna ek olarak Tesla ileriye dönük her üç ayda bir,yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.