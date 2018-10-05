Tüm zamanların en çok indirilen iOS oyunu Candy Crush Saga

Mobil veri analizi firması App Annie, King'in geliştirdiği Candy Crush Saga'yı tüm zamanların en popüler en popüler iOS uygulamaları listesinin en üst sırasına yerleştirdi.

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Mobil bulmaca oyunu yıllardır popülerdi ancak Subway Surfers (ikinci sırada) ve Fruit Ninja'yı (üçüncü sırada) geçmesi zaman aldı. Candy Crush Saga, App Store'daki macerasına 14 Kasım 2012 tarihinde tarihinde başlamıştı. Şeker patlatma oyunu olarak ünlendikten sonra ise şimdiye kadarki en başarılı freemium oyunlarından biri oldu.

İlk olarak Facebook'da patlama yaptı

Her ne kadar bilmeme ihtimaliniz olmasa da, oyundaki amacınızın aynı türden şekerleri yan yana yada üst üste getirerek patlatmak olduğunu bir kez daha belirtelim.

Oyunun geliştiricisi King, Candy Crush Saga'yı iOS ve Android'e taşımadan önce ilk olarak Facebook'da yayınlamıştı. Popüler sosyal medya platformunda patlama yapan oyun ardından mobil cihazlara geldi.

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/the-most-successful-games-of-all-time-on-the-ios-app-store/