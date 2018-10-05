Tesla ilk araç güvenlik raporunda Autopilot'u savundu

Teknoloji Editörü
Tesla'nın Autopilot adı verilen tam otonom sürüş sistemi ile ilgili ilk güvenlik raporu yayınlandı. Tek sayfalık raporda, 2018'in üçüncü çeyreğinde Autopilot yönetimindeki Tesla otomobillerin her 5.3 milyon kilometrede bir kaza veya çarpışma benzeri olay yaşadığı iddia ediliyor.
Tesla'ya göre Autopilot başarılı
Raporda otonom sürüş sistemi Autopilot'un devrede olmadığı her 3 milyon kilometrede bir kaza veya çarpışma tehlikesi yaşandığı da ifade edilmiş. Raporların, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verileriyle karşılaştırıldığı ve NHTSA'nın verilerine göre de ABD'de her 791 bin kilometrede bir otomobil kazası olduğu da raporda yer alan bir başka bilgi.Tesla'dan yapılan açıklamada, araçlardan veri kaydetmek için yeni bir yöntem geliştirdiği ve bu yöntemle kazayla ilgili bir olayın tespit edilmesine olanak sağlandığı belirtilerek: "Çöken verilerinin bu kanal aracılığıyla bize ulaşamayacağı bazı benzersiz durumlar olsa da, bu sistemin şu anda sürekli olarak güvenlik raporlaması için en iyi yolu sağladığına inanıyoruz." ifadeleri yer aldı. Buna ek olarak Tesla ileriye dönük her üç ayda bir, araç güvenliği raporu yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
https://www.tesla.com/blog/q3-2018-vehicle-safety-report?redirect=no Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sıkıntı kameradan gelen verinin bazı durumlarda yetersiz olması, tıpkı arkadaşın verdiği tır örneğindeki gibi.
Muhtemelen tırın dorsesinden gelen yansımadaki ışık değerlerini fazla buldu ve gökyüzü olarak tanımladı.
Ama ekstradan bir obje tarayıcı sensöre sahip olsa önünde büyük bir obje olduğunu tespit edebilirdi.
Milyonlarca satır kodla arabayı kendi kendine dünya turu attıran yazılımcılar, 10 yaşındaki çocuğa mı çözüm bulamayacak?
Zaten adamlar autopilot kaza yapmaz demiyor sadece insanlar benzer hataları daha çok yapar diyor
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