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Tüm zamanların en çok indirilen iOS oyunu Candy Crush Saga

Mobil uygulama analizi firması App Annie tarafından hazırlanan rapor, Candy Crush Saga'nın iOS platformunda tüm zamanların en çok indirilen oyunu olduğunu ortaya koydu. Peki listede hangi oyunlar var?
7 ay
2,4b
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4
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil veri analizi firması App Annie, King'in geliştirdiği Candy Crush Saga'yı tüm zamanların en popüler en popüler iOS uygulamaları listesinin en üst sırasına yerleştirdi.
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Mobil bulmaca oyunu yıllardır popülerdi ancak Subway Surfers (ikinci sırada) ve Fruit Ninja'yı (üçüncü sırada) geçmesi zaman aldı. Candy Crush Saga, App Store'daki macerasına 14 Kasım 2012 tarihinde tarihinde başlamıştı. Şeker patlatma oyunu olarak ünlendikten sonra ise şimdiye kadarki en başarılı freemium oyunlarından biri oldu.

İlk olarak Facebook'da patlama yaptı

Her ne kadar bilmeme ihtimaliniz olmasa da, oyundaki amacınızın aynı türden şekerleri yan yana yada üst üste getirerek patlatmak olduğunu bir kez daha belirtelim.
Oyunun geliştiricisi King, Candy Crush Saga'yı iOS ve Android'e taşımadan önce ilk olarak Facebook'da yayınlamıştı. Popüler sosyal medya platformunda patlama yapan oyun ardından mobil cihazlara geldi.

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/the-most-successful-games-of-all-time-on-the-ios-app-store/ Yorum Yaz
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reshthesucker 7 ay
Ünsüz benzeşmesinden bihaber olan editörüm diye gezmesin.
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interwap 7 ay
Sinir olduğum bir oyun şirketi. Candy isminin patentini almışlar başka birine bu ismin geçtiği oyun ismi verdirmiyorlar. Amerikan şirketi olduğu için mi böyle saçmalıklar var bilemiyorum artık.
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Şıh Hazretleri 7 ay
45 yaş üstü emekli teyzeler sağolsun
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sniko1 7 ay
Popüler olduğunu dedemin de oynamasıyla anladığım oyun
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