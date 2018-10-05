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Tesla ilk araç güvenlik raporunda Autopilot'u savundu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ilk güvenlik raporu yayınlandı. Autopilot'u devreye alan sürücülerin daha güvende olduğunu iddia eden raporun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
7 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tesla'nın Autopilot adı verilen tam otonom sürüş sistemi ile ilgili ilk güvenlik raporu yayınlandı. Tek sayfalık raporda, 2018'in üçüncü çeyreğinde Autopilot yönetimindeki Tesla otomobillerin her 5.3 milyon kilometrede bir kaza veya çarpışma benzeri olay yaşadığı iddia ediliyor.

Tesla'ya göre Autopilot başarılı 

Raporda otonom sürüş sistemi Autopilot'un devrede olmadığı her 3 milyon kilometrede bir kaza veya çarpışma tehlikesi yaşandığı da ifade edilmiş. Raporların, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verileriyle karşılaştırıldığı ve NHTSA'nın verilerine göre de ABD'de her 791 bin kilometrede bir otomobil kazası olduğu da raporda yer alan bir başka bilgi.
Tesla'dan yapılan açıklamada, araçlardan veri kaydetmek için yeni bir yöntem geliştirdiği ve bu yöntemle kazayla ilgili bir olayın tespit edilmesine olanak sağlandığı belirtilerek: "Çöken verilerinin bu kanal aracılığıyla bize ulaşamayacağı bazı benzersiz durumlar olsa da, bu sistemin şu anda sürekli olarak güvenlik raporlaması için en iyi yolu sağladığına inanıyoruz." ifadeleri yer aldı. Buna ek olarak Tesla ileriye dönük her üç ayda bir, araç güvenliği raporu yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.

https://www.tesla.com/blog/q3-2018-vehicle-safety-report?redirect=no Yorum Yaz
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deniz_sea 7 ay en beğenilen
Bence başlangıç için çok güzel....
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Umutcan 7 ay
Yapmaları gereken şey sadece kamerayla yetinmeyip lidar vb. sensörler de eklemek. Yapay zekaları başarılı,
sıkıntı kameradan gelen verinin bazı durumlarda yetersiz olması, tıpkı arkadaşın verdiği tır örneğindeki gibi.
Muhtemelen tırın dorsesinden gelen yansımadaki ışık değerlerini fazla buldu ve gökyüzü olarak tanımladı.
Ama ekstradan bir obje tarayıcı sensöre sahip olsa önünde büyük bir obje olduğunu tespit edebilirdi.
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TheCaliph_ 7 ay
10 yaşındaki çocuk açık bulacak sizi otobanda tam gaz götürecek bir anda sağa sola kırdıracak. Autopilot saçmalıktır. Ruh hastası dolu Dünya her şeyi otomatikleştirip kolaylaştırdığınızı sanarken felaket sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
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Boss Boost 7 ay TheCaliph_
Hocam saçmalık dediğin şey modern çağı değiştiren Endüstri 4.0'ın ta kendisi

Milyonlarca satır kodla arabayı kendi kendine dünya turu attıran yazılımcılar, 10 yaşındaki çocuğa mı çözüm bulamayacak?
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elophidae 7 ay
Bu sistemlerin sorunu, insanın olduğu yerde olasılıkların sonsuz olmasıdır. Bir çok olasılıkta daha güvenli olabilirler ancak öyle durumlar ortaya çıkar ki sistem bakakalır. Auto pilot yerine assistant sistemleri ileri seviyeye çıkarmak daha mantıklı olacaktır
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deniz_sea 7 ay en beğenilen
Bence başlangıç için çok güzel....
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Bay Robot 7 ay
Bütün araçlar tam otonom olsa ve kimse kaza yapmasa.
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mehmedaltair 7 ay
Ondan mı daha 1 yıl önce önündeki tırın dorsesini gökyüzü sanıp bodoslama tıra daldı?
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BumberShoot 7 ay mehmedaltair
mehmedaltair
Ondan mı daha 1 yıl önce önündeki tırın dorsesini gökyüzü sanıp bodoslama tıra daldı?

Zaten adamlar autopilot kaza yapmaz demiyor sadece insanlar benzer hataları daha çok yapar diyor
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Hobar 7 ay
İyi de otopilot sürüşün risksiz olduğu düz yollarda sürüyor. Tehlikeli yerlerden, kavşaklardan falan geçmiyor. %100 otonom olsa mantıklı bir karşılaştırma olurdu ama şu an öyle değil.
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tesla, araç güvenliği raporu ve
4 etiket daha tam otonom sürüş sistemi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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